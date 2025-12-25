盤點7-ELEVEN十大網友敲碗成功爆品 「統一布丁牛奶雪糕」搶翻

記者李鴻典／台北報導

持續擴大uniopen會員生活圈， 7-ELEVEN於今年8月在OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能，至今平均每月都有收到超過500則許願清單，其中已有不少成功實現「許願商品成真」案例，業者也盤點超過十大話題爆品推出限定優惠。

OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN化身「全民神燈」推出超商通路首創商品「許願池」功能，邀消費者自由填寫想在門市買到商品，提案就有機會引進販售！推出至今已有超過3,000人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、知名動漫周邊、團購夯品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數作為提案商品成功上市獎勵，邀民眾想買什麼就許願！同步推薦foodomo於12/24~12/26推出超商專屬優惠碼「聖誕快樂」，期間滿329元享9折、最高折100，不限新舊客可使用1次(滿1,000折100)。

目前盤點超過十大許願成功話題爆品，主要以「卡通/藝人聯名」、「名店美食」、「話題異國商品」、「創意甜點」為主軸，像是不少網友希望冬季時可以吃碗暖呼呼湯烏龍麵，今年就與日本加賀屋聯名「牛肉烏龍麵」，還有晶華酒店聯名社群好評的「黃金玉子燒賣」，以及超韓味、飽足感十足「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」等，年輕客層最愛美食全都上架。

7-ELEVEN邀請消費者自由填寫想在門市買到商品，提案就有機會引進販售。（圖／品牌業者提供）

同時，近年也發現追星文化盛行，許多人許願虛擬、實體偶像聯名商品可以在超商通路上架販賣，因此積極引進「PEACEMINUSONE Highball調酒」、「SEVENTEEN辣炒年糕」、「GODIVA X LABUBU鐵盒」，免搭機就可買到超夯話題商品。入冬爆紅「韓國大邦大容量暖暖包」大容量是一般市售暖暖包3倍量，發熱更持久。「丹麥OK洋芋片」是丹麥7-ELEVEN暢銷洋芋片，較一般洋芋片略厚50%。「法國威烈特威士忌」為韓國便利商店暢銷同款。

網友KUSO想法也在許願池敲碗成功！除了「統一布丁翻轉布丁」引發搶購，7-ELEVEN於12月24日起再度推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，上層濃郁滑順經典布丁風味，下層放大獨特焦糖風味，讓敲碗粉絲再次實現焦糖自由，單支售價35元，限定商品將陸續到店販售，數量有限售完為止，絕對要搶爆。(實際銷售數量依各門市為主)

7-ELEVEN於12月24日起再度推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本。（圖／品牌業者提供）

另外，全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」12月24日開賣「豆漿紅茶」，以完美比例融合冰琥珀小葉紅茶與陽光黃金豆豆漿，成功復刻最對味經典台式美味飲品，2026年1月6日前購買享限時嚐鮮價60元，數量有限，售完為止。

全台550家「!+ CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」12月24日開賣「豆漿紅茶」。（圖／品牌業者提供）

不只實體門市能買到許願商品，7-ELEVEN i預購、i划算滿足「先下單、就近取」網購族消費習慣，原本需到店面排隊搶購的熱門團購或名店商品成為網友許願首選，如台南巷弄名店「連得堂手工煎餅」更是週週限量開團；免等百貨周年慶也能享團購優惠保養美妝品同樣深受青睞，其他如生活用品到大型3C家電，也藉由「商品許願池」讓消費者從被動挑選變成共同參與選品，將虛擬願望快速落地為7-ELEVEN獨家的「虛實串流」體驗。

7-ELEVEN i預購、i划算滿足「先下單、就近取」網購族消費習慣，原本需到店面排隊搶購的熱門團購或名店商品成為網友許願首選。。（圖／品牌業者提供）

迎接聖誕與跨年，美廉社推出APP隨買隨取「聖誕跨年慶」，即日起至2026年1月1日止，集結多款人氣飲品與零食優惠，陪巷口好鄰居在年末時刻輕鬆採買、暖心過節！

美廉社APP隨買隨取超強「聖誕跨年慶」主打多款高人氣飲品超值組合：

人氣飲品優惠買2送3：喬名精品迦納可可(M) 5杯$110、沖繩黑糖奶茶(L) 5杯只要$100。

美廉社中杯喬名精品迦納可可，5杯只要$110。（圖／品牌業者提供）

多樣商品超值優惠：韓國Orion剝皮果實(葡萄/荔枝/奇異果)軟糖(67g) 買2送1、日本扇雀飴檸檬蘇打風味糖(47g) 2包$49、卡滋X蠟筆小新爆米花分享盒(120g) 2盒$179、阿華田營養巧克力麥芽飲品(20g*13入/包) 2包$239。

美廉社超強聖誕跨年慶！卡滋X蠟筆小新爆米花分享盒2盒$179。（圖／品牌業者提供）

悠遊付獨家寵粉再出擊，專為悠遊付會員祭出限定的好康活動，自12月26日上午11:00起至12月29日23:59止，於悠遊付Easy Wallet App獨家販售超人氣「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」，總計3,000張，自12月23日起，成為悠遊付新會員並輸入推薦碼【CAREBEARS】，最高再領50元回饋，想要搶先收藏的粉絲們，千萬別錯過難得的機會！

Care Bears盲盒第二彈來了！悠遊付APP首賣。（圖／品牌業者提供）

超人氣Care Bears角色再度降臨！悠遊卡公司延續前次盲盒系列的高人氣設計，重磅推出第二彈「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」。本次以Q萌可愛的大頭造型亮相，並具備Supercard功能，每隻Care Bears直徑約11.5公分，皆為獨特的配色與刺繡圖案，包含紫色的Grams Bear、暈染風格的 True Heart Bear、藍綠色的Wish Bear、粉色的Hopeful Heart Bear 4款經典角色，第5款為隱藏版，延續盲盒形式特有的驚喜感，以滿滿療癒魅力，擄獲粉絲的心。

在迎接新年溫暖將臨之際，星巴克將在12月26日推出「維也納風香醇那堤」與「維也納風抹茶那堤」，以經典風味陪伴顧客迎接冬日時光。

星巴克「維也納風香醇那堤」與「維也納風抹茶那堤」12月26日暖心上市。（圖／品牌業者提供）

另有外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」、「焦糖奶香星享那堤」，外送限定飲品於12月26日起專屬外送平台foodpanda和foodomo限定登場。

星巴克外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」(右)，及「焦糖奶香星享那堤」(左)，於12月26日起登場。（圖／品牌業者提供）

另，隨著歲末年終尾牙旺季來臨，企業獎品採購與消費者汰舊換新需求同步升溫，家電商品再度成為年終最受矚目的選擇之一，也帶動家電市場買氣回暖。富邦媒旗下momo購物網觀察今年家電市場呈現「清潔機能」、「健康舒適」與「視聽娛樂」三大熱銷趨勢。

momo推出《家電尾牙季》夯品限時優惠4折起，滿額最高送4100 mo幣。（圖／品牌業者提供）

結合掃、吸、拖於一體、兼具節能高效的清潔家電，成為企業與家庭心目中的首選；兼顧飲食管理、身體放鬆的療癒家電，穩坐送禮名單；而強調沉浸式體驗的智慧娛樂家電，則是炒熱尾牙現場氣氛的關鍵。momo自即日起至12月31日推出《家電尾牙季》，集結上千家大品牌、破萬件家電夯品限時下殺4折起，指定商品消費滿額登記最高送4100 mo幣。

