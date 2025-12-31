盤點四間東京話題新旅宿！高空奢華景觀、祭典主題房型、親子友善一次盤點
在東京這座節奏飛快的城市裡，旅宿早已不只是「睡一晚」的功能性存在，而是旅程記憶中不可或缺的一段體驗。從首度登陸日本、坐擁東京鐵塔與港灣景致的奢華新地標「費爾蒙東京」，到把日本祭典熱鬧氛圍直接搬進房間、讓人「睡進神轎記憶」的「OMATSURI BASE」；再到結合水岸風景與2.5萬冊書籍漫畫、親子友善的「ANA Holiday Inn Tokyo Bay」，以及以日本茶文化貫穿住宿細節、由侍茶師親手迎賓的「Hotel 1899 Tokyo」。這些風格迥異的新世代旅宿，從奢華景觀、文化體驗到生活提案，重新定義「住在東京」的想像，也讓旅人依照自己的節奏，找到最適合的東京落腳方式。
【芝浦】費爾蒙東京 Fairmont Tokyo
擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的「Fairmont」，於東京芝浦「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35～43樓華麗開幕，居高臨下，盡覽東京鐵塔與東京灣壯麗景致，享受都心奢華與絕美景觀的極致體驗。
全館217間客房（含29間高級套房）皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型配備大型窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，在每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。
餐飲方面，「費爾蒙東京」提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧，打造多樣化的美食舞台。此外，酒店設有室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿與健身房，讓身心徹底放鬆，在舒適的運動與休憩中獲得最佳舒緩。
被譽為「酒店中的酒店」的特別樓層——費爾蒙黃金樓層，設有專屬「費爾蒙黃金貴賓廳」，賓客可在此享受細緻入微的款待，度過專屬的奢美空間，體驗典雅而悠閒的高級氛圍。費爾蒙東京，巧妙融合都市的現代活力與灣岸的寧靜優雅，頂級奢華的住宿體驗，為旅行時刻增添非凡光彩。
【中野】OMATSURI BASE
一間以日本祭典為主題的體驗型旅宿「OMATSURI BASE」，於2025年7月開幕。位於東京市中心的新橋車站附近，喜愛日本祭典的熱鬧與歡樂，絕不可錯過。客房以「睡魔祭」「祇園祭」等日本著名祭典為設計靈感，最引人注目的是，以實際神轎意象為靈感的「神轎床」。柔和的提燈光影包圍客房空間，彷彿在夜晚祭典中的浪漫入眠。房內還設有榻榻米與緣側風格的休憩區，以及童趣風情的懷舊零食，處處充滿玩心與趣味。
登上屋頂，映入眼簾的是濃濃的日式縁日風情——釣溜溜球、套圈圈等懷舊遊戲，在旅程中輕輕喚起童心與溫柔記憶，彷彿「住進」那一幕幕熱鬧而溫暖的祭典場景。這裡不僅提供住宿，更透過視覺、嗅覺、觸覺等五感，引領旅人深入體驗日本文化之樂，堪稱一處能以身心親歷的「祭典旅宿」。
【品川】ANA Holiday Inn Tokyo Bay
位於天王洲運河畔的 ANA Holiday Inn Tokyo Bay，是洲際集團旗下飯店之一，於2025年4月盛大開幕。結合水岸開放感與都心便利性的嶄新概念，打造出兼具觀光與商務需求的次世代城市飯店。全館以嶄新形象重新登場，客房可一覽東京灣、天王洲運河以及周邊水岸景致，無論是從羽田機場還是品川車站前往都十分便利，是觀光與商務旅客的理想據點。
館內設有「The Library Lounge」，收藏超過2萬5千冊書籍與漫畫，提供靜謐雅緻的休憩環境；12歲以下兒童可免費入住並享用早餐服務，貼心照顧親子旅客需求。飯店提供 24 小時櫃檯與完善的旅客支援服務，無論是短期停留或長期住宿，都能依旅客需求靈活安排。以水岸為舞台、以便利為核心，ANA Holiday Inn Tokyo Bay 正以現代城市飯店的新姿態，成為旅人探索東京的全新選擇。
【新橋】Hotel 1899 Tokyo
位於新橋的 Hotel 1899 Tokyo，是一間以日本茶為主題的獨特精品旅館，由擁有百年歷史的龍名館（Ryumeikan）經營，秉持「希望讓更多國內外旅客體驗茶與生活之美」的理念，於 2018 年開幕。旅館透過「茶 × 住宿」的設計概念，將日本茶文化融入每一個空間，讓住宿本身成為一段沉浸式茶文化體驗。
入住櫃檯旁的獨特侍茶吧台，由侍茶師（茶藝專家）親自沖泡煎茶與抹茶，接待每位入住貴賓。客房內備有精選茶壺、茶具及綠茶備品，即便身處熱鬧的東京都心，也能感受到茶藝空間的寧靜氛圍。房內空間設計兼具傳統與現代，讓旅人在每一方寸之間都能細味茶所帶來的悠然與時光厚度。
館內咖啡廳提供抹茶甜點、手作茶飲，並設有茶專櫃可購買原創茶葉與茶具，讓旅人將茶的香氣與美好帶回家。五感體驗不僅局限於視覺與味覺，從茶香、茶具觸感到茶藝展示，每個細節都讓入住成為療癒之旅。
INFO
費爾蒙東京酒店（Fairmont Tokyo）
地址：1050023 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S,東京港区芝浦1-1-1
交通方式：浜松町車站南口出發步行約6分鐘、大門車站B2出口後步行約12分鐘、日の出車站從西口出發步行約10分鐘
官網（可選擇中文）：fairmont.com/ja/hotels/tokyo/fairmont-tokyo
OMATSURI BASE
地址：東京都中野区弥生町2-25-10 弥生町2丁目ビル1階
交通方式：中野新橋車站步行約1分鐘
官網：https://omatsuribase.com/
ANA Holiday Inn 東京灣
地址：東京都品川区東品川 2-3-15
交通方式：東京モノレール天王洲アイル車站直結
中文官網：https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/tw/zh/shinagawa/tyots/hoteldetail
ホテル1899 東京
地址：東京都港区新橋6丁目4番1号
交通方式：「新橋」車站步行約10分鐘。
官網：https://1899.jp/hotels/tokyo/tw/
