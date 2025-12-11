盧安達否認南基伍停火違規 指責剛果、蒲隆地軍隊攻擊平民413死、逾千難民湧入

中非國家剛果南基伍省爆發多國與民兵組織衝突，據傳造成413死，逾千人湧入難民營。 圖：翻攝「X」@PLohohola

[Newtalk新聞] 中非國家盧安達（Rwanda）外交部10日發表聲明，強烈否認應對剛果（Congo）南基伍省（法語：Province du Sud Kivu）停火協議違規負責，並指責剛果與蒲隆地（Burundi）軍隊聯手發動攻擊，導致至少413名平民死亡，逾千名剛果平民湧入盧安達邊境尋求庇護。聲明強調，剛果與蒲隆地嚴重違反上週在華盛頓簽署的美方斡旋和平協議，盧安達呼籲國際社會譴責並推動全面執行協議。

聲明指出，剛果與蒲隆地軍隊勾結盧安達解放民主力量（FDLR）民兵、「瓦扎倫多」（Wazalendo）民兵組織及外籍僱傭兵，使用戰鬥機與攻擊無人機系統轟炸靠近盧安達邊境的平民村落，包括上週對卡馬尼奧拉（Kamanyola）的空襲，迫使盧安達支持的武裝團體「3月23日運動」（M23）進行反擊。並指控蒲隆地軍隊在南基伍省集結近2萬兵力，包圍米內姆韋（Minembwe）班亞穆倫格村落，蓄意饑餓居民；以及批評剛果政府公開表示不遵守停火，意圖軍事奪回M23控制區。

盧安達表示，本週以來，已有超過1,000名剛果難民穿越布加拉馬（Bugarama）邊境進入盧安達，目前安置於尼亞魯希希過境營（Nyarushishi Transit Camp），接受人道援助與醫療。部分難民在戰事稍緩後返回，現有數百人仍滯留。

攻擊事件發生在華盛頓和平協議簽署6天後。該協議由美、卡達斡旋，旨在結束東剛果數十年礦產衝突，涉及剛果、盧安達與M23武裝團體。剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）8日在國會演說中，指控盧安達支持M23違規發動武裝攻擊，導致20萬人流離。盧安達強調，剛果未履行消滅FDLR民兵承諾，雙方互控凸顯和平進程脆弱。美國國務院表達深切關切，敦促盧安達阻止進一步升級。

