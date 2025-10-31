盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停

財經中心／余國棟報導

三大法人合計賣超240億元，其中外資單日就大舉賣超284億元，投信與自營商分別小賣31億元與買超74億元，顯示市場短線資金仍以避險為主。（示意圖／PIXABAY）

台股週四（31）日受美股全面下挫影響，盤面氣氛偏空。加權指數終場收在28,233點，下跌54點或0.19%，成交金額達5,581億元。三大法人合計賣超240億元，其中外資單日就大舉賣超284億元，投信與自營商分別小賣31億元與買超74億元，顯示市場短線資金仍以避險為主。

觀察外資動向，賣超前五名為友達（2409）、力積電（6770）、中鋼（2002）、台泥（1101）與精成科（6191）。其中，友達遭外資砍出53,544張、股價收12.15元、下跌0.65元或5.08%，顯示面板報價仍疲弱、投資人對第四季展望保守。力積電被賣出52,024張、股價跌至31.5元、大跌4.69%。中鋼遭賣出14,690張、股價小跌0.15元至18.6元，主要受全球鋼價走疲與中國內需復甦不如預期影響。台泥遭拋出10,312張、股價22.1元、跌幅0.9%，顯示資金持續撤離傳產。精成科雖逆勢上漲4%，收117元，但仍被外資賣出1萬張，推測為短線獲利了結賣壓所致。

相對地，外資買超榜前五分別為聯電（2303）、三商壽（2867）、富喬（1815）、日月光投控（3711）與國巨*（2327）。聯電以買超24,114張居冠，股價上漲0.55元收46.4元，漲幅1.2%。市場解讀，在記憶體與車用晶片庫存逐步去化下，聯電營運下半年有望回升，吸引外資低接布局。三商壽獲買超13,779張、收7.23元、上漲2.99%，受玉山金收購題材續發酵，壽險股成為外資防禦首選。富喬則被買進13,093張、股價大漲3.9元至72.2元、漲幅5.71%。日月光投控買超10,381張、收247.5元、漲22.5元觸及漲停板，顯示封測族群在AI伺服器擴產浪潮下再度成為焦點。國巨*買超9,097張、股價收249元持平，市場預期被動元件價格有望落底回升。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「量縮震盪收紅、個股輪動表現」的格局，隨著Fed主席鮑威爾淡化12月降息的可能性、以及Meta上調資本支出引發市場疑慮，不過，AI晶片霸主、AI新創公司OPEN AI、以及北美四大CSP業者等持續擴大資本支出不手軟，仍將持續帶動相關供應鏈營運向上起飛，以及在資金面、籌碼面與技術面仍處在於相對有利的條件下，預期其下檔空間亦將有限，站穩28K後，後市仍將有續戰30K的機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

