盤花公園蛻變成城市綠地 鄭孟洳歡迎大家假日來走走

市議員鄭孟洳參加三民一號公園改建後的「盤花公園」開園典禮。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳參加三民一號公園改建後的「盤花公園」開園典禮。她表示，看著這裡從舊公園蛻變成結合文化與生態的城市綠地，心中有許多感動。

鄭孟洳說，這次改造以客家祭祀文化中的「盤花」為靈感，將那份祝福與延續的精神化作空間設計，讓客家文化優雅地走進三民區的日常。

她進一步說，除了客家元素的融入，盤花公園另一個亮點、也值得被看見的，其實是藏在地底下的兩座「水撲滿」。

鄭孟洳指出，過去這一帶土壤長期受到鹽化問題困擾，植栽難以生長。為了改善土壤，在改建時特別導入地下儲水系統「水撲滿」，收集雨水後回用於澆灌。這不僅能節能減碳、緩解都市熱島效應，更是從根本解決土壤鹽化，讓這片土地真正「活」過來。

鄭孟洳認為，好的建設不該只做表面，而是要像客家人「敬天愛地、勤儉持家」的精神一樣，思考如何讓公園長久陪伴市民、對環境負責。

鄭孟洳表示，盤花公園已經準備好了，歡迎大家假日來走走，感受這份屬於我們高雄的在地美學。