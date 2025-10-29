盧媽媽「賣廚餘」發大財？施志昌爆：一年「8位數」！
論壇中心/綜合報導
台中梧棲爆發非洲豬瘟、豬場清消後仍驗出病毒，同時間市府被發現「還在上網公告、標售廚餘」。民進黨台中市議員施志昌在《台灣向前行》節目中痛批，盧秀燕市府在爆發爭議後急下架網頁「沒有最離譜、只有更離譜」，據他調出的資料顯示，廚餘標案一年高達「八位數」，但最大的問題還是在盧市府的監管不作為。
施志昌指出，其實每年養豬大戶們都會來標廚餘，113年市府的標售金額，總共標售了1萬9142公噸，標售金額將近是2568萬，每年金額雖然會浮動、但都差不多這樣數字，這代表豬農他們覺得餵廚餘是能夠再利用，但最大的爭議還是在「盧秀燕治理之下，不管是垃圾、還是廚餘的去化都有大問題」。
而前台中市長林佳龍最近更為外埔生質能源廠，槓上盧秀燕「逢龍必反」。施志昌補充，原本2022年就應該要建構好第二期，為什麼遲遲沒有？盧秀燕不管是台中焚化爐要歲修、汰舊換新，妳不做，經過了七年，垃圾堆出來了，當時業者也很想投資生質廠第二期，但是市府沒辦法給業者穩定的料源。
最後施志昌痛批，市府的動作在在都突顯盧秀燕長期不作為，透過媒體包裝，不要出事就不是我的事，現在出事了，就閃得遠遠的，這就是妳盧秀燕，毫無肩膀！
原文出處：向前行(影)／盧媽媽「賣廚餘」發大財？施志昌爆：一年「8位數」！
邱毅警告「3種人會扯鄭麗文後腿」！陳柏惟疑：3個都指鄭麗文？
中國AI介選挺鄭麗文？他爆實情：台灣人統戰台灣人！
陳建平「大金主」？吳崑玉：黃國昌如經營職業殺手集團！
