盤花公園正式開園 李昆澤邀民感受客家文化與綠意共融

立委李昆澤表示，盤花公園正式開園，歡迎市民朋友一起走進盤花公園，親近自然，感受客家文化與綠意共融的美好。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委李昆澤廿七日表示，盤花公園正式開園，兼具客家元素及自然生態的文化新地標，歡迎市民朋友一起走進盤花公園，親近自然，感受客家文化與綠意共融的美好！

李昆澤指出，他與陳其邁市長與將原三民一號公園斥資八千六百四十六萬元重新整建為盤花公園，他負責向中央客委會爭取七千二百六十二萬元補助，減輕地方負擔，去年六月動工，歷經風災肆虐，導致工程延宕，近期修復完工，廿七日終於開園，形塑成高雄重要的客家文化綠廊。

李昆澤提到，公園融合客家遷徙文化與盤花意象，保留原始地形，打造涼爽舒適的林下空間，未來與愛河、新客家文化園區串聯，成為市民休憩與文化體驗的新亮點。

立委賴瑞隆說，盤花公園到處可以看到客委會與市府的巧思，讓三民一號公園華麗轉身。為回應鄉親期待，規劃全天候的活動空間。白天有綠蔭步道散步休憩，也透過廣場設計與環境營造，成為社區跳舞、舉辦活動的最佳場域。

賴瑞隆進一步說，更兼顧環境永續，新植七十六株喬木及四萬七千多株灌木，並全面更換節能照明設備、納入雨水池與再生利用系統。

賴瑞隆認為，盤花公園展現了高雄建設的高標準，既保留客家文化底蘊，也守護生態環境。許久未見的友人小孩，看得出來這樣的環境帶給孩子的舒適和安全感。