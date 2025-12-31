盤後籌碼／外資逆勢倒貨5億！台股卻噴256點創新高 賣超名單曝光
財經中心／余國棟報導
台股(31)日再度改寫歷史新高，加權指數終場上漲256點，收在28963點，儘管外資單日賣超5億元，三大法人合計賣超65億元，但在權值股與部分電子股撐盤下，指數仍強勢收紅，展現年底行情的韌性。市場解讀，外資雖偏向調節，但內資與結帳行情支撐力道不弱。
美股主要指數指週二（30）日全數收黑，主因FOMC會議紀錄顯示，聯準會官員在今年已三度降息後，對後續政策轉趨保守，部分官員認為利率應在一段時間內維持不變，壓抑市場風險偏好。不過相關利空對台股影響有限，資金仍回流權值與部分具題材個股。
外資賣超前五名依序為群創、華邦電、力積電、宏碁與玉山金。群創遭外資賣超11萬4,251張，股價收在17.05元，上漲0.75元、漲幅4.60%，顯示外資調節但短線仍有反彈買盤；華邦電被賣超7萬1,736張，股價82.6元，下跌1.1元、跌幅1.31%，記憶體族群在年底資金轉換下承壓；力積電遭賣超3萬3,376張，收39.55元，下跌0.7元、跌幅1.74%；宏碁賣超2萬5,503張，股價26.4元、下跌1.12%；玉山金賣超2萬4,339張，收33.75元、小跌0.3%，金融股成為外資年底調節重心。
買超方面，外資青睞元大金、緯創、可寧衛、旺宏與京元電。元大金獲外資買超4萬148張，股價39.3元，小跌0.35元；緯創買超2萬1,738張，收150.5元，上漲3.5元、漲幅2.38%，成為電子股撐盤要角；可寧衛買超1萬7,896張，股價31.6元、大漲1.5元、漲幅4.98%；旺宏買超1萬5,729張，收39.45元，上漲0.7元；京元電買超1萬4,515張，股價247.5元，上漲4元，資金持續卡位半導體相關個股。
倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現開高震盪走高的格局，盤中指數一度攻抵至29006點歷史新高，成交量則是擴增至5361億元，隨著美國CES展將於1月6日至9日在美國拉斯維加斯盛大舉行，期間輝達執行長黃仁勳，超微執行長蘇姿丰等科技巨頭將釋出AI應用、自駕車及機器人等新題材，進一步推升「作夢行情」；加上元月15日台積電法說會更是重中之重，受惠AI需求火熱，3奈米以下先進製程產能吃緊，預期將持續上修資本支出與2026年展望，有助推升台股元月行情，以及元旦後外資資金，可望重新流入權值股及內資法人力挺偏多不變下，都有利於後市台股持續震盪向上挺進，只要沒有出現「爆量不漲」、或「爆量長黑」破線轉弱的情前，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
