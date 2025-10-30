盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
論壇中心/綜合報導
台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元
黃守達在《台灣向前行》節目中表示，台中市長盧秀燕在執行非洲豬瘟的防疫SOP的時候「漏洞百出」，完全不及格，但在「面子工程」上卻十分精準到位，只要發生重大事件，就會動用公務員的基層網絡，散發各種對市府有利的訊息，他也酸中市府，「不久後可能又有新民調出現了」!
黃守達進一步指出，爆發非洲豬瘟對庶民的影響非常深遠，盧秀燕現在一直講購物節，但她敢不敢去傳統市場、夜市店家，「跟庶民站在一起」？黃守達也直言，若盧秀燕真的在乎庶民經濟，就應該去思考，現在市民遇到的種種問題該如何解決。
原文出處：向前行(影)／盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝：社區處理廚餘「要加價」！
盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」...
傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！
中市府官員民進黨團報告 議員拍桌嗆環保局長下台
非洲豬瘟死亡豬隻送化製三聯單疑遭塗改 養豬協會：有修改需簽章
台中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改造成數字落差。台中市養豬協會楊總幹事今天表示，三聯單由豬農開出，若有修改都會簽章，確保數量正確，尊重市府說法，交檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
環境部加嚴管制 廚餘養豬場需每天申報、每週稽查
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，因該場用廚餘餵豬，但該場並未依照規定上傳廚餘蒸煮照，疑似成為病毒入侵的破口，目前環境部已全面檢視所有廚餘養豬場，發現435家仍有27家上傳申報率低於60％不合格，已要求所有廚餘養豬場每日申報，地方環保局每週稽查，環境部則每日統計，一有違規情況就立即到場。自由時報 ・ 1 天前
快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返台赴中檢應訊後請回
非洲豬瘟前進應變所今日在農業部防檢署台中分署舉辦說明記者會，農業部次長杜文珍、環境部環境管理署長顏旭明、農業部畜牧司副司長周志勳、台中市長盧秀燕等人皆出席。媒體在會中問及，針對王姓獸醫佐事發後已出境，是否已回國部分，台中市農業局長張敬昌表示，已經掌握王姓...CTWANT ・ 1 天前
豬瘟變國安危機！獸醫公會點名6大瑕疵：恐已擴散
非洲豬瘟在台中梧棲爆發，中央農業部立即啟動應變機制，反觀地方政府通報延誤、訊息混亂，直到疫情延燒多日才行動，顯示監管機制與防疫通報鏈失靈；台灣北社今(29)日痛批，地方政府應公開真相、負起責任，呼籲監察院與農業部啟動調查，檢調偵辦訴追，獸醫公會擔憂疫情爆發至今台中市仍缺乏疫調就無法釐清傳染鏈，疫情恐早已蔓延。中時新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟疫調一變再變！爆9月就有死豬「案場仍驗出2處陽性」 台中市府回應了
台中市梧棲區的養豬場本月爆發大量豬隻異常死亡，後續送驗確定為全台首例非洲豬瘟。事件延燒爆出市府的稽查與通報作為有許多瑕疵，疫調結果提供的說法一變再變引發外界質疑，中央前進應變所也對中市府提出許多相關問題要求改善，中市府昨（28日）深夜作出回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
論壇中心／郭芳瑜報導台中非洲豬瘟疫調隔了七天終於出爐，市府推說是因為豬農疫調不精確，但最新疫調查出，養豬協會在10月11日即通報動保處，說有20豬隻死亡。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前告訴大家的是10月14日動保處有去關心，結果隔了這麼多天的正式版本又往前推三天。民視 ・ 30 分鐘前
