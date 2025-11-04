盤點台北旅展百項6折內優惠 住宿券「這家」最殺不到1折
全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。CTWANT整理百項下殺6折內飯店住宿券、餐券優惠，以及多項國內外旅遊優惠，方便大家鎖定目標搶便宜！
最夯住宿券：
海霸王，德立莊/城市商旅/PAPA WHALE港都周遊平日住宿通用券(五張一套)，不到1折4,999元；福容大飯店，聯合住宿券(會員限定優惠買15送2)，1.8折2,815元；瑞穗天合國際觀光酒店，平日城堡/親子/寵物溫馨家庭房住宿券，1.9折10,999元；台北士林萬麗酒店，尊貴山景客房平假日雙人住宿券，2折5,599元；長榮國際連鎖酒店聯合住宿券(20張/組)，2.2折58,000元。
福華大飯店，福華連鎖飯店住宿券(買10送1)，2.2折2,726元；禧榕軒大飯店，《禧遊臺南》平旺日雙人住宿券，2.3折3,399元；天成逸旅，朋趣豪華露營-雲端號雙人體驗券，2.4折7,299元；JR東日本大飯店，都會客房平日住宿券套組(買10送1)，2.6折49,990元；國泰飯店觀光事業，和逸飯店全台五館聯合住宿券，2.6折3,500元；天成飯店集團，平日聯合住宿券，2.7折3,200元。
遠雄悅來大飯店，精緻山景客房【一泊一食/雙人（贈：入住期間海洋公園暢遊門票/雙人），2.9折6,800元起；名人堂花園大飯店，豪華雙人房住宿券，2.9折5,999元；高雄圓山大飯店，平日市景客房住宿券，3折3,590元；大倉久和大飯店，菁英客房平日住宿券，3.1折5,200元。
關西六福莊，動物歷險記-三人剛果藍天客房，3.4折7,988元；台北漢來大飯店，精緻客房，3.4折5,888元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店，豪華/精選客房一泊一食平日住宿券，3.4折6,600元；國泰飯店觀光事業，台北慕軒飯店，經典客房住宿券，3.5折6,660元。
綠舞國際觀光飯店，山景家庭四人客房(一泊一食)，3.6折7,788元；台北圓山大飯店，平日住宿通用券，3.6折4,999元；北投麗禧溫泉酒店，【淡季】雅緻山景客房住宿券，4.2折9,999元。
台北美福大飯店，菁英客房(一泊一食)四人住宿券(2張/組)，4.3折18,998元；大地酒店，一泊一食雙人住宿券，4.8折8,800元；大板根森林溫泉酒店，薰風四人房，5.8折6,299元；薰衣草森林，台灣緩慢一泊三食平日住宿券，6折7,560元。
人氣排隊餐券：
台北士林萬麗酒店，TEALAB茶坊雙人下午茶套餐券，3.1折999元；台北國泰萬怡酒店，GUSTOSO《海陸總匯雙人套餐》，3.6折4,380元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店，饗樂券(買10送1)，3.6折999元；凱撒飯店連鎖，凱撒飯店連鎖限量聯合餐券，3.6折850元；台北美福大飯店，美食通用券(4張/組)，4.9折14,000元。
天成世貿國際會館，翠園粵式港點券，5.1折750元；綠舞國際觀光飯店，平日餐券+風呂泳池共用券（雙人優惠組），5.2折1,990元；台北六福萬怡酒店 美食周遊券(8張/組)，5.4折4,000元；北投晶泉丰旅，平日雙人泡湯朝食美饌券，5.6折2,699元；海霸王，海霸王好霸料理美食券(10人桌席)，5.7折，5,000元；圓山大飯店，平日圓山牛排館海陸雙人套餐券，5.9折3,880元。
國外旅遊精選：
五福旅遊，【第二人減5千】藍色土耳其10日45,900元起；【第二人減6千】璀璨北歐12日188,900元起；【第二人減1萬】義大利全覽14日139,900元起；【第二人減3千】易起遊濟州5日15,500元起。
燦星旅遊，【第二人減5千】日本鳥取柯南小鎮5日39,900元起；【第二人減3千】泰國曼谷甜蜜村5日28,800元起。
易飛網，【第二人減1萬3】易起玩中東．藍色土耳其10日45,900元起；【第二人減2千】小資名古屋輕旅行5日19,900元；【第二人減2千】經典富國島5/6日22,900元起。
雄獅旅遊，特選法國8日62,900元起，【旅展預購折2千】冬遊奧捷10日 69,900元起；高松四國5日28,900元起；濟州5日15,900元起。
可樂旅遊，首爾清州愛寶樂園、鐵道自行車5日7,900元起；東京感蟹季、和牛燒肉吃到飽5日24,888元起；【買一送一】峴港跟團半自助5日28,888元起；曼谷小資選、水上漂浮咖啡廳5日16,499元起。
國內旅遊精選：
雄獅旅遊，【早鳥第二人折600】2026阿里山跨年2日6,999元起；2026宜蘭曙光2日4,999元起。
可樂旅遊，新竹柿子紅了、北埔老街漫遊1日699元起；超值花蓮、撒固兒步道輕健行2日2,488元起；醉美秋楓～福壽山武陵賞楓2日5,188元起。
看更多 CTWANT 文章
薛仕凌也捲兵役案！曾說「一路驗到第三次」 如今交保候查
