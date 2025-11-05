盧宣傳花毯節挨轟 綠批「本末倒置」 藍議員：調查要時間

台中市 / 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，全國禁宰禁運的政策是否能完全解封，行政院今(5)日將做出最後決定，市長盧秀燕在市政會議強調，雖然有非洲豬瘟，但拚經濟一刻都不能停，新北市議員卓冠廷批評，盧秀燕應該把專注力都放在非洲豬瘟的防堵，花毯節、購物節的宣傳，交給副市長就好，國民黨議員楊大鋐則認為，很多事情還在調查，希望外界給盧秀燕一點時間。

化學兵進駐非洲豬瘟案例場，進行清消，但養豬戶蒸煮的設備，都是生銹的痕跡，看起來很久沒有使用，攪拌桶也滿厚厚的灰塵，養豬戶沒有確實蒸煮沒有按時拍照上傳，負責督導的農業處被質疑稽查沒有落實，影響防疫與解禁的時程，台中市副市長鄭照新強調相關人員都會調查究責。

台中市副市長鄭照新說：「如果經過查對之後，發現稽查有不實的情況，絕對不會包庇，一定會處分。」鄭照新說，涉案人員市府已經送考績委員會，查明責任歸屬再進行相關處分，市長盧秀燕昨(4)日主持市政會議，豬瘟記者會交由鄭照新代理，這句話又引發爭議。

台中市長盧秀燕(2025.11.4)說：「雖然我們現在有這個非洲豬瘟的疫情，不過拚經濟，拚觀光旅遊，拚市民好生活，一刻都不能等。」盧秀燕宣傳8日登場的花毯節，強調要拚經濟，新北市議員卓冠廷痛批，這樣的操作與權責分工，實在太荒謬。

新北市議員(民)卓冠廷說：「這是態度的問題，相關的記者會，相關的宣傳，可以由副市長或局長來代打，而盧秀燕市長可以顯示出態度，告訴大家，我目前全心全意，就是要對抗非洲豬瘟。」這樣的分工，綠營議員砲轟本末倒置，藍營議員認為要給市長一點時間。

台中市議員(民)陳俞融說：「指揮系統失靈，不要本末倒置，也不要再粉飾太平。」台中市議員(國)楊大鋐說：「整件事情還沒有查清楚之前，我想可能市長，她也是希望把事情先了解之後，再來跟市民報告。」

盧秀燕強調，中央是宣布完全解禁或者部分解禁，市府都會調整三大補貼的時程，包括飼料的差額廚餘車司機的補貼，以及廚餘車進場免費的措施，台中市長盧秀燕說：「(禁宰禁運)如果也要延的話，這些豬肉攤，他每日的，我們加碼的津貼，也都會繼續維持。」

盧秀燕送上檸檬餅，給農業部次長杜文珍，象徵「清零」的諧音，地方跟中央要一起打擊非洲豬瘟，杜文珍也握拳做出打氣的手勢，和盧秀燕互相勉勵。

