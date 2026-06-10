盤點歷史紀錄 菲律賓強震後「換台灣大地震」多達13次！驚人巧合引憂
菲律賓民答那峨島南部海域8日上午發生規模7.8強震，外界好奇是否會影響到台灣，地震專家郭鎧紋就點出，自1900年來台灣到菲律賓一帶規模7以上的地震資料，發現民答那峨島以南發生M7以上強震後，下一個M7以上地震直接發生在台灣地區的案例多達13次，達26%，且當中有不少次曾讓台灣傷亡慘重。
郭鎧紋以美國地質調查所USGS資料庫指出，1900年到2026年，台灣地區一路到民答那峨島菲律賓海板塊西南緣一帶，總共發生122起規模7以上地震，平均大約每379天就會出現1次規模7以上強震。
然而這些地震分成3群，包括台灣地區、呂宋島到菲律賓群島、民答那峨島及其南部；其中規模7以上地震最多的區域為民答那峨島一帶，郭鎧紋表示，民答那峨島發生規模7以上地震後，下一個規模7以上地震最大機率仍然發生在民答那峨島及其南部，比例約46%，下一震發生在呂宋島到菲律賓群島佔28%，但若直接跳到台灣，歷史上有13個案例，約占26%。
郭鎧紋表示，26%「也不低」，而這13次規模7以上地震，死亡人數最多的，包括1935年新竹台中烈震3500多人死亡、1999年921大地震約2400人死亡、1906年嘉義梅山地震死亡也超過1000人。
近年，台灣也有幾次地震屬於同樣案例，包括2002年331花蓮地震、2006年12月26日恆春大地震，以及2024年0403花蓮大地震；郭鎧紋表示，從13個案例觀察，發現民答那峨島南部發生強震後，若後續影響到台灣，最常出現規模7以上地震的位置，正是台灣南端恆春一帶，比北邊發生強震的機率稍微高一些。
不過，台灣與菲律賓都位在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的交界、隱沒帶附近，構造上同屬一個大板塊系統，地質學家認為，民答那峨島與台灣相隔1600公里，直接影響台灣距離是有一點遠，對於地震的發生，認為沒有太大影響。
但菲律賓強震後，有13次換台灣跟著大地震，極為巧合；郭鎧紋就表示，2處規模7以上地震發生時間，間隔從26天到837天都有，時間跨度非常長，若要進行長期、中期、短期與臨震預報預測，認為不太可行，因此可將歷史巧合作為地震觀察與討論依據即可。
更多鏡報報導
直播主統神3年前吃鼎王「鴨血豆腐冰水」影片再度爆紅！網跟風實測 店員反應曝
SK會長隨黃仁勳發零食「丟向粉絲」 一票人怒了：是在餵狗？
郵輪生活好刺激！她曝「冰淇淋派對」驚悚原因 點名「美國人」要特別小心
毒駕載10瓦斯、撞斷所長腿竟全放了！「佛系法官」陳德池背景遭起底 曾認罵「龜兒子」無罪
其他人也在看
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
菲律賓強震後換台灣？專家揭數據示警：921就是其中之一
菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao）於8日上午7時37分發生規模7.8強震，根據災情報告，目前罹難人數至少41人，且有500人受傷，預估有上千棟建築倒塌、毀損。地震專家郭鎧紋根據過去地震數據，發現「當民答那峨島發生規模7以上強震後，下一個強震跳到台灣」的案例有13起，921大地震就是其中之一。
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
PLG／李家慷三分球16投1中陷低潮 領航猿末節熄火遭勇士擊潰
衛冕軍桃園領航猿在PLG總冠軍賽第3場的最後4分13秒徹底熄火，沒有任何分數進帳，單節也只拿8分，最終以76：85不敵富邦勇士，系列賽處於1：2落後。其中李家慷此役雖有11分進帳，但3場比賽三分球16投1中，表現嚴重失常。
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回兩成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍
食材一旦出現異味，應立即停止食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名70多歲婦人煮了一鍋瓠瓜排骨湯，發現瓠瓜帶有明顯苦味，但因不想浪費仍繼續食用，未料30分鐘後出現噁心、腹瀉等症狀，緊急送醫後確認為「葫蘆素中毒」。他提醒，不僅是瓠瓜，絲瓜、小黃瓜或南瓜等瓜類，若出現異常苦味，可能含有葫蘆素，食用後恐引發腸胃道刺激，甚至中毒反應，應立即丟棄，切勿再食用。
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......
網哀還是停損？「這檔」手握低軌衛星題材卻慘遭連8下殺登弱勢股王 封測訂單、發射端應用出貨時間曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤43,225.54點，跌1478.8點，跌幅3.31%，觀察今日表現弱勢個股，信錦（1582）近期股價表現弱勢，...
北捷北門站旁路面塌「吞入」7百公斤變電箱 估明日完成回填
台北市鄭州路捷運北門站旁，今（10）天上午人行道突然出現路面崩塌，導致上方的變電箱跟著掉落，經查坍塌原因是衛工處污水下水道管路滲水，導致地層被掏空，將連夜灌漿回填，估明天完成回填。上午10點41分，原
明鋒面又回到台灣上空！這天再一波劇烈雨勢來襲
今（10）日鋒面逐漸往南移動到巴士海峽，西南氣流也減弱了，整體的降雨在白天之後有較為緩和的趨勢，但是天氣還不會完全放晴，鋒面明後天又會逐漸由巴士海峽北移回到臺灣上空，臺灣附近水氣依然偏多，所以還是要防備突如其來的短暫陣雨。