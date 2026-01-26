盤點死囚35人名單：驚世媳婦、最老殺警犯都還在 邱和順已被關押37年

國內目前待執行死囚人數為35人。示意圖／翻攝高雄二監FB

繼去年初法務部重啟死刑執行，槍決「最年輕死囚」黃麟凱後，震驚社會的女建商分屍案兇嫌歐陽榕今也傳出在獄中病逝，隨著兩人一伏法、一病故，台灣待執行死囚人數目前降至35人。這份名單中，從等死超過24年的「關最久」死囚，到身背3條至親人命的「驚世媳婦」，每個人背後都是駭人聽聞的血案。

儘管憲法法庭前年底宣判死刑「有條件合憲」，讓多數死囚以為能藉由「嚴格標準」求得一線生機，但法務部長鄭銘謙仍在113憲判8字號判決公布後4個月簽下執行令。去年1月16日，年僅32歲的黃麟凱被送上刑場槍決。黃男被控於2013年服役期間，因不滿前女友要求還債，竟潛入對方家中勒斃前女友母親後，再性侵前女友並以童軍繩絞殺，手段慘絕人寰，成為賴政府上任後首位伏法死囚。

目前等待執行的35人中，最受矚目的是現年72歲的「最老死囚」王信福，他在35年前涉嫌在卡拉OK店指使槍殺兩名員警，雖然他始終喊冤，但關鍵共犯早已槍決「死無對證」，目前仍在廢死團體積極救援名單中。

而關押時間最長的，則是涉及陸正綁票案與女保險員分屍案的邱和順，自28歲入獄至今已關了37年，創下司法史上「關最久」紀錄，但因案件屢屢發回更審，直到2011年才判死定讞，邱和順實際「等死」時間為15年，雖然廢死團體多年來控訴檢警刑求、證據漏洞百出並請求特赦，但營救行動迄無進展。

名單中唯一的女性是南投「驚世媳婦」林于如，她因沉迷六合彩，竟在短短一年內接連謀殺親生母親、婆婆與丈夫，企圖詐領保險金，狠毒心腸讓她自2013年定讞後，始終被列為執行名單的焦點。

等待執行死刑最久的，則是黃春棋與陳憶隆，兩人在2000年因建商撕票案定讞，至今已「等死」超過24年。另2003年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，2004年就被判死刑定讞；高雄男子張嘉瑤2002年間侵入女友人租屋處強盜性侵殺害另名女子，同樣在隔年遭判處死刑定讞，目前仍在高雄看守所關押等待執行。

此外，犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都仍在尚未執行的等死名單中。

