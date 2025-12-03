盤後籌碼／AI概念股重返焦點！外資回補台股162億 它敲近3萬張漲不停

財經中心／余國棟報導

美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。

觀察外資買超前五名，分別為南亞（1303）買超2萬9,618張、收67.7元上漲3.3元或5.12%；群創（3481）買超2萬4,546張、收14.2元漲0.2元；聯電（2303）買超2萬1,110張、收47.5元漲0.3元；國泰金（2882）買超1萬2,979張、收67.6元漲1元；友達（2409）買超1萬1,042張、收11.65元漲0.3元。外資明顯鎖定電子與金融族群回補，顯示中長線資金逐步布局年底作帳行情。特別是南亞與群創強勢上攻，顯示電子傳產雙線發力，市場信心回穩。

南亞因塑化景氣回升，加上子公司南亞科具記憶體體題材，吸引買盤湧入；群創與友達則受惠面板報價回升及顯示需求擴大，雙雙獲外資回補；聯電在晶圓代工需求延續下持穩向上，股價穩步墊高；國泰金隨金融族群回暖，反映明年殖利率題材而吸金。

至於外資賣超前五名則為台玻（1802）賣超3萬8,227張、收35.9元下跌1.2元或3.23%；南亞科（2408）賣超1萬9,037張、收151元漲1.5元；華航（2610）賣超1萬8,849張、收18.8元跌0.1元；玉山金（2884）賣超1萬4,776張、收30.4元跌0.45元；力積電（6770）賣超1萬4,738張、收32.1元跌0.7元或2.13%。其中，台玻受漲多壓力影響股價回檔，南亞科則因近期違約交割事件仍壓抑市場信心，雖股價小漲但籌碼凌亂；航空與金控族群則遭部分獲利了結賣壓。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，預估成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏，加上南韓輸美關稅降至15%後，台美關稅也可望調降，以及外資轉賣為買，期現貨同步翻多，投信法人連五買，展現年底作帳企圖心之下，基本上，只要守穩10日線及月線不破，預期年底前仍將有再戰新高的機會；至於何時可望展開一波資金瘋狗浪及作夢的大行情，就看成交量何時有效表態上攻而定。

