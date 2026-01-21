盤點「歷年最難學測作文」！這3屆狂被點名 魔王題0分考生暴增2240人

記者柯美儀／台北報導

115年學測國文作文題目在網上掀起討論。（示意圖／取自pixabay）

115學年度學測落幕，今年國寫題目引發討論，第一大題引用韓劇《愛的迫降》情節，探討動保與倫理議題；第二大題則取材自幾米作品，以「隔在我們之間的種種」引導考生書寫人際隔閡與換位思考，題目曝光後也掀起網友熱議「歷年最難學測作文題」。

網友回顧歷年學測「最難寫題目」

有網友在Dcard回顧近年學測作文題目內容，認為今年學測作文題目「隔在我們之間的種種」相對好發揮、切入角度多，相較之下，過去有些題目則抽象難寫，例如2016年「我看歪腰郵筒」，當年零分作文暴增至2240人；2017年「關於經驗的N種思考」則曾有滿分考生以經濟學「微笑曲線」跨領域寫作，令人印象深刻；2021年「如果我有一座新冰箱」也讓不少考生直呼困惑；2023年「花草樹木的氣味記憶」更出現以「玉蘭花」隱喻家庭外遇的作品，被選為佳作，引發高度討論。

廣告 廣告

還有網友發文感嘆時光飛逝，直到最近才驚覺曾引發熱議的「歪腰郵筒」竟已是10年前的學測題目，直呼時間過得太快，讓人感到不可思議，也好奇大家是否還記得自己當年學測的作文題目？

貼文一出，引發共鳴，不少網友也紛紛回想起自己當年的學測經驗與作文題目，「我是人間愉快那屆，寫完都不知道自己在寫啥，怎麼寫都覺得佛教感好重」、「我是經驗的N種思考那屆，我覺得還算蠻好發揮的」、「我是季節的感思那屆，看完題目好幾分鐘，我完全沒感思，只知道天氣冷、熱，植物變化，感思個毛」。

最難題目前三名出爐

其中最多人點名難寫的學測作文題目前三名，分別是「我看歪腰郵筒」、「靜夜情懷」及「如果我有一座新冰箱」，網友紛紛表示「靜夜情懷…晚上哪來那麼多毛病，乖乖睡覺不行嗎，整個寫不出來，感性題直接炸掉，比模考都還低，我這輩子不會忘記這個題目」、「歪腰郵筒超經典，沒想到已經10年了」、「我超恨歪腰郵筒⋯害我當屆沒有拿到15級分（印象中我選擇幾乎全對），到底哪個天才想出來的題目啊！」、「一定是冰箱啊，看完題目根本看不懂，原本的模考通常12～15分，到學測打對折剩7分，還剛好卡標」。

更多三立新聞網報導

濕冷低溫探7度！強烈冷氣團發威「這天回暖」 高溫20度↑

115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

【網拍水果詐騙2】阿公重病賣草莓…實測「悲情文」釣人下單1細節秒露餡

「我還沒退休！」台大前校長管中閔曝下一步：考慮去開Uber

