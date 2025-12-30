盤點2025好萊塢8大贏家：Netflix、迪士尼、YouTube與Apple TV+！還有這位不老男神！

Getty

2025年好萊塢的串流龍頭Netflix與主流製片廠Disney都締造亮眼成績 不老男神布萊德彼特以《F1電影》營造完美酷感也締造個人最佳票房成績 庫格勒與岡恩兩位漫威導演，各自以新作證明難以取代的獨特性與才華

【文／李子凡】多災多難的2025即將進入尾聲，許多人的想法或許與我一樣：慢走不送。好消息是，好萊塢經過疫情、工會罷工等一連串的挑戰與高低起伏後，今年無論是在票房或製作上都出現反彈與回春跡象，顯示這個帶給世界無數觀眾娛樂與美夢的影視產業，在困難環境下仍展現出不屈不撓的韌性。以下讓我們盤點今年好萊塢當之無愧的贏家。

2025好萊塢大贏家1. 網飛（Netflix）

身為串流平台龍頭，Netflix持續在各個戰線全面制霸。不僅全球訂戶數堂堂突破3 億大關、營收成長16%。日前更發布震撼娛樂圈、將以 827 億美元（約2.7兆台幣）收購華納兄弟的驚天消息，讓外界也不得不對這家從郵寄DVD租賃服務起家的公司刮目相看。

《怪奇物語》第5季（圖／NETFLIX提供）

再加上今年Netflix有《KPop獵魔女團》這類話題作、《怪奇物語》最終季，以及迷你影集《混沌少年時》在艾美獎橫掃獎項——表現相當亮眼。

《動物方城市2》迪士尼影業提供

2025好萊塢大贏家2. 迪士尼（Disney）

迪士尼於平安夜（12/24）在全球票房正式突破60億美元（約 1883億元台幣），成為疫情以來首家達成此一里程碑的電影公司。

迪士尼今年票房一舉飛升至60 億美元，主要來自16 部大規模上映電影的強力表現，其中有兩部全球票房突破10億美元的大作——《動物方城市 2》（目前累積13 億美元）與《星際寶貝：史迪奇》（10.38 億美元）。這兩部也是今年「唯二」突破 10 億美元的 MPA（美國電影協會）電影。

《阿凡達：火與燼》劇照

此外，迪士尼旗下漫威影業推出的三部作品合計全球票房也突破13億美元，分別是《驚奇四超人：第一步》、《雷霆特攻隊》以及《美國隊長：無畏新世界》。另外，《終極戰士：荒原》以接近1.84 億美元的成績，成為這個已有38 年歷史的科幻驚悚系列中票房最高的一集。

3D大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire And Ash）無疑也為迪士尼跨越門檻立下大功，並可望成為迪士尼今年第三部破10億美元的作品，畢竟，《阿凡達3》不可能不破10億吧？

《F1電影》劇照

2025好萊塢大贏家3. 布萊德彼特與《F1》

《捍衛戰士：獨行俠》導演約瑟夫柯金斯基打造出的《F1電影》 ，被《紐約時報》影評人形容是「一場精心編排的娛樂饗宴，集合了金錢所能買到的視覺奇觀與敘事老梗」。誰說「老梗」就不好？電影在不老男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）隨性迷人的帥氣魅力帶動下，加上導演充滿動感、有如加裝渦輪引擎般的執導風格，讓電影展現出完美的復古酷感，推出後叫好叫座。

該片被視為Apple Studios首部真正的票房賣座作品，全球票房累計6.3億美元（約198億元台幣），更成為小布從影以來最高票房作品，超越他 2013 年主演的《末日之戰》（World War Z）全球 5.4 億美元的成績。雖然這部片竟是從影近40年的好萊塢巨星小布票房最高作品，讓人有點難以置信，小布以本片創下生涯紀錄、連同他以《從前，有個好萊塢》奪下的奧斯卡男配，62歲的小布真的是一位人生勝利組。

《黑豹》劇照

2025好萊塢大贏家4. 萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

說到萊恩庫格勒，他的作品《金牌拳手》、《黑豹》系列都大受好評，但說到今年石破天驚的《罪人》（Sinners）就是另一種層次了。庫格勒對吸血鬼類型的全新、原創詮釋，不只娛樂性爆表，幾乎是單槍匹馬證明了「非 IP 作品」依然能掀起巨大浪花，也再一次確立了他作為獨一無二電影創作者的地位。

