盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了
財經中心／余國棟報導
外資（3）日雖轉為賣超84.5億元，三大法人合計賣超85億元，但台股在權值與金融股撐盤下仍強彈101.24點，收在28,334.59點，成交量5,623億元。整體盤勢受美股財報偏多激勵，但國際政經局勢波濤洶湧，美最高法院將於11月5日開啟關稅辯論、聯邦政府關門危機未解，每天造成經濟損失達150億美元，聯準會主席鮑威爾談話偏鷹、川普又放話要重啟核試，市場避險氣氛升高。
觀察外資動向，賣超前五大個股為友達（2409）、力積電（6770）、台泥（1101）、旺宏（2337）與中鋼（2002）。其中友達遭倒貨42,037張，收11.9元，下跌0.25元、跌幅2.06%；面板報價止穩不如預期，外資趁高調節。力積電遭外資賣出38,559張，股價重挫1.4元收30.1元、跌幅達4.44%。水泥股方面，台泥賣超21,802張，收21.5元，跌0.6元、跌幅2.71%；旺宏遭外資調節20,463張，收30.95元，小跌0.25元；中鋼則被賣超16,987張，收18.35元，下跌0.25元，跌幅1.34%。市場認為，傳產股獲利貢獻低於預期，使外資資金轉往電子與金融權值股。
至於外資買超前五名則由聯電（2303）、永豐金（2890）、欣興（3037）、兆豐金（2886）及華邦電（2344）。聯電買超28,505張，收47.6元，上漲1.2元、漲幅2.59%，外資認為晶圓代工報價落底，加上股價位階低於台積電，成資金避風港。金融族群買氣同樣熱絡，永豐金獲外資加碼25,809張，收26.4元，漲0.75元、漲幅2.92%；兆豐金也有14,173張買盤進駐，平盤收40.4元。法人指出，金融股配息穩定、評價具防禦性，在國際變數升溫時成為資金暫時停泊地。
IC載板大廠欣興今日買超21,903張，股價勁揚15元至178.5元，漲幅高達9.17%，為全場焦點。法人分析，AI伺服器需求續熱，加上載板漲價預期，吸引外資提前卡位。記憶體族群華邦電也獲買盤青睞，外資買超11,116張，收56.6元，上漲2.4元、漲幅4.43%。法人表示，記憶體價格反彈趨勢確立，法人資金持續回流記憶體族群。
啟發投顧容逸燊分析師認為，指數在2萬8以上震盪，AI伺服器類股盤中壓回，美股財報過後，等待11/19輝達法說及11月中以前季報公布，指數較易進入整理。早盤記憶體指標南亞科一度漲停，中場後出現賣壓，記憶體開始遭受調節，但行情不會馬上結束，重電儲能族群則籌碼乾淨，尤其可注意季報公布之後，台股進入集團作帳及作夢行情。
法人預期，若外資回補力道持續，指數有機會挑戰28,500點關卡。短線關注AI供應鏈與金融權值雙主軸，包括聯電、欣興、華邦電及大型金控股；傳產與中小型股則宜嚴控持股比重，以因應國際政經風險升高的波動環境。
