「盧媽媽」擠爆台大！綠光.打鼓仿效掀網熱議 主辦方喊「只是好玩沒政治」

台中市長盧秀燕日前在台中爵士音樂節舞台敲鼓開場，因現場綠色燈光、鏡頭角度特殊，呈現詭譎氛圍，被網友封為「盧媽媽」或「鬼媽媽」，影片迅速在網路爆紅，適逢萬聖節，模仿風潮延燒全台，不僅大人小孩跟風裝扮，就連台灣大學學生也出動「集體扮盧秀燕」，成為今年最有話題也最有畫面的萬聖節景象。





台大學生昨（31日）晚間在椰林大道舉辦萬聖節變裝遊行，大批學生戴上盧秀燕臉譜、身穿白衣，有人刻意在臉上打出綠光，還有人自備小鼓模仿敲擊姿勢，重現「綠光打鼓」經典畫面，現場學生更高喊「台中購物節加油」、合唱孫燕姿歌曲《綠光》，展現荒謬又幽默的集體創意，引來路過民眾拍照圍觀。

活動畫面曝光後在社群媒體Threads瘋傳，不少網友留言調侃：「考台大就是為了看這個」、「講到痛點了嗎？ 台大生超棒的」、「這算不算發盧」，對於被質疑是否具有政治意涵，現場學生多表示「純粹跟風」，而遊行主辦方則是強調，活動並無任何政治訴求，「台大萬聖節遊行已是第三年，去年是哥布林，今年因網路上盧媽媽聲量太高，就順勢成為主題，只是延續校園文化，沒有針對特定人物」。





不過，也有評論認為，在非洲豬瘟疫情、台中市府防疫作為備受外界質疑之際，「盧媽媽」成為萬聖節全民模仿對象，反映出民眾對政治人物的不滿與情緒出口；政治觀察人士指出，在社群時代，公眾人物形象一旦被轉化為娛樂或惡搞梗圖，即可能在輿論場迅速擴散，成為輕鬆卻尖銳的政治表達方式。

