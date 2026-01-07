盤點2026新年禮盒！臺虎精釀、青鳥旅行、昇恆昌，寓意＆質感一次到位！

（圖／品牌提供）

即將迎接2026新年，禮盒準備好了嗎？無論是以蘋果寓意平安、結合香檳酵母釀造的精釀酒款，或象徵奔騰好運的威士忌年度禮盒，都讓新春祝賀更有故事感；甜點品牌則以跨界聯名與傳統工藝翻玩年味，讓熟悉的滋味多了驚喜層次。

2026新年禮盒推薦1.臺虎精釀

臺虎精釀以象徵「平安」寓意的蘋果為靈感，推出年節限定酒款「馬到蘋安 香檳蘋果酒」，選用香檳酵母發酵，釀造出乾淨純粹的酒體，細緻綿密的氣泡，使蘋果原有的自然果香、優雅酸度更加立體。為了讓風味層次更顯圓潤，臺虎在釀酒過程中特別加入「烘烤橡木」，讓酒液帶有如葡萄酒般溫潤的木質調性，為蘋果酒勾勒出更深邃風味輪廓。

外盒以潔白駿馬與代表臺虎的猛虎一同奔馳，象徵新年一馬當先、勇往直前的好氣勢。包裝加入動態視覺（光柵）設計，抽出酒瓶時，就能看到駿馬與猛虎的彷彿在眼前飛越。

2026新年禮盒推薦2.噶瑪蘭威士忌

噶瑪蘭威士忌推出2026「金馬奔騰」年度禮盒，該系列囊括「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，並搭配噶瑪蘭50ml輕巧小酒，為品味之選增添了收藏價值。

2026新年禮盒推薦3.青鳥旅行

灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」春節限定系列禮盒「春光躍影」，邀請金鐘獎影后楊謹華擔任品牌代言人，為新春揭開光耀動人的序章。禮盒包含期間限定「榛果可可蛋捲」、全新「夾餡牛軋派」，開啟新春味蕾盛宴。

2026新年禮盒推薦4.舊振南

舊振南今年推出「舞春．開運」系列禮盒，首推攜手米其林必比登推薦甜點HUGH dessert dining聯名推出的「核桃千層酥餅」，將法式千層技法融入台灣甜燒餅工藝、「福運好袋」以束口袋包裝棗枝、醬燒小米香、腰果酥等。

2026新年禮盒推薦5.昇恆昌

昇恆昌免稅商店推出馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒，攜手鶯歌在地陶瓷窯廠「歐文瓷」，推出馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒，每一只皆歷經多道工序與高溫窯燒，並結合24K真金燒製與手工描繪，細節質感滿滿。設計靈感來自丙午火馬年「雙火相生」意象，圓潤造型搭配喜氣元素，象徵好運延續、步步向前。除了外型具收藏價值，禮盒內更搭配甜點「棗到杏福」，寓意吉祥圓滿，並與更生保護協會輔導的甜點廠商合作，讓送禮同時傳遞溫暖心意。

昇恆昌同步集結30款春節禮盒選擇，從台灣工藝收藏、創意台味餅乾到星級餐飲聯名，像是以「一盒收藏台灣味」為概念的台玩味造型餅乾春節禮盒、米其林星級餐廳「富錦樹台菜香檳」、日月潭五星級飯店「涵碧樓」午後茶點春節禮盒等，一次滿足不同對象、年齡層的送禮需求。

