盤點2025年6大驚悚社會案件 分屍、路怒症、恐怖隨機殺人…釀33死

2025全台各地發生多起天災人禍，導致起碼33人死於非命，並於超過百餘人受傷失聯。鄒保祥攝

2025年台灣社會驚悚重大新聞頻傳，從分屍案、氣爆、堰塞湖溢流、重大車禍到捷運隨機殺人等，全年至少造成 33人死亡、數百人受傷，引發社會高度關注與反思。以下是按發生時間順序整理的六大重大社會事件回顧。

高雄連環分屍凶嫌張介宗，先後連續殺害肢解3名婦人遭求處死刑。資料照

一、高雄連環分屍案 — 凶嫌 張介宗（1月）

2025年1月，高雄發生駭人聽聞的連環殺人分屍案。73歲男子 張介宗涉嫌在其高雄前鎮區住處先後殺害並肢解三名婦人，後將遺體分屍丟棄於前鎮運河五號船渠。檢警調查發現被害人進入張嫌住處後再未出現，並在現場發現血跡及其他證據，最終證實三人皆遭殺害。檢方已於5月依三項殺人罪對張介宗起訴並求處死刑。該案震驚社會，並引發對長者安全與孤獨老人問題的討論。

台中新光三越於今年2月樓美食街進行裝潢拆除作業時，疑因施工不慎，造成天然氣主幹管線斷裂發生氣爆意外，造成5死38傷。鏡週刊

二、新光三越氣爆事故 — 5死38傷（2月13日）

2月13日中午11時33分，台中市西屯區新光三越台中中港店美食街施工時發生氣爆，爆炸造成天花板坍塌、殘骸飛散，造成 5人死亡、38人受傷。其中包括數名遊客與附近民眾。事故被認為是因施工時不慎切斷天然氣管線所致，後續責任追究與安全檢討持續進行。

41歲蕭姓男子涉嫌毒駕，逆向撞上正在進行單車活動的康橋學生，造成7名學生受傷。資料照

三、康橋國際學校單車活動車禍 — 8傷（4月22日）

4月22日，康橋國際學校秀岡校區學生在彰化縣參與單車環島成年禮途中遭逆向小客車撞擊。事故造成包含嫌犯在內8人受傷，其中多名學生送醫救治，傷勢不一，警方迅速逮捕肇事駕駛並展開調查，事件引起社會對校外活動交通安全的重視與反思。

78歲余姓老翁駕車不明原因暴衝，導致3死2傷，後續引發對於高齡駕駛的相關問題。李智為攝

四、三峽北大車禍 — 3死2傷（5月19日）

5月19日下午約4時，新北市三峽區北大國小前路口發生嚴重車禍。一輛自用小客車高速衝入斑馬線並撞擊行人及機車騎士，造成3人死亡、2人受傷，肇事駕駛是一名78歲的余姓駕駛，車禍發生後歷經2次手術與12天治療後，仍是傷重不治，該事件引發對高齡駕駛安全及交通規範的社會討論。

馬太鞍堰塞湖溢流導致花蓮光復鄉等地傳出嚴重災情，造成18死6失聯150傷。東穩通運提供

五、花蓮馬太鞍堰塞湖溢流洪災 — 18死6失聯150傷（9月23日）

9月23日受到颱風及極端豪雨影響，花蓮光復鄉的馬太鞍堰塞湖潰決溢流，引發洪災與泥石流，洪水迅速衝擊下游地區，造成道路受損、住宅淹水等災情。災害共造成 至少18人死亡、6人失聯、150餘人受傷，並導致大規模疏散與財產損失。政府展開大規模搜救與災後重建計畫。

27歲張文於12月19日在台北市多地縱火，緊接著在台北車站地下街丟擲煙霧彈並且持刀殺害1人後，徒步逃往中山區，最終在誠品南西店又殺害2人後畏罪輕生。翻攝畫面

六、北捷隨機殺人案 — 凶嫌 張文（12月19日）

12月19日傍晚，台北捷運台北車站及中山站周邊發生持刀隨機殺人事件。27歲男子 張文於台北車站投擲煙霧彈後，持刀隨機攻擊民眾，並在誠品南西商圈內繼續傷人衝突，造成 4人死亡、11人受傷。事後張文從建築物墜樓，送醫後不治。警方在其住處查獲製造汽油彈等材料，並持續釐清犯案動機與背景。社會各界對公共安全與心理健康預防機制提出質疑與討論



