盤點歷史紀錄 菲律賓強震後「換台灣大地震」多達13次！驚人巧合引憂

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菲律賓南部民答那峨島8日上午發生規模7.8強震，多處建築倒塌。圖／東方IC

菲律賓民答那峨島南部海域8日上午發生規模7.8強震，外界好奇是否會影響到台灣，地震專家郭鎧紋就點出，自1900年來台灣到菲律賓一帶規模7以上的地震資料，發現民答那峨島以南發生M7以上強震後，下一個M7以上地震直接發生在台灣地區的案例多達13次，達26%，且當中有不少次曾讓台灣傷亡慘重。

郭鎧紋以美國地質調查所USGS資料庫指出，1900年到2026年，台灣地區一路到民答那峨島菲律賓海板塊西南緣一帶，總共發生122起規模7以上地震，平均大約每379天就會出現1次規模7以上強震。

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然而這些地震分成3群，包括台灣地區、呂宋島到菲律賓群島、民答那峨島及其南部；其中規模7以上地震最多的區域為民答那峨島一帶，郭鎧紋表示，民答那峨島發生規模7以上地震後，下一個規模7以上地震最大機率仍然發生在民答那峨島及其南部，比例約46%，下一震發生在呂宋島到菲律賓群島佔28%，但若直接跳到台灣，歷史上有13個案例，約占26%。

郭鎧紋表示，26%「也不低」，而這13次規模7以上地震，死亡人數最多的，包括1935年新竹台中烈震3500多人死亡、1999年921大地震約2400人死亡、1906年嘉義梅山地震死亡也超過1000人。

近年，台灣也有幾次地震屬於同樣案例，包括2002年331花蓮地震、2006年12月26日恆春大地震，以及2024年0403花蓮大地震；郭鎧紋表示，從13個案例觀察，發現民答那峨島南部發生強震後，若後續影響到台灣，最常出現規模7以上地震的位置，正是台灣南端恆春一帶，比北邊發生強震的機率稍微高一些。

不過，台灣與菲律賓都位在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的交界、隱沒帶附近，構造上同屬一個大板塊系統，地質學家認為，民答那峨島與台灣相隔1600公里，直接影響台灣距離是有一點遠，對於地震的發生，認為沒有太大影響。

但菲律賓強震後，有13次換台灣跟著大地震，極為巧合；郭鎧紋就表示，2處規模7以上地震發生時間，間隔從26天到837天都有，時間跨度非常長，若要進行長期、中期、短期與臨震預報預測，認為不太可行，因此可將歷史巧合作為地震觀察與討論依據即可。



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