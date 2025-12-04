盤點《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》四大看點：新舊殺人玩偶齊聚一堂！更多的跳嚇與更多遊戲彩蛋！｜台灣上映日期、分級、片長一次看

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》海報（圖片來源：環球影業）

【文／龍貓大王通信】歡樂的兒歌響起，巨大的機械玩偶啟動了……歡迎再次來到「費斯熊佛萊迪披薩餐館」。這裡有陰魂不散的孩子笑聲、隨時都想捏爆你頭的機械怪物、還有更多黑暗祕密……《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》即將在12/5上映，這是一次全新進化，更新的殺人玩偶、更多的謎底準備揭曉，讓我們來看看，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》有哪些魅力值得你期待？

🍿《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》

上映日期：2025/12/05

演員：喬許哈契遜、馬修利拉德、伊莉莎白萊爾

分級：輔導級（12+）

片長：1 時 44 分

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》劇照（圖片來源：環球影業）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的故事是什麼？

經過前一集的慘痛事件後，殺人機械布偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯等等，都隨著一切的始作俑者威廉阿弗頓（馬修利拉德飾）消失，但是，苦痛尚未遠走。警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾 飾）還沒走出傷痛回憶；警衛麥克（喬許哈契遜飾）繼續說服11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐飾），遺忘那些對她有害無益的機械偶。可是艾碧依舊念念不忘，而且她似乎聽到了佛萊迪的呼喚……一路引導她來到費斯熊佛萊迪披薩餐館的起源總店，這裡有著埋藏二十年的傷痛與黑暗，它渴望突破封印來到世上……

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》劇照（圖片來源：環球影業）

1.你喜歡機械玩偶嗎？這裡很多

好萊塢續集的公式就是要更大碗與更爆炸，作為一部以機械玩偶殺人的恐怖電影，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》努力推出超過一倍的機械玩偶。你在前集熟悉的佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯四隻機械偶，它們全都在上集被破壞了。但這集故事多了一個新舞台：費斯熊佛萊迪披薩餐館的總店。這裡數十年來都是封閉狀態，裡頭有一批全新的佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯等等機械偶。

這兩批機械偶雖然是相同角色，但他們的塗裝完全不同。第一集裡的殺人機械偶，他們全身都披著廉價絨布，在數十年的光陰過去後，他們的絨布外表脫毛又髒污。但是在總店的這批機械偶，他們幾乎是全新的，而且外殼全是新的塑膠材質，看起來更加討喜也更加強大。他們看起來更像玩具（遊戲裡稱為「玩具版」），也更像遊戲裡設定的造型，對遊戲玩家而言一定會倍感熟悉。

而這兩集的機械玩偶，統一都是由全球資歷最豐富的吉姆漢森生物店（Jim Henson's Creature Shop）負責——他們的傑作包括《芝麻街》與《哈利波特》裡的奇獸等等，是好萊塢的生物機械偶專家。

所以你會看到光鮮亮麗的新玩偶與殘破鏽蝕的舊玩偶出現，新玩偶會呈現更自然與敏捷的動作，而舊玩偶外顯的扭曲關節與破碎機體，則產生詭異不安的效果。但這次還有一隻全新怪物等著觀眾，它是某個角色的多年夢魘、它的能力比其他機械偶更強大、它的行動模式與僵硬的佛萊迪等等都不同，等著你在電影院見識它的恐怖。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》劇照（圖片來源：環球影業）

2. 很多、很多、很多跳嚇

遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂》原本就是一個極多跳嚇（Jump scare）的恐怖作品，在電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》裡，跳嚇是主要嚇唬觀眾的手段。由於電影裡出現的兩間費斯熊佛萊迪披薩餐館都很陰森，在這些場景裡，隨時都能聽到不應該聽到的怪聲音——小孩的嘻笑聲、或機械偶關節運轉的機械聲等等。這些聲音已經很快令觀眾不安……而跳嚇也很快報到。雖說跳嚇是任何恐怖片都很常用的手法，但回想遊戲裡，當你放下筆電螢幕時突然蹦出的佛萊迪大臉……也許可以說，跳嚇本身也是電影對遊戲的一種重要致敬方式。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》劇照（圖片來源：環球影業）

3.需要先複習前集嗎？

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》緊接著上一集《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的結局，它不會重述前集的故事，而是回答前集留下的許多劇情疑點。許多前集出現過的角色，在本集也不會多加介紹。如果你忘了《佛萊迪餐館之五夜驚魂》裡的倒楣律師與倒楣計程車司機，那他們本集也會出現……也會同樣倒楣。這代表你在進戲院之前，最好先溫習一下《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，這樣你會更了解主要角色的內心糾結、機械偶復活的原因、以及幕後真兇的下場，這樣在看第二集時才看得懂。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》劇照（圖片來源：環球影業）

4. 方方面面致敬遊戲

遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》其實是前作的前傳，但在製作電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》時，編導很努力地將這個前傳故事轉換為電影的續集。遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》裡的80年代設定（一代遊戲為90年代），變成了主角的童年回憶，遊戲裡的「87’之咬」事件，也順勢轉換成了與新角色有關的事件。

另一方面，二代遊戲裡新增的某些元素，也巧妙地放進了電影。例如新防禦機制「舉起面具」、例如「沒有門的警衛室」、或是警衛辦公桌兩側的通風管道口等等……當然，機械偶沈重的腳步聲也不可少，總是在觀眾還看不到他們身影前就事先響起……讓人立刻毛骨悚然。

