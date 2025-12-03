盤點《一吻爆炸》安恩真5個必看的絕美造型：駕馭力超強的寶藏女孩、愛用後背包公開！

Netflix韓劇《一吻爆炸》由張基龍攜手安恩真主演，劇中飾演「高多林」的安恩真，過去曾以《機智醫生生活》秋敏荷一角爆紅，編輯則是在近期另一部韓劇《許願吧，精靈》，被她所飾演的年輕版外婆給再度圈粉！

雖然安恩真過往總是給人樸素印象，但在《一吻爆炸》中她簡直美出了新高度，除了不斷升級的美貌外，身形體態保持得精實、纖細，圓臉也瘦成了鵝蛋臉，才讓人發現，擁有一張淡顏臉孔的安恩真，其實就像一張白紙一樣，可以自由駕馭各種不同的風格，先前也有許多的絕美造型值得一看！如果你也為安恩真的率真魅力入坑，編輯還挖出了她私下喜愛的後背包品牌和你分享！

《一吻爆炸》安恩真5個必看絕美造型

粉色禮服造型

安恩真經過認真自律的鍛鍊，養成了優美的肩頸線條，穿上這件粉色的荷葉邊禮服，正好展現出自信的面貌，尤其是中央的小心機鏤空設計，更讓粉絲們為她深藏不露的好身材給驚艷！

平口禮服造型

另一襲米黃色刺繡禮服，更是讓安恩真的完美體態展露無遺，尤其她特別適合柔嫩色系的服裝，襯得氣色紅潤之外，也很符合她自然大方、可愛的形象。平常看來樸素親近的她，也能如此性感且氣勢凌人，反差感是不是超有魅力？

秋冬穿搭

纖瘦的身形也讓安恩真成為代言服飾的衣架子，她在替服裝品牌CelebShop拍攝的形象廣告裡，示範了許多秋冬季節的穿搭，而從她的造型裡能找到些許秋冬穿搭的靈感，包括針織衫的撞色疊搭、縮腰剪裁的上衣配丹寧褲裝……其中編輯最喜歡她穿著高領、立領的外套造型，溫柔而有個性。

知性私服

1991年生的安恩真如今邁入30+人生階段，私下的她對於輕熟風的穿搭也很在行，一條俐落剪裁的直筒丹寧褲是她必備的單品，無論搭配白襯衫或是素雅的針織上衣，都是日常唾手可得的簡約設計，不過在包款及鞋款上她則會下功夫挑選來凸顯品味，像這只Ferragamo的Hug手袋以及Jil Sander的肩背包，都使她提升了知性女人味。

私下熱愛後背包品牌Ticket to the moon

安恩真平時喜歡戶外行程，編輯便發現有一款後背包她不只一次曝光在社群上，且同款還擁有不同顏色，那就是這款來自峇里島的戶外品牌Ticket to The Moon所推出的後背包。Ticket to The Moon在韓國十分火紅，主打超輕量、可折疊的特性，即便是戶外活動、旅遊都很方便，甚至還有提供客製化配色，包上的每一區塊都能自由搭配，售價也相當親民，像是安恩真正是愛好者之一！

