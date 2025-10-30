盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！

論壇中心/綜合報導

台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元

黃守達在《台灣向前行》節目中表示，台中市長盧秀燕在執行非洲豬瘟的防疫SOP的時候「漏洞百出」，完全不及格，但在「面子工程」上卻十分精準到位，只要發生重大事件，就會動用公務員的基層網絡，散發各種對市府有利的訊息，他也酸中市府，「不久後可能又有新民調出現了」!

黃守達進一步指出，爆發非洲豬瘟對庶民的影響非常深遠，盧秀燕現在一直講購物節，但她敢不敢去傳統市場、夜市店家，「跟庶民站在一起」？黃守達也直言，若盧秀燕真的在乎庶民經濟，就應該去思考，現在市民遇到的種種問題該如何解決。

原文出處：向前行(影)／盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝：社區處理廚餘「要加價」！

