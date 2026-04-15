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盤點8位超帥古裝「少年將軍」！《白日提燈》陳飛宇戰損造型爆紅、《逐玉》張凌赫帥出新高度、《九重紫》李昀銳白髮銀甲撐起收視率！
【文／陳雪芮】近年古裝劇題材百花齊放，其中「少年將軍」人設憑藉熱血戰場、家國情懷與強烈情感張力，成為最受觀眾喜愛的角色類型之一。這類角色往往兼具少年意氣與將領氣場，在成長與犧牲之中鋪陳出鮮明弧光，也特別容易打造出「戰損感」、「破碎感」等高話題畫面。
從沙場廝殺到權謀鬥爭，不少男演員也透過這類角色成功出圈。以下盤點8位演過「少年將軍」的古裝男神，一起看看誰讓你最難忘！
目錄
1、陳飛宇《白日提燈》——破碎感與少年氣並存
陳飛宇在《白日提燈》中飾演少年將軍段胥，角色身世成謎、背負血海深仇，外表赤誠陽光，內心卻隱忍陰鬱，從被培養為殺手，到掙脫命運枷鎖守護家國與愛人，人物塑造完整且層次鮮明，成功詮釋出少年氣與破碎感並存的複雜魅力。
劇中造型更是話題關鍵，紅衣婚服溫潤俊朗，被不少觀眾形容「一眼驚豔」；銀甲戰損染血的畫面，把戰場殘酷和角色的脆弱感放到最大；黑色鎧甲則多了一點凌厲與距離感。朝服、抹額等不同造型切換，也進一步帶出將軍的穩重與少年的俐落感。
再加上他細膩的眼神與微表情處理，讓段胥的隱忍與掙扎更加立體，也讓觀眾直言「終於會用臉了」，成功將小說中的少年將軍具象化，成為討論度極高的代表角色。
🍿《白日提燈》線上看推薦：
開播時間：2026/3/28
播出平台：WeTV、Disney+
主演卡司：陳飛宇、迪麗熱巴
集數：40集
2、張凌赫《逐玉》——清冷戰神的反差魅力
張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯謝征，是出身名門、智勇雙全的少年將軍。戰場上殺伐果決、氣場強勢，但私下卻隱藏身分、化名入贅樊家，從一開始的互相試探，到後來逐漸動情，角色在戰場與情感之間形成很明顯的反差，也讓整體更有層次。
造型同樣是討論重點之一，「雉雞翎紫金冠＋銀甲長戟」融合戲曲元素，辨識度很高，被不少網友形容像是「小說裡的少年將軍走出來」。劇中騎馬畫面也因為畫面感很強，在社群上被瘋傳。
為了更貼近角色，張凌赫也特別健身調整體態，讓整體更有力量感，甚至參與造型細節的討論，把角色的英氣與貴氣都拉出來，也難怪會讓不少人一看就被圈粉。
🍿《逐玉》線上看推薦：
開播時間：2026/3/6
播出平台：WeTV、愛奇藝、Netflix
主演卡司：張凌赫、田曦薇
集數：40集
3、李昀銳《九重紫》——美強慘代表的白髮少將
李昀銳在《九重紫》中飾演宋墨，是近年討論度很高的少年將軍角色之一。角色背負家破人亡與血海深仇，年紀輕輕便白髮，忠心為國卻蒙冤在身，外冷內熱的性格讓整體人物多了不少張力，也帶出濃厚的悲劇感。
造型與動作戲是這個角色的一大亮點，白髮銀甲搭配戰損妝，畫面辨識度很高；破地長槍、滑步拔劍等打戲俐落有力，成為不少觀眾反覆提及的名場面。再加上眼神與微表情的細膩處理，讓角色的壓抑與情緒轉折更有層次，也被不少人直接形容「演到封神」。
另外，《九重紫》原本並不被看好，李昀銳也不是最初人選，但他靠著投入準備與穩定表現，讓角色慢慢累積口碑，最後成功帶動整部劇逆轉討論度。
而在近期播出的《冰湖重生》中，李昀銳飾演的諸葛玥同樣受到關注。角色延續隱忍與破碎感，不論是冰湖戰損還是毒發戲，都透過細微的生理反應呈現痛感，被觀眾稱為「生理性演技」，也讓他的古裝表現力進一步被放大。
