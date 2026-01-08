盤踞柬埔寨多年的詐騙大亨落網！中國公安部釋出影片，陳志被重裝警力押解回中國受審

長期盤踞柬埔寨、曾被視為該國最具權勢的神祕大亨，太子集團（Prince Group）創辦人兼主席陳志（Chen Zhi），去年一度因捲入詐騙成為新聞熱議焦點。根據柬埔寨內政部聲明，陳志已在柬埔寨遭到逮捕，並隨即被遣返至中國、接受進一步調查。同時柬埔寨還依法剝奪陳志的柬埔寨護照與國籍。

《環球時報》稍早釋出一段影片，就是中國公安前往柬埔寨，在重裝警力戒護下將陳志押上專機，銬上手銬與腳鐐，遣送回中國接受審判。

陳志所領導的太子集團成立於 2015 年，業務版圖廣闊，橫跨房地產、餐飲、銀行與電商，曾被視為柬埔寨的代表性企業。然而，隨著全球對東南亞詐騙園區的關注升級，這座商業帝國的陰暗面也逐步浮出水面。

中國公安部8日釋出影片，對外呈現從柬埔寨押送太子集團董事長陳志的過程。（翻攝自環球時報X粉專）

中國公安部派人前往柬埔寨押送太子集團董事長陳志，不只蒙面還扣上手銬和腳鐐。（翻攝自環球時報X粉專）

美國國務院、財政部及英國外交部，聯手對其發動大規模制裁。華府指控、太子集團就是一個龐大的「跨國犯罪組織」，在超過30個國家營運，並惡名昭彰的「詐騙園區」有關聯，涉嫌將受害者囚禁在園區內，以暴力脅迫從事網路詐騙與金融犯罪。

