盤後籌碼／外資狂砍270億還沒停！台股跌56點 這5檔慘遭倒貨

道瓊工業指數週三重挫超過220點，標普500指數跌逾1%，在甲骨文股價暴跌拖累下，那斯達克指數下挫1.8%，三大指數連續第四個交易日收黑，科技股與高估值族群持續承壓，也讓台股承受不小壓力。外資賣壓再度襲來，台股（18）日盤後氣氛明顯轉弱。受到美股連日走跌影響，加上市場持續評估聯準會利率政策走向，外資單日賣超台股達270億元，三大法人合計賣超162億元，加權指數終場下跌56點，收在27,468.53點，成交值約4,464億元，資金態度偏向保守。

從外資動向來看，賣超前五名依序為台新新光金、群創、華通、大成鋼與玉山金。其中，台新新光金遭外資賣超約4.5萬張，股價收在21.3元、小漲0.24%，但籌碼明顯鬆動；群創被賣超逾2.2萬張，股價下跌1.98%至12.4元，面板族群仍難脫修正格局；華通遭調節約1.7萬張，股價重挫3.69%至91.4元，成為跌幅較大的指標股；大成鋼被賣超約1.6萬張，股價下跌0.97%至35.8元；玉山金則遭外資賣超約1.4萬張，股價收在33.25元、下跌0.75%，金融股整體成為外資提款對象。

至於外資買超部分，前五名分別為第一金、力積電、聯電、中信金與國泰金。第一金獲外資大舉買超約8.1萬張，股價收29.4元、上漲0.51%，顯示資金仍偏好防禦型金融股；力積電買超約5.1萬張，股價上漲2.01%至35.5元，記憶體族群短線出現低檔承接；聯電獲買超約2.2萬張，但股價小跌0.2%至50.3元，買盤偏向中長線布局；中信金與國泰金分別獲買超約2萬張與1.9萬張，股價各自上漲0.82%、1.64%，顯示部分資金在金融股內部進行汰弱留強。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開低震盪拉回整理」的格局，成交量縮減至約4464億元左右的水準，主要原因除了Fed利率點陣圖不如預期寬鬆外，加上美科技股指標甲骨文、博通財報相繼失利，連帶使得美科技類股及台灣電子族群等承受到極大的壓力；雖然市場信心的修復需要時間，不過，在震盪拉回整理的過程中，昨晚費半指數重挫3.78%作收、台積電ADR下跌3.45%作收，但是，反觀台股持續力守「季線」不墜、且台積電處在於平盤附近作震盪，隱約透露出「穩中透堅、弱中透強」的跡象，加上下檔有「國家隊」等內資買盤默默護著、季線持續震盪走揚向上不變、以及11/25日多方缺口26764~26793點位置區附近具有強力支撐下，一旦賣壓宣洩完畢、止跌契機浮現，屆時，買盤也將可不請自來，至於短線關鍵轉強點就看「10日線」。

法人指出，在美股尚未止穩、利率與經濟數據變數仍多的情況下，外資操作偏向調節高波動與景氣循環股，資金轉往相對穩定的金融與具題材支撐個股，台股後續能否止跌，仍有賴國際股市與外資態度是否出現轉折。

