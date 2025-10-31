盤點5間台北飯店系酒吧 高空景觀、現場音樂通通有
Friday Night！今晚想好去哪裡玩了嗎？打開臺北夜經濟版圖，飯店酒吧總是人滿為患，旅客把行李放進房間、搭電梯直達吧檯，享受高空夜景、DJ音樂與經典調酒，輕鬆感受臺北夜晚的魅力。這次我們鎖定「旅宿裡的氣氛酒吧」，從台北萬豪酒店的「INGE’S Bar & Grill」、到設計風格旅宿的代表賦樂旅居「EAST END」，一級戰區信義區意寬精品旅館HOME HOTEL的「rén Bistronomy」，日系酒店JR東日本大飯店台北的「THE BAR」，還有台北中山意舍酒店「Mud Bar」，一次看5間飯店系酒吧推薦，精選菜單與酒單，帶你住進派對裡、把週五夜晚過得微醺剛剛好。
臺北飯店系酒吧推薦1：台北萬豪酒店｜INGE’S Bar & Grill
座落大直、位於台北萬豪20 樓的 INGE’S Bar & Grill，是區域內少見的高樓景觀吧，一側俯瞰基隆河，遠眺臺北 101 與市中心地標；日景、夕陽到夜景的漸層變化，是旅客最鮮明的記憶點，也成為從黃昏一路微醺到午夜的理想場域。
雖非傳統牛排館，INGE’S 卻以「炭火風味」牛排在老饕中口碑盛讚，採正統高溫爐種與桶木煙燻工法，將肉汁緊鎖、疊出煙燻與熟成的層次。菜單曾推出以酒桶木煙燻的美國帶骨肋眼等經典，深夜也設計了在地趣味的「午夜小食」如麻辣滷味，讓外籍旅客一杯一口就能貼近臺北。
臺北飯店系酒吧推薦 2：賦樂旅居｜EAST END
位於臺北市東區 HOTEL PROVERBS Taipei賦樂旅居3樓的飯店酒吧「EAST END」是旅客搶攻的微醺場域。飯店作為國際級 Design Hotels™ 的成員，整體空間由亞洲知名設計師陳瑞憲一手操刀，以古典歐洲結構結合精緻工業語彙，酒吧與飯店空間一樣鋪滿來自歐洲的百年古堡浮雕黑鐵片，低調奢華。EAST END (身為全臺第一家入選 Asia’s 50 Best Bars 的飯店型酒吧)，把服務與氛圍做到剛剛好，旅人踏入酒吧即刻從「On」切換到「Off」感受屬於自己的「Off time」時光。另外，針對有派對需求的客人，EAST END 亦有提供包場服務，彈性的客製化設計滿足客人希望盡情享樂的期待。
臺北飯店系酒吧推薦 3：意寬精品旅館HOME HOTEL｜rén Bistronomy
HOME HOTEL 信義走過 14 年，在 2023 年完成一樓餐飲空間開幕，以「rén Bistronomy」（諧音：人字）回應「因為有人，所以成家」的核心，把旅客與信義區時尚夜生活拉到同一張桌上。品牌以 Creative × Flavor × Fusion 為主軸，主打無國界創意料理與威士忌、葡萄酒、經典／創意雞尾酒的雙線體驗；每日營業至深夜，對應商務差旅與週末派對的不同節奏，讓住客「放鬆」與「微醺」的想像都能在這裡達成。
飯店空間語彙延續飯店的溫暖木質與舒適暖色，搭配戶外花園區，營造信義區少見的都會綠意；而品牌以現場音樂與 LIVE駐唱表演將夜晚的情緒拉升，如臺日混血的歌手BAYA小林航，以熱力帶動現場，讓賓客品嚐夜晚的意猶未盡，營業資訊與DJ表演可參照館方頁面與飯店社群公告。
臺北飯店系酒吧推薦 4：JR東日本大飯店台北｜THE BAR
位在 JR 東日本大飯店台北 3F 的 THE BAR，是飯店晚間的靜謐據點，品牌 Logo 以月亮與星辰入題，暗示屬於夜色的節奏；空間低調與沉穩，取材自東京車站飯店的優雅氣息。這裡平時服務下班後的小酌與社交，白天時段則可依需求彈性作為商務包場或會議出租，同一個場域在日夜之間切換不同靈感與用法。JR 東日本大飯店台北作為東日本集團唯一海外分店，吸引熟悉日式待客之道的海外旅人前來，每逢週四至週六晚間常態安排鋼琴演奏，以現場音樂鋪陳更從容的夜晚步調（演出依當月公告為準）。
場域規劃除了吧檯以外，多為開放式包廂，另設獨立包廂提升私密性；相鄰的雪茄館（CIGAR CLUB）在臺北相當少見，賓客亦可點用 THE BAR 的酒水與小點，其為 JR 東日本集團海外首間據點所屬之酒吧（飯店 2021 年開幕、全館 288 間客房），延續日本鐵道飯店系的沉著與秩序，於臺北打造一處「不吵鬧、卻有儀式感」的夜生活地標。
THE BAR 同時蒐羅世界威士忌與日本清酒；臺灣客人常點日本威士忌，日本旅客則對臺灣威士忌（如 Kavalan 葛瑪蘭）興致濃厚。酒單會按季更換，現場也會推出烈酒「第二瓶半價」等活動，房客到餐廳用餐皆享有 85 折的優惠。
臺北飯店系酒吧推薦 5：台北中山意舍酒店｜Mud Bar
走進台北中山意舍酒店側巷，小門後頭藏著一間有點叛逆、又很會照顧夜晚情緒的 Mud Bar，酒吧充滿「美式氛圍」，入口低調、空間滿載復古質感，吧檯播放黑膠與經典選曲。Mud Bar 的「設計靈感」是將美國禁酒令年代背景，延伸成如今的臺北地景，把城市故事裝進一杯酒裡，更曾入選《The Bootleggers List》臺北十大人氣調酒酒吧。
近期更以臺灣地理與飲食記憶構成的系列調酒受到歡迎，像是以桃園大溪為想像、做出帶煙燻豆乾氣息的風味；也有以蘭陽平原為靈感、打造更輕盈，清新愜意的款式；再到鹿港的風華古都、苗栗的貓狸山城、雲林古坑、花蓮清水斷崖與金門風獅爺等意象，從基酒、香氛到器皿都呼應在地元素，每季更換酒單，讓回訪的國外旅客每次都有新鮮感。
派對體驗離不開美食，晚餐可以先在飯店一樓的 Buttermilk 美式餐廳感受歡聚美食，店內熱銷的阿嬤炸雞、炸雞漢堡、肋眼牛排都是老饕必吃。吃飽後再沿著側門下到B1小酌。Mud Bar 的吧食以分享小點為主，像是把阿嬤炸雞做成迷你漢堡、或搭配雞肝醬拼盤（堅果、莓果、麵包），剛好接上調酒的節奏；館內也不時推出雙人分享餐，讓住客可以將夜晚的行程安排得輕鬆愜意。
INFO
台北萬豪酒店
地址：台北市中山區樂群二路199號
賦樂旅居
地址：台北市大安區大安路一段56號、56號4樓
意寬精品旅館
地址：台北市信義區松仁路90號1樓、3至12樓
JR東日本大飯店台北
地址：台北市中山區南京東路三段133號
台北中山意舍酒店
地址：臺北市中山區中山北路二段57之1號1至8樓
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
