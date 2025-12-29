盤點2026新年禮盒！炎亞綸點心品牌HOHOS、百年巧克力Venchi、名古屋百年蝦餅一次看

（圖／品牌提供）

新的一年將至，年節送禮不只是形式，更是一種替關係加溫的儀式。從話題名人品牌的創意點心、義大利百年巧克力的節慶美學、日本職人精神的經典蝦餅，到結合公益與溫度的灌餡蛋捲，2026年的新年禮盒不約而同走向「有故事、有態度」的方向。

新年禮盒推薦1.HOHOS

藝人炎亞綸親自創立的點心品牌「HOHOS」推出兩款頂級年節禮盒，首款主打之作為 「台式頂級野生一口烏金磚禮盒」，嚴選珍稀野生烏魚子，打造一口即化的奢華口感，並巧妙延伸出焦糖、起司、川辣三款層次分明的創新風味，甜鹹交織、香氣迸發，每一口都是對味蕾的極致款待；第二款則為「法式王妃布蕾酥禮盒」，承襲法式甜點工藝，選用日本昭和和麵粉、沖繩海鹽與帕米森乳酪粉細緻揉製，打造外酥內潤、奶香層次分明的餅體結構，內餡搭配濃郁太妃夾心醬，融合焦糖甜韻與厚實乳香，甜度收斂、不膩口，透過精準烘焙工序，呈現酥而不乾、入口即化的細膩口感。

廣告 廣告

台式金磚野生一口烏售價790元。（圖／品牌提供）

HOHOS 2026年節頂級野生一口烏禮盒將於2026年1月1日限時開賣，法式王妃布蕾酥禮盒則是在2026年1月3日14:00於全家便利商店板橋廣榮店首賣，還有亞綸一日店長活動回饋粉絲，號碼牌將於當日12:00於排隊起點準時發放（1～60 號），活動當天凡於廣榮店購買法式王妃布蕾酥即可享有多重限定福利：購買2盒以上可與炎亞綸互動30秒；5盒以上可獲得簽名拍立得；10盒以上則加碼簽名拍立得與全家500元禮券20張。此外，當日消費金額最高的前三名者，可獲得親簽精美海報乙張，最高消費第一名，更可獲得炎亞綸親簽衣服乙件，收藏價值十足。全面開賣時間則在1月7日於全台的全家便利店實體上架。

法式王妃布蕾酥售價880元。（圖／品牌提供）

新年禮盒推薦2.Venchi

義大利百年頂級巧克力品牌Venchi迎接2026農曆新年，以「駿馬奔騰，祥啟新歲」為主題，隆重呈獻2026新春限定「馳悅系列」，以駿馬作為核心視覺象徵，寓意奔向希望、步步高升與吉運亨通。整體包裝設計汲取新春文化靈感，融合駿馬圖騰、描金「福」字、春聯意象與幸運錢袋元素，並以流金與緋紅色調交錯鋪陳，展現熱鬧喜慶與璀璨富足的節慶氛圍。透過抽屜式開盒設計、優雅雙層托盤以及開窗式巧克力陳列，將開盒過程轉化為一場充滿儀式感的沉浸式體驗。

系列中包含多款經典人氣方形與圓形巧克力組合，以及以春聯、籤筒為靈感的節慶造型包裝，內含 Venchi 經典魚子方巧克力與克米諾巧克力等人氣商品，兼顧風味層次與收藏價值。全新籤筒設計巧妙結合新春抽籤文化，為送禮增添趣味與祝福寓意；驚喜盲盒包裝則如倒數月曆般，打開每一格都充滿期待與驚喜，為節慶時光增添互動樂趣。而造型吸睛的「發財包」巧克力禮盒，更以可手提、可斜背的紅色小包形式呈現，搭配專屬防塵袋，將巧克力禮盒與時尚配件完美融合，成為新春送禮與年節造型搭配的亮點之選。

義大利百年頂級巧克力品牌Venchi推出「馳悅系列」新春系列禮盒。（圖／品牌提供）

新年禮盒推薦3.桂新堂

來自日本160年的蝦餅品牌《桂新堂》首度登台！創業於1866年江戶時代末期的桂新堂（KEISHINDO），是名古屋最具代表性的百年蝦餅老舖，始終堅持使用嚴選素材，專注於最高水準的品質表現，追求純粹鮮味、細膩工藝與不斷革新的技法，成功打造出日本最頂級、最具代表性的蝦餅。

同步推出三大馬年新春限量系列：「馬年限定和風蝦煎餅祝賀綜合禮盒」、「馬年限定赤蝦招福煎餅禮盒」與「冬季限定綜合蝦煎餅禮盒」，以手工製作的精緻點心傳達真誠情意，傳遞由衷感謝。可以透過新光三越on-line shop、全台新光三越百貨新年禮盒專區預購。

來自日本160年的蝦餅品牌《桂新堂》在台灣也能買到。（圖／品牌提供）

新年禮盒推薦4.青鳥旅行

灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」攜手點點善團隊，與唐氏症基金會的唐寶寶共同創作，推出「彩映幸福 公益灌餡蛋捲禮盒」。禮盒將於將於2026年1月1日限量上市，每售出一盒，品牌提撥10%銷售所得，用實際行動支持唐氏症基金會，讓消費者在享受幸福滋味的同時，也能陪伴孩子勇敢追夢。

禮盒視覺以充滿希望與童趣的筆觸呈現，灌餡蛋捲象徵幸福的載體，「彩虹」寓意愛的橋樑，「城堡」代表孩子築夢的起點。「彩映幸福」承載唐寶寶真摯的手繪創作，讓祝福更具溫度；送禮者能藉此傳遞心意，收禮者看見孩子的努力，而孩子也因作品被看見而獲得自信。內容物則是有青鳥旅行最受歡迎的三款口味：經典原味肉鬆、香濃花生粒粒與限定新品榛果可可。

彩映幸福 公益灌餡蛋捲禮盒承載唐寶寶真摯的手繪創作，讓祝福更具溫度。（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲優惠！功夫茶買一送一、清心福全「第二杯折十元」、COZY TEA大巨蛋「大藝術家」特調開喝

Q Burger推「台味早餐」熱炒、夜市味端上桌 Cofit大餐救援包登場

甜點控注意！亞尼克攜手「金家ㄟ」推濟州橘風生乳捲、LADY KELLY草莓季、御私藏冰心舒芙蕾開吃