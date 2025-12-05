盤後籌碼／外資狂掃368億！爆買權值與記憶體 這檔連買2天

財經中心／余國棟報導

下週可能啟動降息，投資氣氛轉趨樂觀，帶動台股延續漲勢。加權指數終場上漲185點，收在27,980點，成交量達4,445億元。三大法人同步買超420億元，其中外資單日狂掃368億元，推升大盤氣勢再起。（示意圖／PIXABAY）

美股（4）日收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，市場預期聯準會（Fed）下週可能啟動降息，投資氣氛轉趨樂觀，帶動台股延續漲勢。加權指數終場上漲185點，收在27,980點，成交量達4,445億元。三大法人同步買超420億元，其中外資單日狂掃368億元，推升大盤氣勢再起。

觀察外資買超前五名，榜首是聯電（2303）獲買超5萬4,563張，股價上漲0.9元收48.9元，漲幅1.88%，受惠晶圓代工報價穩定與產能利用率回升，資金回補明顯。第二名為台新新光金（2887），買超3萬8,009張，股價漲0.1元至19.25元，漲幅0.52%，金融族群受降息預期支撐，買盤穩定流入。第三名南亞科（2408）買超2萬2,513張，股價上漲2元收153元，漲幅1.32%，記憶體現貨價持續上行，法人預期第四季營運維持高檔。

第四名群創（3481）買超1萬8,199張，股價微升0.05元至14.4元，顯示面板報價回溫，吸引短線資金進駐。第五名欣興（3037）買超1萬7,397張，股價飆漲16.5元收215元，大漲8.31%，受ABF載板價格回升激勵，成為盤面人氣焦點。

至於外資賣超前五名部分，分別為友達（2409）、宏碁（2353）、華航（2610）、玉山金（2884）與台泥（1101）。其中友達賣超1萬9,938張，股價下跌0.2元收11.65元，跌幅1.69%。宏碁遭賣超1萬8,417張，股價跌0.45元至27.05元，跌幅1.64%，筆電需求略顯疲弱。華航賣超1萬7,243張，股價跌0.15元收18.75元，市場對年底票價高峰後的營運動能轉趨保守。玉山金與台泥分別小跌0.15元與0.25元，收30.65元及22.7元。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，預估成交量擴增至約4500億元水準，指數持續穩穩地守在於10日線及月線之上，整體表現還算持穩，配合下周Fed降息預期升溫、年底集團與法人作帳行情展開、以及內外資法人力挺偏多不變下、只要守穩10日線及月線不破，預期年底前仍將有續攻再戰新高的機會。

時序邁入2025年底，陳學進分析師進一步指出，各家外資紛紛釋出對2026年最新的產業展望，瑞銀預估2026年全球AI支出總金額將達5710億美元，不但高於先前預期的5000億美元，也較今年的4230億美元成長35%，預計2026年至2030年間，全球AI資本支出將累計達到4.7兆美元，包括瑞銀、大摩、小摩、及巴克萊等華爾街大行，都認為AI將是2026年的投資核心，AI相關創新更是推動市場上漲的引擎，而台灣站在全球AI革命的中心，更將大受惠，加上川普屬意的「哈塞特」可望接任下一任Fed主席，幾乎已成定局，因此，隨著Fed降息趨勢成形、明年台幣穩步走升趨勢明顯的推波助瀾下，一波資金瘋狗浪的大行情將隨時展開。