🍿《九重紫》線上看推薦：
開播時間：2024/12/6
播出平台：WeTV
主演卡司：李昀銳、孟子義
集數：34集
4、許凱《樂遊原》——少年將軍到帝王的蛻變
許凱在《樂遊原》中飾演李嶷，從邊關將領一路走到帝王，是少見橫跨完整成長線的少年將軍角色。角色前期帶著少年時期的桀驁與熱血，隨著局勢推進，也逐漸展現出將領的沉穩與家國大義，整體轉變很有說服力。
劇中不論是戰場打戲、眼神轉折，或情緒爆發戲，都有不錯的層次。像是雨中跪求、兄弟犧牲、抱著阿螢的橋段，都讓不少觀眾印象深刻，也讓角色的情感重量被放大。
該劇播出後，李嶷這個角色也被不少觀眾認為是「少年將軍」類型中很有代表性的角色之一，同時也成為許凱最有記憶點的古裝角色之一。
🍿《樂遊原》線上看推薦：
開播時間：2023/11/21
播出平台：WeTV
主演卡司：許凱、景甜
集數：40集
5、吳磊《星漢燦爛》——經典偏執將軍凌不疑
吳磊在《星漢燦爛》中飾演凌不疑，角色帶有強烈的偏執與瘋狂氣質，戰場上冷血狠辣、為復仇不計代價，但在感情上卻極致深情，將所有溫柔都留給愛人，這種反差也讓角色特別有記憶點。
在動作戲方面，吳磊親自完成多場高難度場面，包括飛身上馬、騎射等動作，整體乾淨俐落、節奏流暢，也讓戰場畫面更有真實感，再加上「弒父戲」、「火光回眸」等名場面長期在網路上流傳，讓凌不疑這個角色持續被討論，也讓吳磊被不少觀眾視為95後男演員中詮釋少年將軍的代表人物之一。
🍿《星漢燦爛》線上看推薦：
開播時間：2022/7/5
播出平台：WeTV
主演卡司：吳磊、趙露思
集數：57集
6、丁禹兮《山河枕》——一夜成長的孤勇將軍
丁禹兮在《山河枕》中飾演衛韞，從原本無憂無慮的少年，一夕之間成為撐起家族的將軍，成長轉變相當明顯。「七子去，一子歸」的設定，也讓角色一開始就帶著濃厚的悲劇色彩。
他透過眼神與細節表演，把角色從懵懂、崩潰到逐漸學會隱忍的過程慢慢鋪開，情緒層次很清楚。不論是眼神變化還是身體反應，都讓人感受到角色的壓力與轉折，也因此被不少觀眾稱讚是「生理性演技」，這個角色的情緒張力很強，也讓丁禹兮在「少年將軍」這類角色中給觀眾留下深刻的印象。
🍿《山河枕》線上看推薦：
開播時間：2025/10/30
播出平台：WeTV
主演卡司：丁禹兮、宋茜
集數：40集
7、陳哲遠《一笑隨歌》——破碎權謀感的鳳隨歌
陳哲遠在《一笑隨歌》中飾演鳳隨歌，從戰場敗局一路走向復仇布局，角色同時帶有少年將軍的銳氣與權謀者的隱忍，層次相當鮮明。
劇中戰損造型讓角色多了一層真實感，搭配偏寫實的打戲設計，像是單手翻身上馬、拳拳到肉的動作場面，都成為觀眾討論焦點。再加上細膩的眼神表現，把角色的壓抑與情緒堆疊出來，也讓不少人用「破碎感美學」來形容這個角色。
而《一笑隨歌》本身從一開始聲量不高，到後期憑口碑慢慢累積討論，也讓鳳隨歌這個角色跟著被更多人看見，成為其中一個關鍵亮點。
🍿《一笑隨歌》線上看推薦：
開播時間：2025/10/2
播出平台：愛奇藝
主演卡司：陳哲遠、李沁
集數：36集
8、鄧為《仙台有樹》——多重狀態切換的將軍形象
鄧為在《仙台有樹》中飾演蘇易水，一人分飾多種狀態，從桀驁少年、入魔將軍到清冷師尊，角色跨度很大，同時融合殺伐果決、隱忍深情與偏執瘋魔的特質，情緒轉換之間有明顯落差，演技深得觀眾肯定。
造型方面同樣很有記憶點，黑金戰甲氣場強烈，高馬尾造型俐落有型，白衣則多了一點清冷距離感。搭配穩定的眼神表現與打戲完成度，也讓這個角色更容易被記住，使他成功躋身古裝男神行列。
🍿《仙台有樹》線上看推薦：
開播時間：2025/2/7
播出平台：愛奇藝
主演卡司：鄧為、向涵之
集數：40集
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