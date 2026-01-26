盤點死囚35人名單：驚世媳婦、最老殺警犯都還在 邱和順已被關押37年
繼去年初法務部重啟死刑執行，槍決「最年輕死囚」黃麟凱後，震驚社會的女建商分屍案兇嫌歐陽榕今也傳出在獄中病逝，隨著兩人一伏法、一病故，台灣待執行死囚人數目前降至35人。這份名單中，從等死超過24年的「關最久」死囚，到身背3條至親人命的「驚世媳婦」，每個人背後都是駭人聽聞的血案。
儘管憲法法庭前年底宣判死刑「有條件合憲」，讓多數死囚以為能藉由「嚴格標準」求得一線生機，但法務部長鄭銘謙仍在113憲判8字號判決公布後4個月簽下執行令。去年1月16日，年僅32歲的黃麟凱被送上刑場槍決。黃男被控於2013年服役期間，因不滿前女友要求還債，竟潛入對方家中勒斃前女友母親後，再性侵前女友並以童軍繩絞殺，手段慘絕人寰，成為賴政府上任後首位伏法死囚。
目前等待執行的35人中，最受矚目的是現年72歲的「最老死囚」王信福，他在35年前涉嫌在卡拉OK店指使槍殺兩名員警，雖然他始終喊冤，但關鍵共犯早已槍決「死無對證」，目前仍在廢死團體積極救援名單中。
而關押時間最長的，則是涉及陸正綁票案與女保險員分屍案的邱和順，自28歲入獄至今已關了37年，創下司法史上「關最久」紀錄，但因案件屢屢發回更審，直到2011年才判死定讞，邱和順實際「等死」時間為15年，雖然廢死團體多年來控訴檢警刑求、證據漏洞百出並請求特赦，但營救行動迄無進展。
名單中唯一的女性是南投「驚世媳婦」林于如，她因沉迷六合彩，竟在短短一年內接連謀殺親生母親、婆婆與丈夫，企圖詐領保險金，狠毒心腸讓她自2013年定讞後，始終被列為執行名單的焦點。
等待執行死刑最久的，則是黃春棋與陳憶隆，兩人在2000年因建商撕票案定讞，至今已「等死」超過24年。另2003年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，2004年就被判死刑定讞；高雄男子張嘉瑤2002年間侵入女友人租屋處強盜性侵殺害另名女子，同樣在隔年遭判處死刑定讞，目前仍在高雄看守所關押等待執行。
此外，犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都仍在尚未執行的等死名單中。
發布時間 1/26 1842
更新時間 1/27 1027
更多鏡報報導
病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵
丟包變命案！運將怒趕「頂大醉男」下車 急報警仍未阻 4 車輾斃悲劇
抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出
2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻
其他人也在看
惡保母姊妹關定了！郁方心繫剴剴案「判決日竟遲到」 還原最煎熬一夜
台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，高等法院於今（27日）判決日駁回上訴，維持一審判決，劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。長期關注此案的郁方聞訊後再度發聲，不僅直言「雖不中亦不遠矣」，更首度披露自己在宣判前後的心理歷程，並對廢死團體與兒福團體提出更為激烈的批判。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
搭飛機「真的有必要提前3小時到嗎？」一票過來人全點頭
你通常會提前多久到機場？旅遊旺季許多民眾為求保險，通常會提早數小時抵達機場，有網友分享，最近看到很多人在討論「是否有必要提前3小時到機場」，對此原PO也好奇其他網友的看法，在網上引發熱議。Yahoo綜合報導 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
高鐵買對號座仍擠不進去！過來人曝「1亂象」：自私的人很多
許多民眾上班或返家時，會選擇高鐵作為主要交通工具，而高鐵也可依個人需求購買「對號座」或「自由座」。近日，一名網友抱怨，自己購買從台中北上的對號座車票，沒想到上車時卻因人潮過多，被卡在月台遲遲無法上車，最後他忍不住大吼一聲，才順利擠進車廂，讓他感到相當無奈，於是發文詢問大家，若遇到類似狀況應該如何處理，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9則留言
3男酒後亂性凍未條 女躺床上慘遭輪流硬上
屏東黃姓、楊姓和王姓等3男，與A女飲酒作樂後，見她在床上休息，涉嫌輪流性侵得逞，其中王男被地院依強制性交罪判刑8年定讞，黃、楊則被高等法院高雄分院分別判處9年10月和7年半，僅楊男不服上訴，被最高法院駁回並定讞。 屏東警方調查，2023年6月26日晚上，被告王男找黃男、楊男和A女等3人，到他位於屏東自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
兩寶媽淪陪酒小姐！「與酒客激吻過夜」尪崩潰
兩寶媽淪陪酒小姐！「與酒客激吻過夜」尪崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
狗狗獨處時的秘密 ! 原來牠們都在做這「 5件事」來度過漫長等待
火報記者 張舜傑／報導 不少飼主以為狗狗主人外出時只是趴著或無聊等待，但其實狗狗有著自己的獨處節奏，安靜環境下 …火報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
澳網》辛納直落三力退同胞拉出澳網18連勝 續朝男單3連霸邁進
辛納（Jannik Sinner）今天在澳洲網球公開賽男單16強的「義大利內戰」，以6：1、6：3、7：6（7：2）橫掃第22種子達爾德里（Luciano Darderi），安抵8強，在澳網拉出18連勝，續朝男單3連霸目標邁進。辛納前場碰到炎熱天氣，還出現抽筋狀況，但此戰他開賽就展現宰制力，連續2次自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄰居洗澡被看光了…網揭百葉窗「半透明」危機！
