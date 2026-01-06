盤點桃園3大賞梅景點 享受秋冬浪漫風景

「角板山公園」有北台灣最大的梅園。圖：翻攝自樂遊桃園FB

天氣寒冷，正是梅花盛開的季節，桃園市觀光旅遊局臉書「樂遊桃園」盤點桃市3大賞梅景點，歡迎大家抽空前往尋找冬日梅花香。

前往「石門水庫槭林公園」可以一次收集梅花、楓葉和落羽松。圖：翻攝自樂遊桃園FB

樂遊桃園推薦的第一個賞梅景點是「角板山公園」，這裡有北台灣最大的梅園，滿山梅花盛開時超壯觀，還能順道品嚐在地原民風味餐，賞花也賞味。目前開花約有兩成，未來一周有機會盛開。民眾可自桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線（假日行駛）、506東眼山線前往賞梅。

前往「經國梅園」，在市區近郊就能輕鬆賞梅。圖：翻攝自樂遊桃園FB

第二個景點是「石門水庫槭林公園」，這裡可以一次收集梅花、楓葉和落羽松，沿著湖畔散步，感受專屬的秋冬浪漫風景。賞梅民眾可自桃園客運桃園總站搭乘5056、桃園客運中壢火車站後站搭乘5050、5055，或是從桃園客運中壢總站搭乘503台灣好行大龍門線 (假日行駛)、501路線。

最後一個賞梅景點則是「經國梅園」，在市區近郊就能輕鬆賞梅，步道平緩、環境清幽，是親子同樂健行、拍照的好選擇。自桃園火車站（桃花園飯店）搭乘105公車至桃園高中，下車步行約15分鐘就能抵達，不用跑太遠，就能欣賞整片美景。

