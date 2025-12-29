11款琥珀調香水一次看！經典、溫暖、豐厚，揭開琥珀調香水的神秘面紗

琥珀調（又稱東方調）常使用辛香料，像是麝香(Musk)、焚香(Incense)、樹脂，打造馥郁而神秘的嗅覺饗宴，這類香氣多半濃郁、厚重、溫暖，特別適合秋冬時節、聚餐或約會時使用，能留下鮮明獨特的印象！琥珀調的靈魂香材包含丁香、琥珀、麝香、肉桂、焚香、檀香等，散發異國情調，讓人聯想到神秘、魅惑與古典華麗。

它的歷史源於中東、印度等地對辛香料與樹脂的運用，琥珀調的魅力，在於它能隨著體溫與時間變化，展現出性感、成熟與沉穩的氛圍，而豐厚深沉的琥珀調，還能夠輕鬆營造出大人的成熟氛圍，適合想要擺脫稚氣、展現可靠穩重一面的你！下面是編輯精選8款琥珀調香水一起來看看～

Guerlain 嬌蘭 Shalimar 一千零一夜

以印度皇室「泰姬瑪哈陵」中的愛情故事為靈感，說到琥珀調香水的始祖，Shalimar 絕對榜上有名！這款香水是1925年，由嬌蘭家族第三代傳人Jacque，以印度國王的淒美愛情故事為靈感創作，Shalimar 在梵文中的意思是「愛的神殿」，而瓶身弧形線條是從泰姬瑪哈陵的花園空景輪廓中獲得靈感，藍寶石色澤的扇型瓶蓋則讓人聯想到花園中噴流的泉水，優雅又浪漫。

這支香水一開始是柑橘與檸檬清爽的香氣，隨後鳶尾花、廣藿香和茉莉慢慢浮現，最後沉進皮革、檀香、香草與焚香的溫暖懷抱，是一款既有歷史故事、又能讓人留下深刻印象的經典之作！很適合喜歡帶點復古、又想展現成熟味的人。

前味：柑橘、橘子、雪松、香檸檬、檸檬

中味：鳶尾花、廣藿香、茉莉、香根草、玫瑰

後味：皮革、檀香、紅沒藥、麝香、麝香貓、香草、焚香、零陵香豆

Aēsop 蒼穹之上 引香水

Aesop這次帶來的新品，是品牌首款琥珀調香水「蒼穹之上．引香水」從命名、調香概念，到整體氣味，都在重新詮釋「琥珀」這樣厚重香材的一種新可能。調香師 Céline Barel 用詩意與質感重新編寫了琥珀的故事：靈感來源包含日本俳句詩人黛 Madoka 的〈流星〉詩句、一張深邃夜空照片，以及琥珀在光影下的萬變色澤。

乳香與勞丹脂交織出溫潤而厚實的底色，香草莢則像一道金色的光，將氣息渲染得更深邃、更暖。小荳蔻毫不收斂地綻放辛辣熱度，熾烈卻迷人，彷彿流星劃破夜空的瞬間。尾端那抹近似柑橘的細微清香，為整體香氣添上一絲靈動與明亮，讓人不自覺沉醉其中。

前調：佛手柑

中調：乳香、勞丹脂

後調：小荳蔻、肉桂

DIOR 夜之琥珀香氛

夜之琥珀是一場極端浪漫的邂逅，就像一齣「美女與野獸」的嗅覺演出。調香師把琥珀那股帶著動物氣息的幽暗感，與土耳其玫瑰的柔美淡雅巧妙融合，既衝突卻又和諧！強烈、鮮明，卻又能在對立中找到平衡。

琥珀帶來深沉的溫熱與暗色基底，而玫瑰則像一抹光芒，讓整體氣息變得複雜卻優雅，帶來性感卻不張揚的氛圍。很適合在夜晚噴上，與你的氣場完美相融，展現出一種無法忽視的存在感！