《罪人》劇照

庫格勒更與華納兄弟（Warner Bros.）談妥了一份史無前例的合約，其中的關鍵條款包括：1. 版權歸還（Ownership Reversion）： 在電影上映 25 年後，該片的完整所有權將歸還給庫格勒，使他擁有未來授權、版稅及續集的掌控權。2. 首波票房分紅（First-dollar Gross）： 他可以直接從首波票房收入中按比例抽成。3. 最終剪輯權（Final Cut Privileges）： 確保了他對作品的絕對創意主導權。

庫格勒表示，這項版權條款的動機源於電影中關於「非裔所有權」與「家族傳承」的主題，其靈感來自他出生於密西西比州的祖父人生經驗。這項交易也挑戰了傳統的片廠商業模式。

「喜劇天王」賽斯羅根影集《片廠風雲》獲好成績。（圖／Apple TV+提供）

2025好萊塢大贏家5. Apple TV+

這個號稱「永遠都有三個月免費試用」的串流平台，今年終於不只一部讓人期待的作品。

除了《人生切割術》（Severance）第二季與《晨間直播秀》（The Morning Show）第四季都成功引發話題。更別忘了——喜劇一哥賽斯羅根（Seth Rogen）打造的好評影集《片廠風雲》，該劇以其導演手法、攝影、美式幽默，以及對電影產業犀利又尖銳的諷刺而備受讚譽，並且在今年艾美獎創下「史上提名最多的喜劇首季作品」23項提名紀錄，最終拿下13座艾美獎、打破了喜劇影集單季獲獎最多紀錄。

萬中選一

最近的亮點，則是近年來被譽為「最具原創性的外星入侵題材」、也是 Apple TV+ 另一熱門作——《萬中選一》。這部劇的設定荒謬又精準：一個人可以得到世界上任何想要的東西，卻仍然永遠抱怨不休。（某種程度上，這也許能解釋馬斯克的言行）。

此外，分析家笑稱Apple TV+ 終於搞清楚自己是誰了：為自認聰明、也真的有點聰明的人所打造的「高智商電視」。

《超人》劇照

2025好萊塢大贏家6. 詹姆斯岡恩（James Gunn）

岡恩以執導漫威電影宇宙的《星際異攻隊》系列奠定影壇地位，在他正式被聘雇擔任DC影業的聯合主席前，已先拍了《自殺突擊隊》與《和平使者》。他上任後肩負起復興DC電影宇宙的重責大任，親自執導DC當家超級英雄《超人》，全球賣出6.7億美元票房，賣座還行，至少贏過了今年漫威推出的三部電影。

他製作的 HBO 影集《和平使者》（Peacemaker）第二季，也被普遍認為比近期漫威 Disney+ 的作品更好（至少在大結局之前）。總體來說，這一年對岡恩而言是貨真價實的勝利（抱歉了，查克史奈德的粉絲們）。

同時，這位 DC Studios 的聯合負責人正領著天價薪資，做他最想做的事——拍自己夢想中的漫畫作品、順便找朋友來演。

2025好萊塢大贏家7. YouTube

Google 旗下這頭媒體巨獸，正一步步吞噬整個電視產業。就在幾天前，又爆出了另一個震撼業界的消息：它從轉播了50年（！）的傳統電視頻道ABC 手中搶下了奧斯卡轉播權，而這只是它最新的一口點心。

YouTube 也拿下 NFL Sunday Ticket，今年更躍升為全球最大 Podcast 平台，營收突破500億美元。連美式足球巨星湯姆布雷迪（Tom Brady）都開了 YouTube 頻道。

2025好萊塢大贏家8. 頒獎典禮

在歷經多年觀眾流失後，各大頒獎典禮終於止跌回升，收視率普遍反彈：艾美獎創下四年新高；奧斯卡達到五年新高；東尼獎更來到 六年新高。

金球獎則維持穩定，但製作單位挖到了一項難得資產——一位獲得一致好評、而且願意至少再主持一年的主持人：妮琪葛拉瑟（Nikki Glaser）。

