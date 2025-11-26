盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫

財經中心／余國棟報導

加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。（示意圖／PIXABAY）

美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。

觀察外資動向，買超前五名依序為南亞科（2408）、元大金（2885）、凱基金（2883）、兆豐金（2886）、大成鋼（2027）。其中南亞科雖居買超榜首、買超2.48萬張，但股價卻逆勢下跌7元至136.5元、跌幅4.88%，顯示短線因前波漲多遭獲利調節。不過法人指出，記憶體族群中長期仍受惠AI伺服器需求擴增，外資趁低承接意圖明顯。

元大金獲外資買超1.35萬張，股價上漲2.13%至36元，兆豐金也獲買超1.12萬張，終場收40.3元、上漲0.75元，凱基金同樣受青睞，買超1.33萬張，股價上漲0.3元收15.85元。法人分析，市場預期明年聯準會啟動降息循環，將有助於金融股評價回升與殖利率題材發酵，資金持續流向金控族群。鋼鐵股部分，大成鋼（2027）受惠美國基建題材及鋼價回穩，獲外資買超1.11萬張，股價勁揚3.36%至38.45元，成為傳產中亮點個股之一。

至於外資賣超前五名則為力積電（6770）、富邦金（2881）、仁寶（2324）、華航（2610）與台新新光金（2887）。其中力積電遭外資賣超3.02萬張，股價下跌1.65元至31.65元、跌幅4.95%，主因晶圓代工報價短線缺乏動能，加上低階製程競爭壓力大；富邦金被賣超2.37萬張，但股價仍微漲0.3元收93.2元，顯示內資撐盤力道仍在。

仁寶（2324）被賣超8,322張，股價微跌0.05元至29.5元，市場對NB出貨展望轉趨保守；華航（2610）遭賣超8,149張，股價小漲0.15元至19.35元，反映油價下滑利多；台新金（2887）賣超8,105張，股價下跌0.05元至18.55元，仍處整理區間。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著美聯準會12月降息預期升溫、以及美股四大指數強勢上漲的激勵下，台北股市也同步高開大漲上來，突破站上於10日線之上，預估成交量則是擴增至約5100億元左右的水準，其相對強勢亮眼的表現，真的是太漂亮了！顯見下檔在季線有撐、風險危機已解除下，短線上若有震盪，逢低都將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會；至於年底前，能否順利突破前高、甚至再戰29K、或30K關卡？就看外資回補買盤及市場買盤的力道而定。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

