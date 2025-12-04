盤後籌碼／外資連三買砸103億 掃貨這2檔金控逾10萬張！

財經中心／余國棟報導

台股（4）日延續震盪整理格局，盤中在金融與電子族群輪動下加權指數終場微漲2點收27,795點，成交量3,883億元。三大法人合計買超105億元，其中外資單日買超103億元，顯示低接買盤持續回流；投信則小幅賣超11億元，自營商買超13億元。

觀察外資動向，買超前五名分別為台新新光金（2887）、華邦電（2344）、聯電（2303）、群創（3481）及國泰金（2882）。外資大舉敲進金融與電子權值股，顯示對後市仍持偏多操作態度。台新金買超87,884張，股價收19.15元，上漲0.4元或2.13%；華邦電買超38,162張，收57.8元，大漲2元、漲幅3.58%，為電子股中亮眼焦點之一；聯電獲外資加碼29,904張，股價收48元，小漲0.5元或1.05%；群創買超24,528張，收14.35元、漲0.15元或1.06%；國泰金則買超18,375張，收69元，上漲1.4元或2.07%。整體觀察，金控與半導體族群明顯成為資金回流主軸。

外資偏好轉向金融族群，主因市場預期美國聯準會（Fed）12月降息機率高，帶動債券殖利率走低，有利壽險與銀行資產重估，金控股成為低基期反彈首選；此外電子股部分，AI應用與記憶體價格止跌支撐需求，激勵華邦電、聯電等個股買盤回溫。

至於外資賣超前五名則為南亞（1303）、台玻（1802）、宏碁（2353）、台塑（1301）與華航（2610）。南亞遭賣超29,722張，股價收63.4元，下跌4.3元或6.35%，主因漲多修正；台玻被賣超12,930張，收34.65元、跌1.25元或3.48%；宏碁遭賣超8,501張，收27.5元、小跌0.2元；台塑賣超7,657張，收42.8元、跌1.05元或2.39%；華航被賣超7,080張，收18.9元、微漲0.1元或0.53%。傳產股遭調節，主要反映外資轉向電子與金融布局。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「量縮震盪拉回」個股表現的格局，預估成交量則是萎縮至不到4000億元水準，主要原因除了「近關情怯」的心理影響外，在市場憂心AI泡沫疑慮升溫下，使得市場追價買盤不敢妄動，因此，在護國神山台積電、台塑四寶台塑、南亞、台化、AI導軌南俊國、被動元件金山電等下殺拉回的壓抑下，難免也會影響到整體盤勢上攻的氣勢；不過，就如前Google執行長施密特所言：AI不是泡沫、反被低估！真正變革在於「自動化企業內部流程」才剛開始，況且，在量縮震盪拉回的過程中，市場資金轉戰至散裝航運及機器人暨自動化概念股，顯見市場人氣都還在、主力大戶都還在，既然沒有離開，對於短線的拉回，倒也無須過於緊張或擔心。

