盤點生命 法水潤澤活出生命的豐厚

上人行腳，(11/27)在桃園地區，迎來第二場歲末祝福，在新受證的志工之中，「高嘉鴻」因為認識慈濟，讓難纏的憂鬱症，慢慢不藥而癒，也在過程之中，巧妙用慈濟的法與智慧，化解婆媳問題，拯救了自己。而另一位「曾仕豐」則是骨髓捐贈者，20年前的一念心，幫助了一整個家庭重生，未來也期待，透過自己能開啟更多，助人可能。

臉上的笑容，是多麼珍貴，高嘉鴻，十多年前被憂鬱症纏身，一度想尋短，直到她找到慈濟，這帖良藥。

慈濟志工 高嘉鴻：「各位師兄師姊，請手舉起來，跟著我說，第一句話就說，我發誓，我絕對不會自殺，唉呦，好像在說我耶。」

大愛媽媽課程中的一句話，就像當頭棒喝，憂鬱漸漸不藥而癒，雖然中間曾經停擺，但重新接觸慈濟後，也讓生命另一件惱人事、婆媳問題，迎刃而解。

慈濟志工 高嘉鴻：「就抱著她(婆婆)，抱著她，(說)媽，您不用怕，我會把您保護著，我會照顧您，天塌下來，我也會幫您擋著，您沒有錢，我有錢給您，您沒有房子，這個就是您的房子，您(婆婆)也是抱著我說，我的好媳婦喔。」

照顧失智的婆婆過程中，選擇彼此諒解，這分遲來的幸福，很值得。

而他，曾仕豐，則是拯救一個家庭的幸福。

慈濟志工 曾仕豐 ：「我們不是只有救一個人，而是救一個家，也就因為這樣子，當事後師兄邀約我，加入志工團隊之後，我就很欣然地接受。」

20年前參與造血幹細胞驗血建檔，身為捐贈者的他，有幸配對成功，就此開啟志工生活，從訪視關懷、環保輔具都有他的身影。

慈濟志工 曾仕豐：「我本來就喜歡捐血，或者是，我也是家扶的捐贈，或是志工，所以加入慈濟，就是讓我覺得，我有多一個行善，更多可以幫助別人的法門。」

只要秉持善念的出發心，不只能拯救自己，或許也能為他人的生命，重新燃起希望的光。

