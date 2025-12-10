盤花公園將於廿七日開園 李昆澤爭取七千餘萬補助

立委李昆澤表示，傳承客家文化的高雄市盤花公園，即將在今年十二月廿七日正式開園。（李昆澤提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委李昆澤十日表示，傳承客家文化的高雄市盤花公園，即將在今年十二月廿七日正式開園。

李昆澤與何權峰議員，長期關心客家文化發展，由李昆澤爭取中央經費補助整建的盤花公園即將開園，何權峰議員十日特別邀我一起前往關心工程進度。

李昆澤指出，這座融合客家元素的新公園，是社區居民與在地客家意見領袖期待已久的重要文化基地。盤花公園原址是位於客家文物館對面的三民一號公園，這次以八千六百四十六萬元經費重新打造，其中他向中央客委會爭取到七千二百六十二萬元補助，大幅減輕地方負擔。

李昆澤強調，未來，盤花公園也將與客家文物館相互串聯，成為都會區客家文化的重要據點，讓客家文化能夠在高雄持續扎根，傳承與發光。