生活中心／李筱舲報導許多民眾會在自家廁所安裝百葉窗窗簾，不過近日有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，發現對面樓下一戶在廁所安裝百葉窗的住戶正在洗澡，畫面清楚可見，讓他煩惱到底該如何提醒對方。貼文曝光後，引發熱議，不少網友直言百葉窗確實不適合安裝在廁所，尤其晚上開燈後看得更清楚。民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
虐死「剴剴」惡保母二審維持原判！林月琴：沒法為兒童把關就是政府失職
高等法院今（27）日上午宣布「剴剴」案二審宣判，除駁回保母劉彩萱、劉若琳上訴外，並維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。民進黨立委林月琴表示，如果沒有辦法為安置兒童把關、給他們安全的「照顧品質」，那政府就是失職！這也是自己不會退讓的堅持。她也強調，今天的宣判不是結束，完善制度讓憾事不再發生，她會繼續努力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9則留言
越籍女KTV上班喝酒⋯騎車撞死路人！一查竟是「酒駕累犯」法官怒了
台中一名越南籍項姓女子（已取得我國身分證5年），在太平區某KTV擔任清潔員時，接待友人時有飲用啤酒，不過下班回家時她仍騎機車上路，結果撞死另名走斑馬線過馬路的洪姓路人，事後項女因酒測超標被依法移送。經法院審理，認為項女曾有酒駕前科遭判刑，應加重刑責，考量已用33萬賠償完畢，判處4年6月刑期。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
離奇命案！26歲女模「嘴塞襪、窗簾綑綁」亡 男友稱：她中邪了
台北市一名房東追討房租，卻意外發現女房客、26歲洪姓女模離奇陳屍租屋處，「嘴塞襪、窗簾綑綁」死狀甚慘；中山警分局員警獲報到場，其男友林姓男子卻稱：「她中邪了！」不過，警方在現場垃圾桶中發現毒品咖啡包殘渣袋等物，懷疑全案並不單純。太報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
不想哭著說再見！辣模柯柯罹罕癌不敵病魔離世 「生前3大遺願」惹鼻酸
女模柯柯（柯柔羽；Chloe）不敵病魔離世，享年29歲。家屬也證實，柯柔羽於1月22日辭世，今（25日）上午家屬透過她的社群平台發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時，並同步設立「雲端訃聞頁面」，邀請親友與粉絲一同線上追思，緬懷她帶給世界的溫暖與美好。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
竹科工程師2個月被詐1644萬！5車手輪流收現金 留「生物跡證」慘了
竹科簡姓工程師誤入投資詐騙圈套，短短兩個月「面交」現金1644萬8500元給5名車手，報案後警方著手偵辦。警方從詐團交付的偽造憑證收據上採集到「指紋」，比對出5名車手的身分，新竹地院依3人以上共同詐欺取財罪判刑，並需將騙到手的錢吐還給被害人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12則留言
獨家／騎士毒駕拒檢「機車當馬騎」狂衝 最高罰16萬
獨家／騎士毒駕拒檢「機車當馬騎」狂衝 最高罰16萬EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
他因「太持久」被分手！還被禁止自行解決崩潰：想不通
他因「太持久」被分手！還被禁止自行解決崩潰：想不通EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
【剴剴二審】漏網之魚！惡保母一家子涉「串證」 證人翻供護航兒盟社工陳尚潔
剴剴案發生後衍生一串串證疑雲，先是主嫌劉彩萱一家人涉串證黑化剴剴，全案仍在台北地檢署偵辦，其次是兒福聯盟社工陳尚潔疏失並竄改證據，遭北檢依過失致死、偽造文書起訴。台北地院密集開庭，但兒盟管理層出庭證詞多偏向陳尚潔，《太報》則獨家掌握兒盟竟安排證人前找陳尚潔律師「看筆錄」，檢方痛批串證，律師卻反嗆筆錄不實，連法官都忍不住加入戰局。太報 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪
社會中心／綜合報導台北市中山區近日發生一起令人震驚的離奇命案，一名26歲女模特兒在租屋處突發昏迷，最終經送醫確認死亡。事件之所以曝光，是因房東收到同居男友林姓男子傳來的影片，畫面中女模特兒已經完全昏迷，但林男卻未立即報警，引發外界高度關注與親友質疑。警方已依毒品罪將林男送辦，並對他實施限制住居，針對女模死亡原因及男友涉案情形，仍在進一步調查中。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
狗狗怎麼摸才舒服？這些位置才是狗狗最放鬆的「安全區」!
火報記者 張舜傑/報導 對狗狗來說，被摸不一定等於喜歡，不同部位帶來的感受差異很大，有些能讓牠放鬆，有些卻會引 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜
近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
保母劉姓姐妹虐死「剴剴」案 二審27日宣判
即時中心／張英傑報導2023年12月發生震驚社會的「剴剴」案，未滿2歲的幼童「剴剴」由兒福聯盟送養到台北市文山區劉姓保母家，卻慘遭虐死，引爆各界怒火！台北地方法院國民法庭認定保母劉彩萱、劉若琳姊妹「以虐取樂」，分依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪判處2人無期徒刑、18年有期徒刑；二審高等法院排定明（27）日上午宣判，結果如何，備受矚目。民視 ・ 22 小時前 ・ 1則留言