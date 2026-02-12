盤點2025指標案例！查核帶來的改變
大家可能會好奇，事實查核在社會扮演的角色有哪些呢？我們發布報告後，實際上帶給社會哪些正向改變？
精選查核中心2025年多個指標性案例，回顧我們的查核工作帶來的正面影響：包括錯誤資訊被媒體或名人主動更正、截斷詐騙傳播鏈、提供道德關懷的觀點等等。比較特別的是，第一則我們想從讀者反饋角度開頭，透過雙向視角來感受，事實查核實際帶來的改變。
總預算案深度文章
2025年初，台灣社會因為立法院總預算案審查烏煙瘴氣。我們發佈了解釋性報導，收穫好多來自募款人最溫暖的「感謝」。
讀者說，在政治的喧囂中，我們為普羅大眾拋出救生圈；在立法法案資訊混亂情況下，提供大眾正確資訊。這份支持，是他們對不畏人言、超越黨派、不屈從於政治壓力、挺直腰桿查核工作的認同。
每一次小額捐款，都成為我們繼續為自由多元的台灣，提供事實全貌的力量。我們會帶著支持繼續前進，感謝大家一直都在。
12月羅東器捐案
2025年，幾波器捐謠言朝台灣醫療現場襲來，聲稱黑心器官正在大醫院發生。這些訊號不僅讓民眾對器捐產生憂慮，更深深的傷害器捐者遺愛人間的美意。
多名專家指出，台灣器官分配和移植執行嚴謹，不容黑箱犯罪可能性。陰謀論的諸多揣測，在台灣醫療現場根本不可能出現。
羅東器捐案查核報告發布後，我們收到許多讀者回饋支持，「美好的事不該被惡意謠言毀滅，更期盼不要讓家屬二度傷害」。事實查核除了提供對錯，也為社會提供道德關懷的觀點。
AI影片的識讀能力
AI醫師、AI說書人影片近年暴增，大幅造成閱聽人認知負荷。查核中心2024年底持續針對議題發布查核報告和深度文章，從AI影片製作型態、專家解讀等多面向協助讀者了解新型態假訊息現象和挑戰。
我們也觀察到，約在2025年第三季，社群出現關於「AI影片」的討論。留言區不乏熱心網友分享查核中心相關作品。相關報告更持續獲得媒體引用，跟進「陳志明醫師」AI醫師事件的關鍵評論網，也在內文提及參考了TFC的兩則重要報導。
法扶基金會案件爭議查核
2024年底，部分媒體名嘴及談話節目聲稱，法扶基金會的案件多為協助詐欺犯而引起社會討論。
查核中心於當年12月底發布查核報告，查證發現相關說法為誤讀數據所致。此報告內容獲得法扶基金會的分享。
隔年2025年2月，當初提出此言論的名嘴也在臉書上修改了原先的說法。
鳥松區公所冒名詐騙即時闢謠
2025年8月中，有多個粉專假冒鳥松區公所張貼假訊息，藉此收集民眾個資。
鳥松區公所發現後隨即通知查核中心，查核中心也在第一時間確認是冒名詐騙，並完成報告、通知Meta。
Meta則在詐騙粉專加上警告標籤，這些粉專遭揭露後已主動刪除。
選務謠言預防針
票箱改紙箱、隱形墨水，雖然已經是常見老謠言了，但去年暑假正逢台灣歷史上的「大罷免」選舉，陳舊的謠言仍然捲土重來、重新熱傳。
當我們發布查核報告以後，許多媒體均有引用報告內容闢謠。
而從去年兩場的罷免投票結束後，確實也幾乎沒有收到做票相關的傳言。選前的闢謠報告，是幫社會大眾施打選務預防針。
