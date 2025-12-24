盤點 2026 全球「關鍵時刻」：美台選舉「期中考」、俄烏終戰關鍵年？馬斯克拚上火星

2025年1月美國總統川普重返白宮，為全球政治到經濟帶來劇烈變化；俄烏戰爭未歇、台海局勢陰影揮之不去，國際情勢持續動盪。Yahoo新聞為您盤點未來一年應關注的國際大事，包括美、台選舉接力登場，成為兩國總統的「期中考」，而APEC在中國、美國250年國慶，更是令人關注的外交大秀。體育方面則有四年一度的足球世界盃、冬季奧運，還有國人關注的棒球經典賽等。

美、台選舉接力登場 中國曝未來5年計畫

美國期中選舉

2026美國期中選舉預計11月3日登場，眾議院全部435席與參議院33席將進行改選。而此時此刻，也就是選前一年，傳出共和黨人已對選情感到憂慮，甚至認為有慘敗跡象，恐讓共和黨丟掉兩院控制權。

廣告 廣告

路透11月24日報導，總統正罕見地「親自操盤」，包括致電候選人、提前表態支持、制定競選策略等，並要求大力宣揚經濟政策，尤其是減稅。黨內人士還透露，更早在夏天，也就是選前一年半，川普就已開始動作。

事實上，今年11月初的地方選舉，因關稅帶來的物價上漲等經濟問題，讓共和黨慘敗，讓川普更加緊張，他認為選舉之所以慘敗，是因為「他本人沒有在選票上」。11月8日民調顯示，川普支持率剩下38%，為2025年來最低。

對民主黨來說，則樂見川普為了選舉四處奔走、曝光，認為這將會有助於催出黨員投票率。根據11月19日美國公視NPR/PBS News/Marist poll最新民調，民主黨當前在期中選舉的民調上，領先共和黨14%，是8年來最大的領先優勢。

台灣九合一地方選舉

2026台灣九合一選舉11月28日舉行，與中央選舉（總統及立委）隔兩年輪流登場，包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員到村里長全面改選，也是總統大選後執政黨的大型「期中考」。

聯合新聞網整理，目前民進黨在新北市、台中市、嘉義市、宜蘭縣與台東縣已完成徵召，台南市、高雄市人選則預計經由黨內初選決定。國民黨則力圖鞏固北部優勢，力拚中南部；民眾黨等新興政黨，則聚焦地方耕耘，主打青年牌搶占基層。

回顧2022年九合一，國民黨在全國21縣市贏得13席，重奪基隆、台北市與桃園市，六都中掌握四都，民進黨僅守住5縣市基本盤，重拿澎湖縣。選舉結果顯示藍營版圖擴張，拼戰重心南移，民進黨則退守南台灣，堪稱創黨以來最大失利，也讓時任總統的蔡英文，宣布辭去黨主席職務。

延伸閱讀：江啟臣宣布參選台中市長、蘇巧慧選新北出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？

「中國十五五」 力拚科技自主、AI+

在中國方面，中共2025年10月的二十屆四中全會，審議「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃」（簡稱「十五五」），代表2026年到2030年的國家規劃，完整的「十五五」規畫綱要，預計在2026年3月全國兩會上正式發布。

BBC中文綜合各方評論，認為發展重點將會放在科技自主戰略的升級，從被動轉為主動，其次提出「AI+」戰略，最後是「消費升級」，成為首次優先事項，標誌發展方向從投資驅動變為「需求驅動」。

在兩岸關係部分，十五五規畫全文則指出，要打擊台獨勢力，反對外部干涉，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

外交舞台關鍵政治秀

四月川習會

美中領導人10月底在釜山的亞太經濟合作組織（APEC）會面後，11月下旬習罕見地致電川普，雙方就貿易、台灣與烏克蘭問題等進行交談，通話約1小時。川普表示，已同意於2026年4月訪問中國，並邀請中國國家主席習近平於明年稍晚訪美。

白宮12月5日公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，無論是川普第一任期時將中國定位為美國實力、利益的挑戰，或是拜登稱中國為美國地緣政治的挑戰等，這類詞語在新版報告中已不復存在，取而代之的，是將經濟置於首位，也沒有提及人權議題。

敘述與焦點的轉變受到中國歡迎，雖然報告中多次提及台灣，但中方回應時也沒有過往尖銳的言詞。專家分析，這或許是川普想要在四月川習會前採取穩健策略，以免影響任何協議或談判。

2026 APEC在中國

2026年的亞太經濟合作組織（APEC）會議將由中國主辦，11月於深圳舉行，中國已表示，「一個中國」原則是「中國台北」參與APEC的政治前提。我外交部嚴正抗議，指出台灣是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利，批評中方此舉違反APEC規範及實踐。

