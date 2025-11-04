盤點台北旅展百項6折內優惠 住宿券「這家」最殺不到1折

各大旅行社推超級折扣搶客，從短線、長線到主題遊，買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠，一次網羅。（圖／方萬民攝）

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。CTWANT整理百項下殺6折內飯店住宿券、餐券優惠，以及多項國內外旅遊優惠，方便大家鎖定目標搶便宜！

年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，就到今年的ITF台北國際旅展，飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低只要999元就可享受飯店美食。（圖／方萬民攝）

最夯住宿券：

海霸王，德立莊/城市商旅/PAPA WHALE港都周遊平日住宿通用券(五張一套)，不到1折4,999元；福容大飯店，聯合住宿券(會員限定優惠買15送2)，1.8折2,815元；瑞穗天合國際觀光酒店，平日城堡/親子/寵物溫馨家庭房住宿券，1.9折10,999元；台北士林萬麗酒店，尊貴山景客房平假日雙人住宿券，2折5,599元；長榮國際連鎖酒店聯合住宿券(20張/組)，2.2折58,000元。

福華大飯店，福華連鎖飯店住宿券(買10送1)，2.2折2,726元；禧榕軒大飯店，《禧遊臺南》平旺日雙人住宿券，2.3折3,399元；天成逸旅，朋趣豪華露營-雲端號雙人體驗券，2.4折7,299元；JR東日本大飯店，都會客房平日住宿券套組(買10送1)，2.6折49,990元；國泰飯店觀光事業，和逸飯店全台五館聯合住宿券，2.6折3,500元；天成飯店集團，平日聯合住宿券，2.7折3,200元。

遠雄悅來大飯店，精緻山景客房【一泊一食/雙人（贈：入住期間海洋公園暢遊門票/雙人），2.9折6,800元起；名人堂花園大飯店，豪華雙人房住宿券，2.9折5,999元；高雄圓山大飯店，平日市景客房住宿券，3折3,590元；大倉久和大飯店，菁英客房平日住宿券，3.1折5,200元。

關西六福莊，動物歷險記-三人剛果藍天客房，3.4折7,988元；台北漢來大飯店，精緻客房，3.4折5,888元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店，豪華/精選客房一泊一食平日住宿券，3.4折6,600元；國泰飯店觀光事業，台北慕軒飯店，經典客房住宿券，3.5折6,660元。

綠舞國際觀光飯店，山景家庭四人客房(一泊一食)，3.6折7,788元；台北圓山大飯店，平日住宿通用券，3.6折4,999元；北投麗禧溫泉酒店，【淡季】雅緻山景客房住宿券，4.2折9,999元。

台北美福大飯店，菁英客房(一泊一食)四人住宿券(2張/組)，4.3折18,998元；大地酒店，一泊一食雙人住宿券，4.8折8,800元；大板根森林溫泉酒店，薰風四人房，5.8折6,299元；薰衣草森林，台灣緩慢一泊三食平日住宿券，6折7,560元。

人氣排隊餐券：

台北士林萬麗酒店，TEALAB茶坊雙人下午茶套餐券，3.1折999元；台北國泰萬怡酒店，GUSTOSO《海陸總匯雙人套餐》，3.6折4,380元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店，饗樂券(買10送1)，3.6折999元；凱撒飯店連鎖，凱撒飯店連鎖限量聯合餐券，3.6折850元；台北美福大飯店，美食通用券(4張/組)，4.9折14,000元。

天成世貿國際會館，翠園粵式港點券，5.1折750元；綠舞國際觀光飯店，平日餐券+風呂泳池共用券（雙人優惠組），5.2折1,990元；台北六福萬怡酒店 美食周遊券(8張/組)，5.4折4,000元；北投晶泉丰旅，平日雙人泡湯朝食美饌券，5.6折2,699元；海霸王，海霸王好霸料理美食券(10人桌席)，5.7折，5,000元；圓山大飯店，平日圓山牛排館海陸雙人套餐券，5.9折3,880元。

國外旅遊精選：

五福旅遊，【第二人減5千】藍色土耳其10日45,900元起；【第二人減6千】璀璨北歐12日188,900元起；【第二人減1萬】義大利全覽14日139,900元起；【第二人減3千】易起遊濟州5日15,500元起。

燦星旅遊，【第二人減5千】日本鳥取柯南小鎮5日39,900元起；【第二人減3千】泰國曼谷甜蜜村5日28,800元起。

易飛網，【第二人減1萬3】易起玩中東．藍色土耳其10日45,900元起；【第二人減2千】小資名古屋輕旅行5日19,900元；【第二人減2千】經典富國島5/6日22,900元起。

雄獅旅遊，特選法國8日62,900元起，【旅展預購折2千】冬遊奧捷10日 69,900元起；高松四國5日28,900元起；濟州5日15,900元起。

可樂旅遊，首爾清州愛寶樂園、鐵道自行車5日7,900元起；東京感蟹季、和牛燒肉吃到飽5日24,888元起；【買一送一】峴港跟團半自助5日28,888元起；曼谷小資選、水上漂浮咖啡廳5日16,499元起。

國內旅遊精選：

雄獅旅遊，【早鳥第二人折600】2026阿里山跨年2日6,999元起；2026宜蘭曙光2日4,999元起。

可樂旅遊，新竹柿子紅了、北埔老街漫遊1日699元起；超值花蓮、撒固兒步道輕健行2日2,488元起；醉美秋楓～福壽山武陵賞楓2日5,188元起。

