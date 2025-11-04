盤後籌碼／外資砍76億重挫218點 這檔被砍到跌停！

財經中心／余國棟報導

台股（4）日並未跟漲，終場加權指數下跌218點、收28,116點，成交值5,848億元，外資賣超76.3億元，三大法人合計賣超115.8億元，電子與傳產同步走弱。（示意圖／PIXABAY）

美股周一（4）日受政府關門與企業財報影響，四大指數表現分歧，道瓊小跌、那指與費半則靠AI概念股力撐。OpenAI與亞馬遜宣布達成雲端合作協議，亞馬遜股價飆漲4%，輝達收高2.17%，台積電ADR上漲1.47%，顯示AI資本支出熱潮延續。不過台股（4）日並未跟漲，終場加權指數下跌218點、收28,116點，成交值5,848億元，外資賣超76.3億元，三大法人合計賣超115.8億元，電子與傳產同步走弱。

廣告 廣告

觀察外資買超前五大個股，依序為旺宏（2337）、聯電（2303）、玉山金（2884）、穩懋（3105）、中石化（1314）。其中，旺宏獲外資買超15,240張，股價雖下跌1.25元收29.7元，跌幅4.04%，但法人指出，記憶體報價回升，吸引逢低承接買盤。聯電買超12,270張，收47.4元，小跌0.2元或0.42%，外資看好成熟製程需求持穩，加上AI伺服器晶片帶動長線訂單。

金融族群方面，玉山金獲外資與投信同步加碼11,527張，股價收30.3元，上漲0.15元或0.5%。法人認為，金融股股息率仍具吸引力，外資趁低回補。穩懋則因客戶拉貨力道增強，外資買超9,667張，股價勁揚5元至123元，漲幅4.24%。中石化買超9,510張，股價上漲0.73元漲停至8.07元，成盤面強勢股。

相對地，外資賣超前五名為神達（3706）、友達（2409）、中鋼（2002）、華航（2610）、宏碁（2353）。其中神達遭外資大砍41,943張，股價暴跌10.7元至96.3元，重挫10%鎖跌停。法人分析，近期AI伺服器族群漲多回檔，加上短線獲利了結壓力，導致賣壓湧現。面板續遭外資調節，友達賣超33,394張，收11.65元，下跌0.25元或2.1%，反映需求疲弱、報價續跌。鋼鐵族群亦被拋售，中鋼遭外資賣出23,135張，收18.15元、跌0.2元或1.09%。航空股部分，華航被賣超18,763張，收19.7元、跌0.3元；宏碁則賣超10,725張，收29.6元、跌0.7元或2.31%。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪拉回整理」的格局，主要原因除了受到川普再度變臉，輝達Blackwell晶片開放銷陸預期落空、以及原預期美聯準會12月降息決策可能出現變數的影響外，加上指數突破站上28K關卡之後，三大法人賣多買少，不過，對於短線的拉回，大家也無須過於緊張或擔心，以及下檔不論是月線或10/23日27371關卡均具有強力支撐，有拉回反而又有低接上車的機會。

外資今日持續調節電子、傳產與金融權值股，造成台股短線修正。法人分析，儘管美股科技股表現強勢，但台股因前期漲多，加上財報等不確定因素，使外資趨向保守。短線操作上建議聚焦基本面穩健、受AI與半導體長線支撐的個股，並控制持股比重因應震盪。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！

證交所開出徵才人選！招募七大領域專才 趕緊手刀報名

暉盛創新板掛牌開紅盤！搶進AI封裝設備 首日大漲逾3成

盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了

