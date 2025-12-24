盤後籌碼／外資賣超38億！台股收紅61點 存股族最愛這幾檔被倒好慘

財經中心／余國棟報導

台股（24）日在權值股穩盤帶動下，加權指數終場上漲61點，收在28371.98點，儘管外資仍賣超38億元，但三大法人合計買超15億元，顯示內資買盤接手力道不弱。（示意圖／PEXELS）

美股週二（23）日表現回穩，標普500指數在輝達領軍的大型科技股走揚，以及第三季美國經濟成長數據優於預期的激勵下，成功收斂早盤跌幅，市場情緒轉趨樂觀，短天期債券偏弱、美元走貶，也為亞洲股市提供支撐。台股（24）日在權值股穩盤帶動下，加權指數終場上漲61點，收在28371.98點，儘管外資仍賣超38億元，但三大法人合計買超15億元，顯示內資買盤接手力道不弱。

從外資動向來看，賣超前五名依序為台新新光金、玉山金、群創、華南金與大成鋼。台新新光金遭外資賣超8.7萬張，股價收在20.75元，下跌0.15元、跌幅0.72%，在金融股短線漲多後，外資持續調節部位。玉山金被賣超約7萬張，但股價逆勢上漲0.40元，收33.95元、漲幅1.19%，顯示內資承接力道強勁。群創賣超約3.6萬張，股價收13.25元，上漲0.20元、漲幅1.53%，在面板族群跌深反彈下，股價表現相對抗跌。華南金遭賣超3.3萬張，股價收32元持平整理；大成鋼賣超約2.6萬張，股價收34.8元，下跌0.30元、跌幅0.85%，鋼鐵族群仍受景氣循環疑慮影響。

至於外資買超榜，前五名為華邦電、第一金、力積電、中信金與陽明。華邦電獲外資大舉買超6.8萬張，股價大漲3.9元，收76.9元、漲幅高達5.34%，在記憶體報價回溫與產業復甦預期下，成為盤面亮眼個股之一。第一金買超約6.2萬張，股價小跌0.35元，收29.3元、跌幅1.18%，外資偏向長線布局金融股。力積電買超3.5萬張，股價上漲1.4元至40.4元、漲幅3.59%，同樣受惠記憶體族群氣氛回暖。中信金獲買超3.1萬張，股價微跌0.1元、收50.3元，呈現高檔震盪；陽明則買超約2.6萬張，股價大漲2.5元至55.3元、漲幅4.73%，在運價回穩與航運股題材發酵下，成為外資回補焦點。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開高震盪個股表現」的格局，成交量約維持在4290億元左右的水準，雖然外資放大假，盤面轉由內資掌舵，不過，受惠於AI帶旺11月外銷訂單再創新高、以及全球經濟持續展現高度成長的韌性，加上指數持續站穩於10日線之上、隨著Fed下任主席熱門人選逐步浮出檯面，配合資金面寬鬆不變的前提下，都有利於後市台股持續震盪往上衝，因此，短線若有震盪，根本就不必擔心，逢低仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變。

台股在外資賣超下仍能收紅。法人指出，在美股止穩、美元轉弱的背景下，短線台股震盪偏多，但指數位處高檔，資金輪動速度加快，投資人操作上宜聚焦有基本面與法人加持的族群，避免追高情緒化進場。

