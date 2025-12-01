盤後籌碼／外資砍243億！台股重挫283點 這五檔成提款機
財經中心／余國棟報導
外資台股持續站在賣方，（1）日再度賣超243億元，三大法人合計賣超188億元，拖累台股重挫283.95點，收在27342.53點、跌幅1.03%，成交量4764億元。雖美股上週五因「黑色星期五」提前收盤，費半指數受英特爾大漲10%激勵走揚，但資金面緊縮、年底作帳不力，令台股終場反彈無力收黑。
觀察外資動向，賣超前五大個股為第一金（2892）、友達（2409）、力積電（6770）、華新（1605）與台玻（1802）。其中第一金遭外資調節2萬3133張，股價收在27.4元、跌0.2元；友達被賣出2萬061張，收11.35元、跌幅達2.16%，面板報價回檔及需求降溫使短線壓力明顯；力積電遭外資減碼1萬7550張，股價收34元小跌0.1元；華新被賣出1萬4145張，收29.4元小挫0.1元；台玻則被外資出脫1萬2762張，收35.25元，跌0.5元，跌幅1.4%，顯示傳產族群同樣遭波及。
反觀外資買超前五名則集中於台新新光金（2887）、聯電（2303）、欣興（3037）、大成鋼（2027）及玉山金（2884）。台新金買超3萬1396張，股價收18.35元上漲0.3元，漲幅1.66%，受惠於高股息題材與年底資金回補金控族群；聯電買超2萬1727張，股價收46.5元，上漲0.7元，漲幅1.53%，隨晶圓代工成熟製程信心回升；欣興獲外資大舉買進1萬5401張，收197元，勁揚10.5元、漲幅達5.63%，AI伺服器載板需求強勁，激勵股價強勢攻高；大成鋼買超1萬5261張，收38.4元，大漲1.3元、漲幅3.5%，受惠鋼價止跌反彈；玉山金則買超8032張，股價收30.55元，小漲0.2元。
啟發投顧容逸燊分析師認為，目前接近2萬8高檔已開始出現壓力，年底前外資準備放假，指數要再過歷史新高難度較大，外資高檔調節成為投信與集團作帳接棒，盤面重心轉為中小型股，高檔股容易遭受結帳，低檔股則有拉高作帳機會，月底資金開始轉進CPO及BBU族群，主分別注意族群股王光聖(6442)及AES(6781)表現。
法人分析指出，外資明顯調節金融及電子股，對台股形成短線壓力，尤其台積電下跌，市場觀望氣氛濃厚。不過內資持續低接AI、鋼鐵及高殖利率族群，資金壓力緩解，台股有望在27000點附近止穩。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美股狂歡4指數齊揚！英特爾飆漲10% 台股拚延續反彈走勢
台股馬年先蹲後跳直攻3 萬 AI五大趨勢點火台股！
台股週漲逾千點！成交金額2.7 兆炸裂 它跌1%獨憔悴
月薪中位數不到4萬！它成立來報酬翻一倍 加班不如加碼
其他人也在看
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
翻身戰開打仍難逃賣壓？自營商鎖定台塑四寶「這檔」清倉 華邦電單月失血上萬張...它們也遭殃
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）月賣超14.85億元。觀察...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 22 小時前
主動式台股ETF規模突破800億元大關 創新高
雖然台股大盤11月份以下跌坐收，不過今年市場投資新寵主動式台股ETF規模月增268億，總規模創下新高突破800億大關，來到805.45億，直奔千億邁進。目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）五檔主動式台股ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 1 天前