前調：琥珀

中調：土耳其玫瑰、粉紅胡椒

後調：龍涎香、雪松

CREED 海豚凝音 Delphinus

Creed 以百年的製香工藝，從浩瀚宇宙汲取靈感，推出「琥珀系列 Amber Universe」透過木質琥珀香調的層層堆疊，揉合粉質花香、檀香與辛香素材，營造出神祕而溫暖的氣息輪廓，在探索浩瀚蒼穹魅力的同時，也以香氣回應對夢想與想像的嚮往。

「海豚凝音 Delphinus」以夜空中閃耀光芒的海豚座（Delphinus）為名，象徵低調卻令人著迷的光彩，前調由粉紅胡椒與焚香揭開序幕，辛香中帶著微亮氣息，逐步鋪陳出溫潤而神祕的氛圍；中調交織著「藍色黃金」鳶尾根脂、溫柔甜美的杏仁與天堂般盛放的天芥菜花，散發層次豐富、細膩粉質的木質花香。後調則以星辰般的焚香煙燻氣息作結，馬達加斯加香草與深色皮革的加入，整體香氣更加柔和包覆，留下輕盈卻深刻的神祕餘韻，就像是夜空中指引方向的星光。

前調：黑胡椒、焚香、杏仁、粉紅胡椒

中調：天芥菜、蘭花、鳶尾根脂

後調：廣藿香、東加豆、琥珀木質調、皮革香調、馬達加斯加波旁梵尼蘭

Jo Malone London 琥珀與岩薔薇

Jo Malone London 芳醇系列以「旅行」為創作起點，將世界各地獨特的地景、文化記憶與珍稀香材，轉化為層次豐富且極具情緒張力的香氣篇章。從日本靜謐深遠的檜木森林，到夏威夷壯麗遼闊的山巒輪廓，每一款作品都像是一段氣味風景。這一次，旅程落腳於西班牙最南端——陽光恣意灑落的安達盧西亞。

靈感源自安達盧西亞金黃起伏的山丘景致，苦橙以明亮而略帶苦韻的氣息揭開序幕，如同夕陽沉入地平線前最後一道耀眼光暈，為夜晚拉開序章。隨後，岩薔薇樹脂緩緩鋪陳，交織出琥珀的感性深度、香草的溫潤柔軟，以及烘焙橡木所帶來的木質厚度，香氣在肌膚上延展出溫暖而深邃的琥珀基調，留下一抹專為夜色而生、低調卻迷人的木質餘韻。

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄香精

這款作品被譽為 Francis Kurkdjian 調香生涯中的高峰之作，將原有的三重「光環」概念推向更濃烈、更深邃的境界！香氣開場由嚴選的大花茉莉綻放，細膩花香展現調香師的匠心與耐心。隨後 Ambroxan 延續「礦物光環」的靈魂，散發琥珀般乾燥卻溫潤的木質感，與琥珀調、木質麝香層層交織，讓香氣更加飽滿立體。

這款香精的氛圍濃烈卻不失優雅，像一股純粹而明亮的張力，喚醒所有感官。尾韻持續散發著柔和卻迷人的餘韻，讓人感受到它的稀有與珍貴。瓶身設計同樣呼應靈感核心以殷紅色水晶搭配金色細節，重現攝氏 540 度下水晶熔煉成絢爛紅光的過程。整體更像是一件值得收藏的藝術品，象徵奢華、稀有與無可取代的經典！

前調：藏紅花調、大花茉莉精粹

中調：木質苔蘚調

後調：木質麝香調

愛馬仕 琥珀煙雲淡香水

琥珀煙雲是一款能把人瞬間帶到東方市集的香氛！靈感來自於對東方文化的遐想：甜美的果香、濃稠的蜜糖、縈繞的煙霧與辛香料交織，形成一種如夢似幻的氛圍。調香師 Jean-Claude Ellena 曾說：「我想重現對於東方的記憶，讓那透著果香、蜜糖與香料氣息的清煙，彌漫成一片空靈縹緲的境界。」這句話也完美詮釋了琥珀煙雲的靈魂。

