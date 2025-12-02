盧安達、民主剛果領袖將於白宮會晤！在川普見證下簽署和平協議

盧安達總統卡加米（左）、剛果民主共和國總統齊塞克迪（右）。（合成圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）將在4日於白宮接待盧安達（Rwanda）總統卡加米（Paul Kagame）以及剛果民主共和國（DRC，簡稱民主剛果）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）1日向記者表示，齊塞克迪與卡加米將簽署1項「歷史性的和平與經濟協議」，這份協議由川普斡旋促成。

據《半島電視台》報導，此次峰會的背景可追溯至今年6月，當時2國外交部長在白宮簽署了1份初步和平協議與經濟合作協定。經過數月談判後，雙方於11月在卡達（Qatar）會面，簽署了1份框架協議，最終目標是結束多年來的武裝衝突。

在民主剛果北基伍省（North Kivu），反政府武裝「3月23日運動」（March 23 Movement，M23）與民主剛果政府的衝突已持續超過10年，其根源可追溯至1994年的盧安達種族大屠殺。M23成員主要為圖西族（Tutsi），曾在盧安達遭到胡圖族（Hutu）迫害，該組織是活躍於剛果東部地區的上百個武裝組織之一。

M23在2021年重新活躍，據稱得到盧安達的支持。但基加利（Kigali，盧安達首都）政府否認與M23直接合作，並聲稱盧安達軍隊只是為了在邊境地區自衛，對抗剛果政府軍及胡圖族武裝。

民主剛果多年來的內部衝突已造成數千人死亡，其中多數為平民。今年年初，M23展開大規模攻勢，佔領了民主剛果最大的2個城市，造成暴力事件急劇升級。雖然隨後雙方展開停火談判，但仍發生零星衝突。

聯合國人權事務高級專員辦事處（United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights，OHCHR）指出，在白宮初步協議簽署後的7月，至少有319名平民在北基伍省被「M23武裝分子與盧安達國防軍（Rwanda Defence Force）成員協助」殺害。

最終協議的具體細節尚未公布。在卡達（Qatar）首都杜哈（Doha）簽署的8項執行議定書中，目前完成了2項，包括停火監督與換囚條款。其他如執行時間表、人道援助運送細節，以及流離失所民眾返鄉等條款，仍未達成共識。

此外，尚待解決的問題還包括恢復國家權威、落實經濟改革、武裝組織融入政府，以及消除外國武裝勢力。民主剛果總統發言人於11月對《美聯社》表示，任何協議必須保障國家「領土完整」。而儘管存在多項未解決問題，川普仍多次聲稱，這場衝突是他就任以來成功促和的幾個國際衝突之一。

