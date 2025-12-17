盤點》2025翻車名人！閃兵、偷吃人妻、勾結詐團
隨著2025年接近尾聲，又到了回顧的時刻。今年演藝圈、網紅圈都爆發風波，不少公眾人物接連爆出負面爭議，形象重挫、事業急轉直下，甚至捲入司法調查。從男星閃兵案、感情不倫風暴，到網紅律師涉嫌勾結詐騙集團，一連串事件讓外界譁然，也再度掀起對「公眾人物社會責任」的討論。
家寧遭前男友Andy老師開撕！甜美形象全崩
家寧、Andy老師交往10年分手後，鬧出財務糾紛，Andy對張家提出8大指控，包括股權分配、10年來每月只領固定薪資、無法查公司帳目、被踢出眾量級社群帳號、遭革除董事、被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後被斷金援等。
家寧隨即透過「群海娛樂」列6點聲明反駁，但很快地被Andy逐一打臉。家寧改以個人名義發聲，切割自家公司，強調自己與Andy「領取相同薪資與獎金」，並稱對公司實際營運並不清楚。事件延燒後，檢方已介入調查，家寧全家涉嫌吞掉頻道4千萬元收益，另外還有涉嫌逃漏稅1609萬。相關案情雖然待司法釐清，但家寧過往建立的甜美、親民人設因此大受打擊，發布的新片總是湧入大量的謾罵聲。
18名男星花錢閃兵！王大陸付360萬成冤大頭榜首
2025年初，演藝圈爆出大規模「閃兵案」，經過三波搜索行動，王大陸、陳零九、棒棒堂威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維及舞台劇演員黃博石、陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、Energy坤達、棒棒堂小杰等15名藝人涉嫌透過非法管道規避兵役，引發社會譁然，隨後唐振剛、薛仕凌、阿達自首閃兵。其中，王大陸花360萬元試圖免役，金額不但奪冠，還與陳柏霖的10萬相差36倍，王大陸頓時被譏盤子王。
而這18名男星承認閃兵，形象受損，連帶影響演藝事業；尤其是坤達、修杰楷和威廉等人原本形象正面，卻做出不光榮的閃兵行為，人設嚴重崩塌，代言與節目邀約接連喊停，還吃上官司，威廉被求刑2年2個月，坤達、修杰楷遭求重刑2年8月。
曾國城力挺黃子佼復出挨轟 慘丟《一字千金》主持棒
主持人曾國城今年3月公開表態支持黃子佼復出，「我真覺得，不應該把他所有的努力都抹殺掉，真的是蠻努力的人。」引發社會大眾強烈的反彈，認為曾國城的發言忽略受害者的感受，形象也不符合他主持的教育類型節目《一字千金》。
在輿論壓力下，《一字千金》製作單位最終拔除曾國城的主持棒。隨後，曾國城發文道歉，並強調「我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」他承諾未來更關心社會議題並身體力行支持公益。消息曝光後，各界議論紛紛，曾國城亦成為今年「失言釀成事業重挫」的代表案例之一。
呂秋遠爆私生子風波 暖男形象翻車
知名律師呂秋遠，時常在臉書分享心靈雞湯文，也會教女生如何辨別渣男，卻在今年遭爆搞大律師林沄蓁的肚子卻逼墮胎、若不從就離職等，還稱親生骨肉為「受精卵」。
隨後，呂秋遠否認交往、強迫墮胎，他願意認領且試圖關心，但遭林女阻礙，質疑遭對方設局陷害。對此，林沄蓁逐一打臉呂秋遠，雙方從在網上發文互撕、進階到官司戰，林沄蓁在庭上控訴呂秋遠事務所涉入「職場懷孕歧視」，全案將於明年1月6日進行最終辯論。而這件負面事件，讓外界質疑呂秋遠的私德與專業形象。
粿粿、王子不倫！人設崩壞演藝事業告急
范姜彥豐10月底拍影片控訴粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，居然暗中偷吃王子，讓他成為戴著綠帽的小丑。王子二度道歉，承認和粿粿踰矩，但過去替父親還債，拿不出范姜彥豐提出的求償費，請求對方同意他以分期付款的方式清還。王子認了當小王後，形象崩毀，所屬經紀公司震怒，全面暫停王子的演藝事業，要他好好反省。
粿粿11月初拍18分鐘的反擊影片，除了抱怨范姜彥豐的種種不是，也淚訴自己在婚姻中身心俱疲，還要扛8成家計。但粿粿承認和王子過從甚密，「對不起我不應該在這個時候跟邱先生愈走愈近，有踰矩的行為」。范姜彥豐否認粿粿的說法，認為她試圖掩蓋事件真相，模糊「婚姻出軌」才是導致婚姻破裂的真正焦點，「請勿誤導出軌時間軸，美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議，我發現證據出軌，心死、停止挽留、開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」
不倫事件曝光後，粿粿、王子的形象大受影響，遭大量的網友抵制，演藝事業全面停擺。
網紅「仙塔律師」涉詐團案 專業光環蒙塵
網紅律師「仙塔律師」李宜諪也捲入重大爭議。她在替靈骨塔案詐騙案主嫌辯護過程中，被檢方懷疑涉嫌協助洗錢、洩密罪；前2次開庭，仙塔律師都否認犯案，態度強硬，直到12月9日才突然改口認罪，並撤回聲請證據調查，希望法院從輕量刑。目前整起案件仍在偵辦中，但仙塔律師已自砸原本甜美、專業的形象，亦引發社會大眾對「律師角色界線」的高度關注。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
