盤花公園獲城市工程品質金質獎 12月27日正式開園

邵敏/高雄報導

以文化底蘊、永續理念與生態共融為核心，榮獲2025年城市工程品質金質獎的「高雄市盤花公園」將於12月27日正式開園。為迎接這座融合客家文化與生態教育的嶄新城市綠地，高雄市政府特別舉辦「盤花公園開園暨生態嘉年華」，透過豐富多元的活動，邀請市民一同走進公園、親近自然，共享文化綠意生活。

藝術櫥窗。(圖/客委會提供)

開園活動以親子族群為主軸，有園區走讀、生態與文化體驗、手作工作坊及盤花茶席，讓民眾在靜心品茗中感受文化氛圍；現場亦設有盤花市集，提供多元在地美食。「客語闖關」活動透過遊戲方式，引導親子學習客家文化與生態知識，另有「喜慶竹砲體驗」及「擲筊活動」，凡參與擲筊即有機會把總獎勵1萬元帶回家，驚喜連連。

原為三民1號公園於113年6月動工整體景觀改造為盤花公園，園區景觀工程著重於優化嚴重鹽化之土壤、大量減少硬鋪面、提升整體綠覆率，同時新植76株喬木及4萬7千多株灌木，營造層次豐富、四季有景的綠地環境，亦巧妙融入客家傳統「五花九香」的盤花文化意象與精神自然融入景觀設計。公園亮點有利用原有設施改造為居民共創的「藝術櫥窗」、濃縮客家族群在高雄地區開拓耕耘與傳承的「陶板藝術牆」、展現客家竹編藝術與再生的「蛹道裝置」、一條一條枕木步道象徵客家人自四面八方的「縱貫線步道」、導入剪紙圖騰與客家詩詞透過雷切鐵板轉譯客家美學的「樹木涼亭」等等，將客家深刻精緻的文化鑲入到公園的每個角落。

藝術牆。(圖/客委會提供)

此外，園區也增設了親子遊樂、體健設施，全面更換節能照明設備，並建置雨水收集再利用系統，落實低維護、低耗能、低碳排的永續設計理念，朝向淨零目標邁進，打造兼具環境友善與使用舒適度的低碳示範公園，串聯愛河之心、龍子里客家聚落、新客家文化園區及中都溼地公園，不僅形塑愛河沿線水與綠交織的休憩廊道，更成為都會中展現客家文化特色的重要節點場域。未來也將持續結合各局處資源，辦理具區域特色的文化與休閒活動，深化客家族群的認同感與向心力。

「盤花公園開園暨生態嘉年華」活動詳情請至「高雄市政府客家事務委員會」粉絲團或活動官網：https://www.panfa2025.info/查詢。