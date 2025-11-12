盤點《逃亡遊戲》三大魅力：史蒂芬金科幻驚悚預言再現！活生生的AI技術夢魘！更與時俱進的死亡追逐！
【文／龍貓大王通信】也許你讀過原著小說，也許你喜愛《魔鬼阿諾》，甚至你更喜歡同名的韓國實境競賽綜藝節目，但現在，《逃亡遊戲》（The Running Man）再一次復活了。史蒂芬金原著改編、忘掉阿諾主演但被大幅魔改的《魔鬼阿諾》。《逃亡遊戲》由當紅炸子雞格倫包威爾主演、鬼才導演艾德格萊特執導，11/12上映的這部電影，這次再度打造一個「跑到死」的全民獵殺實境秀。讓我們來介紹《逃亡遊戲》的魅力～
🍿《逃亡遊戲》
上映日期：2025/11/12
演員：葛倫鮑威爾、威廉梅西、李佩斯、艾蜜莉雅瓊斯、麥可塞拉、丹尼爾艾薩拉、潔米勞森、柯爾曼多明戈、喬許布洛林
分級：輔導級15
片長：2 時 13 分
《逃亡遊戲》的故事是什麼？
班理查斯（葛倫鮑威爾飾）性格暴躁、容易反抗權威，他已經被不知幾個公司開除了，但現在又無職的他，必須籌出女兒醫藥費，而老婆已經為此下海到舞廳當服務員。班要參加的是殘酷的《逃亡遊戲》節目，他必須在全民監視的眼光下逃亡30天，同時節目還會派出由「麥康老大」（李佩斯飾）領軍的殘酷獵人團獵殺他。這個節目的製作人奇利安（喬許布洛林飾）無所不用其極，他剪輯假影片、修改班的出身，將他在鏡頭前塑造成無惡不作的公敵……班理查斯能夠逃出生天扳回一成嗎？
魅力一：《逃亡遊戲》來自40年前的反叛心靈
不知從哪來的作家理查巴克曼在1982年寫出小說《奔跑的男人》（The Running man），過了好幾年，巴克曼才被發現是大作家史蒂芬金的另一個筆名。阿金師這樣做的主要原因，是想知道讀者是否能不被名聲迷惑，而真正欣賞他文筆的能力。也許是因為要刻意隱瞞身份，或也許拋棄阿金師大名後的史蒂芬，可以更敢寫一些驚世駭俗的故事。理查巴克曼的作品比阿金師作品更大膽、更殘忍……《奔跑的男人》完全可以證明這一點。
這是1982年的小說，據說阿金師在72小時內就寫完了整本書。這是一本非常有科幻色彩的烏托邦小說，故事發生在一個極權統治的未來美國，電視娛樂成為了箝制人民心靈的雞湯與毒藥，特別是實境秀。這些死亡遊戲讓人民忘記了現實生活被壓迫的痛苦，這些選手拼死拼活拼勝利的過程，變成他們畸形的「新美國夢」——只要自己支持的選手勝利了，好像自己也一起大獲全勝。
不要忘了，70與80年代交界那時，正是電視大獲全勝的年代。1978年影集《家族風雲》（Dallas）與1979年影集《正義前鋒》（The Dukes of Hazzard）讓觀眾死黏在電視機前，更別提1980年的大聯盟「世界大賽」，每場比賽幾乎都吸引超過 5 千萬觀眾緊盯電視機。是的，5 千萬觀眾，比許多國家總人口都還多，難怪它敢自稱世界大賽。而一位作家竟然膽敢將這場收視風潮寫成政府毒害人民的魔掌，這何其大膽！
更大膽的是《奔跑的男人》的結尾，阿金師絕不會給你一個正義必勝的結局：最好的結局就是玉石俱焚。這殘酷的結局，未來還會因為2001年美國紐約的悲劇，而變得更加禁忌。但《奔跑的男人》出版5年後，阿諾主演的改編電影《魔鬼阿諾》就沒那麼禁忌了：阿諾飾演的班理查斯其實還是阿諾，他有大塊肌肉與一樣糟糕的冷笑話幽默感，把阿金師小說裡瘦弱又瀕臨精神崩潰的阿班徹底改造了。現在阿班變成了不願屠殺平民的執法人員……他可以赤手空拳打倒同在直昇機上的其他四個人……這個阿班根本是暴力殺神！