外交部表示，台灣在APEC會籍名稱為「中華台北」，入會備忘錄無一中原則文字，絕不接受任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。因此，明年的APEC台灣如何參與將成焦點。

2025年APEC在南韓舉行，台灣由總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義代表出席，於會議期間與多國領袖互動。

美國250歲國慶

2026年7月4日，美國將迎來建國250周年，從聯邦到地方刻正籌備各項大小慶祝活動、推出紀念小物，大秀國力的同時，更讓所謂美國精神、民主自由敘事「行銷全球」。不過，英國「經濟學人」（Economist）觀察，歷史在美國已成為「鬥爭的戰場」，就算是250周年紀念，也在「分裂的美國」陰影下進行。

首先2016年國會已成立「美國250委員會」（America250 Commission），跨黨派議員為主要成員，歐巴馬與布希家族擔任榮譽主席，川普政府的代表也在其中；然而，川普重返白宮後，又簽署行政命令，成立自己的「250特別小組」（Task Force 250），領導層全為政府官員，目前兩者如何協調運作，尚不清楚。

「美國250委員會」展示《獨立宣言》簽署250周年推出的紀念飾品。圖片來源：AP Photo/Mark Schiefelbein

這樣的混亂已有跡象，今年9月250委員會的執行董事、也是川普盟友的阿伯格爾（Ari Abergel）遭到解除職務，理由是屢次違反職權與信任。此外，紐時指出，委員會預計舉辦淡化黨派色彩的活動，7月4日則在國家廣場（National Mall）舉行慶祝活動；而川普特別小組的活動，則包括與保守派合作的公民教育課程，甚至可能在白宮草坪舉行「格鬥比賽」。

俄烏戰、台海危機 「關鍵一年」

曾任美國四屆政府國際事務要職、拜登時期的中東、北非特使麥格克（Brett McGurk），9月在CNN專欄指出，反美的中國、俄羅斯、伊朗與北韓（China、Russia、Iran、North Korea，簡稱CRINK）聯盟日益緊密，對CRINK領袖來說， 若跨境侵略的風險與成本降低，世界將日益混亂且衝突加劇。

假使再加上美中AI競賽，2026年可能是決定這一世代國際政治格局「最關鍵的年份之一」。當前的俄烏衝突、可能的台海危機，以及加薩問題，在全球風險下相互連結。

俄烏戰和談有解？

2026年2月是俄羅斯全面入侵烏克蘭四周年，2025年11月在川普提出28點和平計畫挨批「親俄」後，緊密的外交斡旋刻正展開，包括歐洲版本的28點與24點提案、美烏的19點計畫。川普、烏克蘭總統澤倫斯基雖然給出正面信號，但俄羅斯回應相對低調，認為「言之過早」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），逐條分析當前各方版本，發現無論是哪個提案，在字義與落實上都有許多仍待商榷之處，總之俄國尚未明確表態，且應該也會提出自己的版本，談判仍在繼續。

烏政府平台「United 24」引述烏國情報單位，認為在川普的幫忙下，2026年2月是有望結束戰爭的時間點，關鍵在各方的內、外因素必須協調一致。然而，普丁目前態度仍十分強硬，強調烏克蘭必須割讓領土，才有可能結束戰爭；他近期還批准了2026年度聯邦預算，軍隊與安全部隊支出均創下紀錄，占總預算的38%。

12月14日澤倫斯基在與美國、歐洲盟友在柏林會談前，表示烏克蘭已「放棄加入北約」，會後歐洲領導人則發布聯合聲明，將組建多國部隊保障烏克蘭安全，以及日後重建烏克蘭事宜，希望持續朝停火協議邁進。

衛報指出，就關鍵的土地部分，美國可能試圖想要改造為「經濟自由區」，但其實還是在讓烏克蘭割讓領土，後者已表明不願這樣做。

台海危機升溫

台灣總統賴清德11月下旬拋出中共「2027年完成武統準備」言論，並提出未來8年，亦即2026年至2033年，追加1.25兆國防預算，引發外界議論紛紛。而根據美國國會下轄的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）11月中旬提出年度報告，指出中共可能入侵的三個時間點為2027年、2035年或2049年，並具備數小時即封鎖台灣的能力。

該報告引述分析人士，認為中共軍事、經濟、間諜、資訊戰、破壞海底電纜等多面向對台施壓手段的升級速度驚人，目的在削弱台灣意志。報告還點出台灣國防現代化狀態不明，同時建議美國國會應評估履行《台灣關係法》的能力。

