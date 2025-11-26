盤點台灣國王派冠軍名店！層次派皮、經典餡料，吃到瓷偶還能抽金條！

（圖／業者提供）

冬季不只屬於聖誕節，更是「國王派迷」最期待的美味盛典。隨著國王派季節正式登場，台灣烘焙圈再次點燃年度風味戰火！三家在「德麥法國萊思克盃國王派大賽」中脫穎而出的頂尖名店，今年齊聚端出各自的代表之作，以職人級技藝演繹法式節慶的經典魅力。從冠軍主廚康豐柚以萊思克奶油打造的乾爽千層，到吃吃喝喝MAISON GOURMANDE以黑巧與榛果碰撞出的創新風味，再到河馬先生烘焙坊以高難度反折法呈現的極致層次，每一款都展現出細膩派皮、優雅香氣與節慶儀式感。

KANG Artisan Bakery

由2021年「德麥法國萊思克盃國王派大賽」冠軍、前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚Barry Kang打造的國王派，被烘焙業界視為年度標竿作品。以萊思克片裝奶油折疊出的派皮層次乾爽薄脆，自製杏仁奶油餡加入新鮮香草莢與蘭姆酒，風味平衡、香氣優雅，在結構感與細緻度間取得極佳表現。

KANG Artisan Bakery國王派 (8吋＄1,680）。（圖／KANG Artisan Bakery）

吃吃喝喝MAISON GOURMANDE

「2024德麥法國萊思克盃國王派大賽」季軍品牌吃吃喝喝，今年推出兩款亮點產品——經典「傳統國王派」與創新風味「巧克力榛果國王派」。全系列採用法國AOP認證的LESCURE萊思克奶油，呈現穩定油脂結構與細緻層次的高規格口感。

除了傳統杏仁奶油餡，「巧克力榛果國王派」更將70%黑巧克力與義大利榛果醬融入千層派皮與奶油內餡，讓節慶陳列與禮盒風味更具記憶點。即日起開放預購。12月預購「傳統國王派」，還可參加「尋找國王的祝福」金條抽獎活動，吃到內藏瓷偶的幸運消費者，有機會獲得市值逾NT$5,000的1公克金條。

巧克力榛果國王派（7吋$1,380，8cm$200）、國王派（7吋$1,180）。（圖／吃吃喝喝MAISON GOURMANDE）

可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

河馬先生甜點烘焙坊

在「2024德麥法國萊思克盃國王派大賽」勇奪冠軍的河馬先生烘焙坊，以高難度的反折派皮技法成為今年最受矚目的作品之一。反折法能減少延壓次數、保留更完整的油脂層，使派皮烤後呈現更扎實而乾爽的酥脆感。搭配以傳統法式比例製作的奶油杏仁餡、蘭姆酒點綴香氣，整體達到油脂、甜度與酒香的精準平衡。

國王派（7吋$950，NT$150元／片）。（圖／河馬先生甜點烘焙坊）

KANG Artisan Bakery

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號

營業時間：10:00–19:00｜週日、一公休

吃吃喝喝MAISON GOURMANDE

三民店

地址：台北市松山區三民路153號

營業時間：11:00–19:00｜週日、一公休

西湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段285號2F/122室

營業時間：11:30–19:30｜週日、一公休

河馬先生甜點烘焙坊

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段11號

營業時間：11:00–19:30｜週一、二公休