高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議
「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月
其他人也在看
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄國小「5000元日本畢旅」行程曝光卻被嫌棄！旅日達人「一句話」打臉酸民
高雄一所國小近日推出只要5000元的日本5天4夜畢業旅行，預定明（2026）年3月10日至14日將造訪京都、大阪、奈良多個知名景點，還會前去環球影城爽玩1天，由於獲得家長會長與顧問共同贊助，才能將4萬元的旅費壓至每人5000元。消息曝光後頓時引起熱議，大批網友直呼：「可以重讀國小嗎」，而旅日達人看了行程表後更直言：「以第一次去的人來說也夠了！」鏡報 ・ 1 天前
不用飛日本！台灣四大賞楓秘境 × 精選頂級旅宿提案
氣溫轉涼，山林也悄悄換上新裝。今年不必飛日本，台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，無論想泡湯賞楓、登山健行或靜心度假，FineDayClub精選四大秘境賞楓地，搭配特色旅宿，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄小學生日本畢旅 行程遭酸差 林氏璧挺：很剛好
高雄市一間國小的畢業旅行將前往日本玩5天4夜，1人費用只要5000元，在網路上引起討論，其中第2天的行程遭質疑排太多，交通不太方便，不過日本旅遊達人林氏璧認為，以自助旅行的角度來看，交通確實不太順，但跟團有遊覽車搭，在車上都可以睡覺、休息，玩起來其實剛剛好。中時新聞網 ・ 1 天前
獨旅也能成行！三條布農飲食文化體驗遊程 細細品味部落「日日拾光」
【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)自2018年推出的「縱谷原遊台灣好報 ・ 8 小時前
ITF旅展航空最低76折 旅行社優惠火力全開 人氣餐宿券不到1折
全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，並號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。七逗旅遊網 ・ 2 小時前
【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...人氣行程趁雙11優惠一次打包 跨年避冬說走就走
年末出遊熱潮來襲，隨著線上旅展、雙11優惠陸續開跑，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
輕井澤｜室生犀星記念館 與 cafe涼之音的文學時光
在 輕井澤 舊輕井澤區的靜謐巷弄中，藏著一個完美的文青半日旅組合－「室生犀星記念館」與對面的「cafe涼之音」。這兩個景點相距僅10秒步行距離，卻能帶給旅人從文學到歷史的豐富體驗，最適合喜歡深度旅遊的文青和追求寧靜時刻的旅人。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 1 天前
下一站依然去東京 台北國際旅展東京展位三大亮點搶鮮開箱
記者傅希堯／台北報導 去年台灣地區赴日旅客有555萬人次，而今年1月到9月累計已達5…中華日報 ・ 1 天前
新加坡師生參訪二水經典小鎮 做石硯、採芭樂直呼太好玩
彰化二水國際跑水節與花旗木鐵道櫻花近年打開觀光旅遊知名度，新加坡中學20名師生專程到二水經典小鎮參訪體驗，由二水公所安排參訪董坐螺溪石硯了解傳統工藝，並體驗採芭樂農村旅遊樂趣，晚間則品嘗復古餐廳的台式美味，一行人直呼新加坡沒有的旅遊體驗，實在很好玩。觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷與二水公所全程陪同海外修學團，曹忠猷特別強調，因應國外修學旅遊各別需求，參山處持續結合在地公私部門推動文化、農業及產業、環保等等國外學生有興趣的旅遊產品，協助彰化各轄區大力推動海外修學旅遊。二水鄉長蘇界欽表示，近日的二水國際跑水節系列活動與花旗木鐵道櫻花已經讓很多國內外遊客認識二水經典小鎮，最近新改善完工的二水車站也成為打卡景點，將持續打造二水成為民俗慶典、農村休閒與集集鐵道觀光遊憩亮點。新加坡中學師生大部分首度來台灣，也首次看到傳統的硯台工藝美學，創辦人董坐也當場邀請學生diy製作濁水溪出產的石硯，並拿起毛筆體驗以前華人磨墨寫書法的傳統文化。華文中學帶隊陳老師表示，新加坡雖然華人很多，但已經是國際大都會的城市國家，每年都會專程帶學生來台灣學習中華文化，尤其新加坡非常喜歡台灣水果與鄉村景致，學生看到稻浪在夕台灣好新聞 ・ 18 小時前
普發現金放大術！ 台北市旅宿、景點響應「一萬元」政策推優惠