魅力二：比《魔鬼阿諾》更與時俱進的驚悚困境
《逃亡遊戲》不是《魔鬼阿諾》，它更接近原著小說《奔跑的男人》，它與《魔鬼阿諾》最大的差別，除了主角班的設定（他是愛家男人，女兒的病情驅使貧窮的他必須參賽）之外，在於故事發生在一個開放世界。沒錯，《魔鬼阿諾》是一部「棚拍實境秀」，選手們在攝影棚內（現場還有觀眾觀賞）逃離各種陷阱、還有被穿著奇裝異服的怪人追殺。可是《逃亡遊戲》不同，選手在整個世界裡逃亡的。 獵人是訓練有素的刺客，也是執法部門。 公民可以向當局舉發你而或獲得獎金，或是直接獵殺你（但節目製作方不喜歡這樣）。而逃亡者也可以反殺獵人，這也能獲得獎金……誰殺了誰不重要，因為這一切都是為了收視率！
但誰現在還看電視呢？《逃亡遊戲》裡廣播殺戮秀的管道，再也不是《奔跑的男人》與《魔鬼阿諾》裡的電視，而是網路上的「免費電視」。對數位時代的觀眾而言，這個設計很容易讓他們連想到YouTube或Twitch等等線上免費收視平台。同樣的，節目製作組製造假新聞、使用AI技術換臉、讓當事人說出維妙維肖的假話。這些橋段儘管在小說與《魔鬼阿諾》裡都有類似的設計，但對現代觀眾而言，這並不是關於未來的想像，而是我們身處的社群時代常態。
所以，《逃亡遊戲》裡更與時俱進的假新聞，比《魔鬼阿諾》裡奇裝異服還有超能力的守關怪人更恐怖，《魔鬼阿諾》裡的大力王或是電擊王，還能靠阿諾的蠻力擊倒；但是在《逃亡遊戲》裡，班每天逃亡之餘都要自拍錄影，但節目裡放出的片段，卻是被換臉特效修改過的。班在自拍影片裡控訴節目無血無淚，節目將片段換成班挑釁所有觀眾，繼續妖魔化班。這是無法突破的訊息封鎖，這是有口難辨的訊息扭曲。現代觀眾可能更能感受後者的恐怖，因為這種恐怖隨時都會出現在我們的社群平台塗鴉牆上。
魅力三：回歸《奔跑的男人》原著灰暗劇情
《逃亡遊戲》的劇情更忠實於《奔跑的男人》——這次阿金師本人可是電影的製作人之一，也難怪他願意授權這次的改編電影製作。我們看到的班是一個沒有選擇的男人，他願意認真工作，但勞方的剝削卻每每激起他的怒氣。而這個世界的孩子們因為輻射塵等等原因失去健康，他們的醫藥費變成父母的沈重負擔。班的妻子需要不斷輪班，忍受酒客的非禮，但這樣努力工作換來的卻只是杯水車薪，而且依舊無法為孩子換來更好的醫療。
這一切壓力讓班只能選擇參加一攫千金的「逃亡遊戲」，它可以贏得十輩子都花不完的財富，彷彿人生一切問題都能輕易解決，你需要承擔的只是一點生命的風險。而《逃亡遊戲》就是班一步步理解遊戲真面目的過程，他從許多人身上理解電視台的騙局技倆，他瞭解這一切都只是更精鍊的剝削過程……這些都是史蒂芬金在40年前想告訴讀者的真相。但是，《逃亡遊戲》與《奔跑的男人》的結局並不相同，你必須到電影院去自己見證。
《逃亡遊戲》同時也因此變成了艾德格萊特目前最入世的一部電影，它透過史蒂芬金40年前的預言小說，直接抨擊現代威權利用AI技術胡作非為的墮落，觀眾對此幾乎可以聯想到某些政治實體或網路巨擘。它不再是《活人甡吃》或《玩命再劫》那樣的異色童話，或是《迷離夜蘇活》或《終棘警探》那樣對類型電影的致敬，這也許是一記直白的巴掌，主張政治意義也許比玩弄電影語言更重要。
《逃亡遊戲》於11/12全台上映。
