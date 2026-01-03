盤點光復鄉溢流 民間資源有效整合

更希望共善力量，不只一加一大於二，所以災後、救援之後，除了感恩，也要回顧經驗，再精進。慈濟基金會今天舉辦「全球共善學思會」，邀請光復災後的民間與學術單位、經驗交流探討，也討論到、可以運用時下流行的數位工具，辨別假訊息，用最有效率的方式、把愛送達。

馬太鞍溪堰塞湖溢流發生時，志工們湧入災區，如何有效協助受災鄉親，促使科技誕生了媒合人力、加速協作的新模式。

「如果你有專業技能，我們可以讓你下載識別卡，戴在身上 一看就知道，你可以提供什麼樣的服務。」

光復超人媒合平台發起人 林糖糖：「居民會丟需求，可是丟完之後 沒有被整理，那需求可能就被那個，幾萬則訊息就被流掉，我們30分鐘為一個時間點，然後把資訊整理起來，30分鐘過 他們土鏟完了，你們不用去了，就趕快作資訊更新，所以我們想要試圖，用即時更新的方式，去改善這個(資訊)落差。」

由慈濟基金會主辦的「全球共善學思會」，藉由跨組織交流，分享光復洪災期間，除了資訊蒐集整理更新，還有假訊息要面對。

台灣事實查核教育基金會董事長 羅世宏：「平常比較信任的，一些資訊管道以及專家，能夠去多方查證之後，取得更完整的資訊，而不要在第一時間，就把訊息傳出去，有可能我們就會變成這個，假訊息擴散的這個幫兇。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們可以藉這個論壇，可以了解從各種角度，針對光復鄉的這次清理行動，以及未來的災難的防範，我們大家有沒有什麼好的，更好的建議，來做一個集結。」

整合各界經驗、推動共善力量，期盼為未來災害準備與復原工作，提供更精準的實務與指引。

