論壇中心／綜合報導

台中非洲豬瘟防疫出大包，市府報告出爐卻僅僅懲處2名基層人員，議員怒轟「市長垂直避難」，盧秀燕緊急開鍘3位官員、出面道歉，此時卻又出現「盧媽第一名」的新聞。民進黨立委王義川直指，盧秀燕出來道歉是「準備過的」，更質疑市府報告「祁姓獸醫師」又不見了，為何要這麼保護他？

民進黨立法委員王義川在《台灣向前行》節目中分析，盧秀燕出來道歉是準備過的，「態度非常從容、眼神也很堅定」，並不是很急迫的，講完也很自然就轉身離開，「顯然這都在她原來設定的裡頭」，可是議會專案報告是盧秀燕拔官之後，議員質詢的時候，負責報告的兩個局長、一個處長都不見了，當議員要問的時候「副局長可以推說不知道」「市長可以說局長已經下台了」，所以這個專案報告「就沒有用了」。

廣告 廣告

王義川分析，盧秀燕今天道完歉之後，在台中就沒有人討論非洲豬瘟了，因為市長都道歉了，3位局處首長也下台，還想怎麼樣？王義川酸，好巧不巧馬上就有「盧秀燕聲量第一名」的新聞，資深媒體人陳東豪加碼補充，發出盧秀燕第一名的「網路溫度計」，前總編輯劉彥澧、就是盧秀燕市府前研考會主委劉彥澧，也是藍委徐巧芯的老公，盧秀燕道歉完又第一名「是巧合嗎？」

王義川更指出，盧秀燕市府的豬瘟報告當中，從頭到尾都沒出現祁姓獸醫師，「這個姓祁的不知道被保護得多好」，台中動保處網站上、工作項目有非洲豬瘟的「只有這個姓祁的」，王義川質疑「最後才出現，現在又消失了」「這個人有多厲害」？





原文出處：向前行(影)／盧媽拔官、道歉、第1名SOP？王義川追「獸醫－1」有鬼！

更多民視新聞報導

台中環保局動員宣傳野餐日 江肇國：誰載廚餘？局長嗎？

鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！

盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？

