盤點2026有望「藍白合」縣市 新竹、嘉義、宜蘭成關鍵戰場

新竹市長高虹安復職，2026新竹市長選戰可望出現「藍白合」。（資料照片／李智為攝）

2026地方大選腳步逼近，民眾黨瞄準在新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣提名人選角逐百里侯大位。除了率先喊出參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，面對國民黨呼聲最高人選李四川來勢洶洶，且新北作為藍營大本營，恐難禮讓民眾黨。其他縣市則有高度機會促成藍白合，為2026選情增添可看性。

現任新竹市長高虹安在上屆選舉中，在「三腳督」戰局下突破藍綠夾殺，以9萬8121票高票當選。儘管她去年7月因涉詐領助理費遭停職1年多，但仍在今年大罷免期間獲得超過12萬多張不同意罷免票，挺過罷免危機。如今涉貪官司更出現大逆轉，讓她順利復職，重返市政崗位，同時也重獲2026參選資格。

廣告 廣告

針對2026新竹市長選戰，國民黨組發會主委李哲華先前就曾鬆口，高虹安屬於「現任優先」，藍營會禮讓，若高虹安不選或不能選，才會納入協調機制。雖然國民黨前發言人何志勇日前跳出宣布參選新竹市長，但高虹安如今重獲參選資格，來勢洶洶，仍被視為藍白最有力人選。

高虹安貪汙官司二審逆轉，等於重獲參選資格，有望捲土重來再戰2026新竹市長寶座，被視為藍白最強人選。（資料照片／李智為攝）

此外，民眾黨將於24日正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長。面對民進黨提名「女戰神」王美惠參戰，加上地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，難讓其他陣營有突圍空間。

地方人士指出，藍營目前有意角逐人選聲量不高；張啓楷則在地方基層薄弱，藍白各自為戰恐不利選情，因此藍白勢必會在嘉義市合作共推人選，至少將票數差距控制在可接受範圍內，對黨內各自支持者有所交代。

民眾黨24日正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長。（資料照片／李智為攝）

宜蘭縣部分，民眾黨12月初率先徵召前立委陳琬惠；國民黨則有議長張勝德、立委吳宗憲積極表態爭取提名，黨內如何整合推出人選仍是未知數，檯面下角力暗潮洶湧。不過，有黨內人士指出，張聖德與吳宗憲將先互比民調，再與陳琬惠比勝負，人選最快有望在明年1月敲定，對藍白合抱持一定信心。

民眾黨12月初率先徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，待藍營內部整合完後，藍白有望在農曆年前敲定最終人選。（資料照片／鄒保祥涉）



回到原文

更多鏡報報導

民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

藍白合變數？何志勇宣布參選2026新竹市長 高虹安：給予祝福

高虹安涉貪無罪重獲參選資格！2026蓄勢待發再戰新竹市長 有望成藍白合示範區