建構加薩和平

至於在加薩問題方面，雖然以色列仍有零星攻勢，但雙方大抵遵守停火協議。目前最大的問題之一，是川普希望2026年派駐多國維和部隊，不過如今傳出有關國家擔心本國部隊恐捲入實際衝突，態度趨於謹慎，部分國家更開始反悔，收回派遣軍隊提案，可能讓加薩的和平計畫受到打擊。

經濟總體展望：關稅影響浮現、AI泡沫化？

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics），2026年全球經濟有三大趨勢值得關注，首先是美國關稅大刀的影響來到「第二階段」，關注的焦點變成後續帶來的影響；再者是雖然外界對「AI泡沫」有所憂慮，但其認為2026年科技產值占GDP的比重，有望再創新高。

最後是各國的財政刺激，將在這一年的經濟扮演重要角色，降息對經濟成長影響不大。該分析指出，2026年的經濟將是「表面穩定、實質動盪」，預測世界GDP成長率為2.7%。

《經濟學人》也提出十大觀察趨勢，經濟部分指出川普的關稅政策將抑制全球經濟成長，債券市場危機也在升溫，美國聯準會「政治化」恐引發市場動盪。至於AI泡沫是否「破裂」？重點在於，就算破裂也「不代表技術沒有價值」，但可能會經濟產生廣泛的影響。

台灣經濟研究院的2026展望指出，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、AI發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。

另一方面，路透調查顯示，分析師普遍預測2026年的股市應該依舊會走高，但難以重現2025的驚人漲勢。

體育盛宴開跑：冬奧、足球世界盃、棒球經典賽

2026冬季奧運

2026年米蘭─柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運，將於2月6日至2月22日登場，這是義大利第四次舉辦奧運會，也是時隔20年再次取得冬奧會主辦權。台灣也有好手取得參賽資格，其中18歲的李宇翔，將成為台灣近30年首位挑戰冬奧花滑項目的選手。

本屆共有116個獎牌項目，亮點包括新增的滑雪登山大項、女性參賽率達到47%創紀錄，以及北美職業冰球聯盟（NHL）球員重返奧運賽場。冬季帕運則預計3月6日至15日舉行。

世界棒球經典賽WBC

台灣棒球2024年在世界12強賽事中奪冠，寫下歷史，四年一次的棒球經典賽（World Baseball Classic）2026年3月5日開打，在預賽在日本、波多黎各、美國分別進行，八強至決賽賽事都在美國休士頓與邁阿密舉辦。

台灣2025年2月透過資格賽取得會內賽資格，小組賽分在C組中，場地為東京巨蛋，對手有日本、澳洲、南韓、捷克，小組賽採循環賽積分制，台灣將與每一隊交手，每組取前兩名進行八強賽。台灣首場賽事將是3月5日中午11時對上澳洲，備受矚目的台日戰為3月6日晚間6時、台韓戰則是3月8日上午11時。

FIFA足球世界盃

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）由加拿大、墨西哥和美國聯合主辦，此史上首次三國聯合舉辦世界盃，事實上由於關稅、移民問題等，三國當前「關係十分緊張」，也讓籌備在陰影中進行，不過專家指出，川普最關心的應該是如何利用世界盃，提升自己的聲譽，政治問題應不至於對比賽產生重大影響。

會內賽6月11日至7月19日登場，共48隊參賽，資格賽自2023年開始便如火如荼進行中，決定最終參賽名單，分組抽籤將於2025年12月5日舉行，將採用全新賽制，世界排名前四的球隊，亦即西班牙、阿根廷、法國與英格蘭，若小組賽以分組第一出線，最快在準決賽階段才會交手。

2026年世界盃賽程公布。圖片來源：REUTERS/Jeenah Moon

人類準備去火星 錯過再等2年

2026年太空至少有兩項令人矚目的大事，首先是美國國家航空暨太空總署（NASA）重返月球「阿提米絲計畫」（Artemis）的「阿提米絲2號」（Artemis II）載人繞月任務，預計4月發射，也有可能提早。

該任務為期10天，4名太空人將繞月飛行後返回地球，這項測試計畫旨在為2027年的「阿提米絲3號」（Artemis III）做準備，後者將使用SpaceX的星艦（Starship）版本的登月艙，讓人類1972年後再次踏上月球，而中國則力拚2030年載人登月。

NASA重返月球，同時也是為人類首度登陸火星做準備。由於2026年底是「行星連珠」的最佳時機，是時火星與地球排列為一直線，SpaceX創始人馬斯克此前表示，希望在2026年底，能夠將星艦送上火星，如果錯過，就要再等2年，馬斯克認為有50%的機率可達到目標。這次的火星任務不會載人，而是搭載特斯拉人形機器人Optimus。

撰稿編輯：顧佳欣

審稿編輯：黃婉婷