台北市觀傳局為響應全民普發現金政策，成功邀集本市旅宿業者推出多項「現金放大術」專案，鼓勵民眾以更超值的價格體驗臺北的住宿與美食魅力：凱達大飯店： 推出「全民普發•好享度假」專案，豪華套房享限量買一贈一，家庭三、四人房更祭出買一贈二的好康福利，平日入住價格只要1萬元起。晶華酒店： 入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴。福容大飯店台北一館： 推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。國聯大飯店： 推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。觀傳局表示，這些優惠活動讓民眾能將普發現金發揮最大價值，輕鬆享受美好假期。景點同步響應：101門票優惠、古厝禮俗體驗除了旅宿業，臺北市多處知名景點也推出響應優惠，讓市民與遊客能盡情探索臺北的魅力：台北101觀景台： 推出超值門票優惠。林安泰古厝民俗文物館： 舉辦「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」，凡報名並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮。台北當代藝術館： MoCA 商店推出設計商品9折優惠。ITF旅展加碼！「玩臺北1萬元有找！」專案台灣好新聞 ・ 8 小時前
【2025飯店推薦】年底出遊！盤點8家「台灣最美旅宿」最低3.9折起｜揪愛Mei推好物
想要提早規畫年末出遊，或是迎接2026，現在就可以預訂飯店旅宿，「揪愛Mei」精選全台8家高人氣的絕美旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低3.9折就能入住！Yahoo夯好物 ・ 6 個月前
推薦台灣四大賞楓秘境 當地頂級旅宿提案！
福壽山農場(圖：©福壽山農場)【旅遊經洪書瑱報導】秋天已漸漸帶來涼意，讓有些樹葉漸漸有了「旅遊經 ・ 1 天前
台北國際旅展將登場 深度旅遊成為民眾探索新風潮
記者彭新茹／新竹報導 二０二五年ITF台北國際旅展將於七日至十日在南港展覽館登場，以…中華日報 ・ 23 小時前
出國購物聖地！AEON九州一次滿足旅日購物全需求 ITF台北旅展限定優惠 抽萬元商品券 Miss Japan冠軍吉田愛親臨助陣
（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】出國旅行時，你偏好自由行還是跟團遊？自由行能自在地探索在地文化與美食， […]觀傳媒 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉春節沉浸山林 翠峰湖太平山森呼吸
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美？中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 11/7-10南港登場
ITF台北國際旅展將於11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，許多民眾已提前規劃來年的旅遊與聚餐行程。ITF集結各大旅行社與飯店推出年度壓軸與展場限定商品，可一站備齊連假與節慶所需！即日起至11月6日購買預售票更享9折優惠，先買先省、逛展更划算！明年9天年假9個連假一次規劃 展場限定最優惠 環島遊台一次購把握明年9天農曆春節假期以及9個連假度假、聚餐需求，各大飯店祭出餐券及住宿優惠。瑞穗天合國際觀光酒店「平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券」，享受身心靈的寧靜，體驗質樸愜意慢旅行，每張16,999元，下殺24折。天成逸旅朋趣豪華露營推出「雲端號」雙人體驗券每人7,299元，再享一泊四食；高雄萬豪酒店展場限定雙人一泊一食29折，5,500元起含經典客房1晚、豪享自助餐廳早餐2客。宜蘭力麗威斯汀度假酒店主打91坪獨棟villa「雙臥室泳池別墅一泊一食」，含「知味」自助式早餐4客，下殺35折，旅展價28,888元，消費滿額現場再加碼贈自助晚餐券；理想大地渡假飯店推出雙人二泊二食住宿禮券47折，9,999元起，含佛朗明哥豪華雙人房2晚、每台灣好新聞 ・ 1 天前
泰國觀光局療癒新奢華亮相 ITF打造多元文化體驗
泰國觀光局台北辦事處以「用療癒重新定義奢華」為主題，於今年台北國際旅展ITF（十一月七日至十日）在南港展覽館一館登場，此次旅展將結合文化表演、主題行程與限定優惠，邀請旅客以質感與情感開啟「新泰國」之旅。泰國觀光局表示，呼應二○二五至二○二六年全球推廣主軸「品質驅動成長」，今年展館以「HealingistheNewLuxury（用療癒重新定義奢華）」為概念，打造讓身心靈充電的幸福旅棧，呈現泰國旅遊新風貌。攜手亞洲航空、雄獅旅遊、山富旅遊、品冠旅遊、東南旅遊、KKDAY及開心假期等七家業者推出旅展限定優惠，包括自由行萬元有找、團體報名最高現折一萬二千元，買一送一、免小費與加碼上網卡等多重好禮。泰國館每日推出六大經典舞蹈表演，從節慶群舞到融合武術與戲劇的演出，展現泰國多元文化魅 ...台灣新生報 ・ 1 小時前
東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步
小石川後樂園的園林一景，彷彿被艷麗紅葉點燃，一訪內庭寧靜悠然的秋色空間。圖片提供：公益財団法人東京都旅遊經 ・ 1 天前