初聞時是果乾與蜂蜜的甜，接著香料的辛辣慢慢浮現，尾韻則被琥珀柔和地收攏，整體如煙霧般縈繞不散，甘美而纏綿的琥珀調，帶著蜂蜜的溫潤甜香，融合炙烤芝麻的獨特氣息，像是置身在東方集市裡，周圍都是甜點、香料與水煙的味道！這股香氣既異國又溫暖，男女皆可駕馭。

香調：琥珀蜂蜜、炙烤芝麻

TOM FORD 東方旅人

TOM FORD 私人調香系列又添一名新成員：東方旅人Oud Voyager！這支新作就像為沉香開啟了另一個平行宇宙，延續經典神祕東方偏向乾燥木質、辛香，給人沉穩內斂的感受；新香東方旅人這次用花香來重新解構沉香，讓它同時具備剛毅與感性。

這支香水是品牌首度推出的 「花香沉香三重蒸餾精萃 (Floral Oud Tri-Distillate)」 技術，把天竺葵、紅牡丹與沉香的精華層層凝鍊，整體氛圍比起傳統沉香更現代、更摩登，有一種介於力量與柔美之間的張力。就像一趟跨越時空的旅程，帶你走過古老東方，再推向未知的未來！

前調：柑橘、粉紅胡椒、豆蔻、番紅花

中調：天竺葵、紅牡丹、花香沉香三重蒸餾精萃

後調：沉香、廣藿香、岩蘭草、莎草、麝香

TOM FORD 神祕東方

在 TOM FORD 系列種植調香水中，神祕東方永遠是經典中的經典！它把「沉香」這個極度珍稀的香材發揮到極致，一噴下去是濃郁卻乾淨的木質氣息，混合花梨木和小豆蔻帶來的辛辣刺激，讓人瞬間沉醉。隨著時間推移，檀香與岩蘭草的柔和氣息浮現，就像有人輕輕地陪伴在身旁，給你安定與安心。這是一款有點霸氣，但又帶著溫柔後勁的香水，很適合想表現大人風範或自信魅力的人！

前調：玫瑰木、荳蔻、中國胡椒

中調：沉香木、檀香木、香根草

後調：零陵香豆、香草、琥珀

AMOUAGE 境

來自阿曼皇室御用品牌 AMOUAGE 的代表作，境 Outlands 就像是一場穿越未知的旅程，開場是明亮活潑的柑橘與蜜漬檸檬，甜美又帶勁，完全顛覆你對琥珀調「厚重」的既定印象。接著廣藿香、橙花、藏紅花漸漸浮現，營造出溫暖而濕潤的氛圍；尾段則是琥珀、沉香與乳香的層層堆疊，濃郁卻不失優雅！這款香水特別適合勇於嘗試、喜歡探索不同風格的人，因為它的香氣真的會帶你走進一片未知。

前調：小荳蔻、香檸檬

中調：廣藿香、玫瑰、橙花

後調：安息香、勞丹脂、琥珀、龍涎香

Perfumer H煙 淡香精

英倫小眾香水 Perfumer H 的這瓶「煙」是品牌中最具代表性的琥珀調之一，木頭燃燒的縷縷輕煙夾雜潮濕泥土的氣味、野生綠植與香料的味道混合形成這款獨一無二的琥珀調香氛！前調的天竺葵、芫荽籽帶來草本辛香，中調的洋甘菊與玫瑰讓味道柔和下來，而尾調的樺木與雪松煙燻感則緩緩浮現，最後以安息香與乳香收尾，層次豐富又極具深度。這是一款讓人靜下心的香水，很適合夜晚使用，帶有一點藝術家般的孤獨與浪漫。

前調：天竺葵、芫荽籽

中調：洋甘菊、玫瑰

後調：樺木、雪松

