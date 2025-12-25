盤點7-ELEVEN十大網友敲碗成功爆品 「統一布丁牛奶雪糕」搶翻
記者李鴻典／台北報導
持續擴大uniopen會員生活圈， 7-ELEVEN於今年8月在OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能，至今平均每月都有收到超過500則許願清單，其中已有不少成功實現「許願商品成真」案例，業者也盤點超過十大話題爆品推出限定優惠。
7-ELEVEN化身「全民神燈」推出超商通路首創商品「許願池」功能，邀消費者自由填寫想在門市買到商品，提案就有機會引進販售！推出至今已有超過3,000人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、知名動漫周邊、團購夯品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數作為提案商品成功上市獎勵，邀民眾想買什麼就許願！同步推薦foodomo於12/24~12/26推出超商專屬優惠碼「聖誕快樂」，期間滿329元享9折、最高折100，不限新舊客可使用1次(滿1,000折100)。
目前盤點超過十大許願成功話題爆品，主要以「卡通/藝人聯名」、「名店美食」、「話題異國商品」、「創意甜點」為主軸，像是不少網友希望冬季時可以吃碗暖呼呼湯烏龍麵，今年就與日本加賀屋聯名「牛肉烏龍麵」，還有晶華酒店聯名社群好評的「黃金玉子燒賣」，以及超韓味、飽足感十足「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」等，年輕客層最愛美食全都上架。
同時，近年也發現追星文化盛行，許多人許願虛擬、實體偶像聯名商品可以在超商通路上架販賣，因此積極引進「PEACEMINUSONE Highball調酒」、「SEVENTEEN辣炒年糕」、「GODIVA X LABUBU鐵盒」，免搭機就可買到超夯話題商品。入冬爆紅「韓國大邦大容量暖暖包」大容量是一般市售暖暖包3倍量，發熱更持久。「丹麥OK洋芋片」是丹麥7-ELEVEN暢銷洋芋片，較一般洋芋片略厚50%。「法國威烈特威士忌」為韓國便利商店暢銷同款。
網友KUSO想法也在許願池敲碗成功！除了「統一布丁翻轉布丁」引發搶購，7-ELEVEN於12月24日起再度推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，上層濃郁滑順經典布丁風味，下層放大獨特焦糖風味，讓敲碗粉絲再次實現焦糖自由，單支售價35元，限定商品將陸續到店販售，數量有限售完為止，絕對要搶爆。(實際銷售數量依各門市為主)
另外，全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」12月24日開賣「豆漿紅茶」，以完美比例融合冰琥珀小葉紅茶與陽光黃金豆豆漿，成功復刻最對味經典台式美味飲品，2026年1月6日前購買享限時嚐鮮價60元，數量有限，售完為止。
不只實體門市能買到許願商品，7-ELEVEN i預購、i划算滿足「先下單、就近取」網購族消費習慣，原本需到店面排隊搶購的熱門團購或名店商品成為網友許願首選，如台南巷弄名店「連得堂手工煎餅」更是週週限量開團；免等百貨周年慶也能享團購優惠保養美妝品同樣深受青睞，其他如生活用品到大型3C家電，也藉由「商品許願池」讓消費者從被動挑選變成共同參與選品，將虛擬願望快速落地為7-ELEVEN獨家的「虛實串流」體驗。
迎接聖誕與跨年，美廉社推出APP隨買隨取「聖誕跨年慶」，即日起至2026年1月1日止，集結多款人氣飲品與零食優惠，陪巷口好鄰居在年末時刻輕鬆採買、暖心過節！
美廉社APP隨買隨取超強「聖誕跨年慶」主打多款高人氣飲品超值組合：
人氣飲品優惠買2送3：喬名精品迦納可可(M) 5杯$110、沖繩黑糖奶茶(L) 5杯只要$100。
多樣商品超值優惠：韓國Orion剝皮果實(葡萄/荔枝/奇異果)軟糖(67g) 買2送1、日本扇雀飴檸檬蘇打風味糖(47g) 2包$49、卡滋X蠟筆小新爆米花分享盒(120g) 2盒$179、阿華田營養巧克力麥芽飲品(20g*13入/包) 2包$239。
悠遊付獨家寵粉再出擊，專為悠遊付會員祭出限定的好康活動，自12月26日上午11:00起至12月29日23:59止，於悠遊付Easy Wallet App獨家販售超人氣「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」，總計3,000張，自12月23日起，成為悠遊付新會員並輸入推薦碼【CAREBEARS】，最高再領50元回饋，想要搶先收藏的粉絲們，千萬別錯過難得的機會！
超人氣Care Bears角色再度降臨！悠遊卡公司延續前次盲盒系列的高人氣設計，重磅推出第二彈「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」。本次以Q萌可愛的大頭造型亮相，並具備Supercard功能，每隻Care Bears直徑約11.5公分，皆為獨特的配色與刺繡圖案，包含紫色的Grams Bear、暈染風格的 True Heart Bear、藍綠色的Wish Bear、粉色的Hopeful Heart Bear 4款經典角色，第5款為隱藏版，延續盲盒形式特有的驚喜感，以滿滿療癒魅力，擄獲粉絲的心。
在迎接新年溫暖將臨之際，星巴克將在12月26日推出「維也納風香醇那堤」與「維也納風抹茶那堤」，以經典風味陪伴顧客迎接冬日時光。
另有外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」、「焦糖奶香星享那堤」，外送限定飲品於12月26日起專屬外送平台foodpanda和foodomo限定登場。
另，隨著歲末年終尾牙旺季來臨，企業獎品採購與消費者汰舊換新需求同步升溫，家電商品再度成為年終最受矚目的選擇之一，也帶動家電市場買氣回暖。富邦媒旗下momo購物網觀察今年家電市場呈現「清潔機能」、「健康舒適」與「視聽娛樂」三大熱銷趨勢。
結合掃、吸、拖於一體、兼具節能高效的清潔家電，成為企業與家庭心目中的首選；兼顧飲食管理、身體放鬆的療癒家電，穩坐送禮名單；而強調沉浸式體驗的智慧娛樂家電，則是炒熱尾牙現場氣氛的關鍵。momo自即日起至12月31日推出《家電尾牙季》，集結上千家大品牌、破萬件家電夯品限時下殺4折起，指定商品消費滿額登記最高送4100 mo幣。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
2026年十大旅遊趨勢！81%台灣旅人願意展開「關係測試之旅」
JanSport首間直營店插旗信義A11 聯手《怪奇物語》把「顛倒世界」背上肩
Insta360全台最大門市在這裡！金魚腦約你一招免費帶走X4 Air
可憐又可愛！《褲褲兔快閃店》首次登陸華山 必敗商品搶先看
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 162
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 105
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前 ・ 62
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 117
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 77
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 136
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 315
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
張文日常消費靠網購 最常買「這2類開銷」曝光！帳戶餘額只剩39元
1219隨機攻擊案造成4死11傷，警方持續追查27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，試圖釐清其從生活困頓走向極端暴力的過程。隨著金流與生活軌跡逐步曝光，張文長期封閉的生活樣態也逐漸被警方拼湊出來。太報 ・ 2 小時前 ・ 12
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 22