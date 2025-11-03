盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！
論壇中心/綜合報導
台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。
民眾黨台中市議員江和樹在《頭家來開講》節目中指出，民眾現在很擔心，如果11/6沒有解封的話，這些在豬肉產業工作的老百姓們，底下還有員工要養，你要他們怎麼辦，這才是最基層的心聲，台中市應該要去協助他們申請補助，江和樹再次呼籲盧秀燕，「環保局長、農業局長、動保處長」這三位不要在留了，他們在不走，盧市長永遠都看不到事情的真相，他們為了保住自己的位置，只能一直掩蓋真相，江和樹更表示，現在中央願意來處理，非常好，我呼籲中央既然接手了就好好做，「不要再相信地方了」，因為百姓只相信你們。
原文出處：頭家講(影)／中央接手做了就做好！江和樹：不要相信地方！
更多民視新聞報導
台中烏日縱火案「奪2命」 母親搶救多時仍宣告不治
轟台中2次案例場清消不確實 陳駿季：沒按照中央SOP
最新！台中工人施工不慎「墜18樓」 明顯死亡未送醫
其他人也在看
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 1 小時前
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。民視 ・ 54 分鐘前
川習會避談台灣議題 川普稱習曾保證不動武但拒洩底牌
川普與習近平10月30日在韓國會面，並宣布美陸達成暫時貿易休戰。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」2日播出川普的專訪。川普再次提到，在他與習近平的會談中，「台灣這個話題從未被提起」。稱習承諾 不在其任內動武CBS主播歐唐納爾（Norah O’Donnell）追問川普，...CTWANT ・ 1 小時前
強調曾支持對方統一！王毅喊話要德國反台獨
[NOWnews今日新聞]德國外交部長瓦德富爾（JohannWadephul），原定上個月26日要到訪中國，卻在出訪前2天突然宣布取消，當時有分析指出，很可能是因為他強硬的對中立場，以及在台灣議題上的...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前
台東義警裝備老舊 明年全換新
台東縣義警裝備老舊，部分使用逾10年未更換。台東縣議員王文怡在議會質詢時要求警察局檢討並訂定定期汰換年限，同時建議增列績優警、義警自強活動經費，以提升士氣。警察局長蔡燕明回應，預計今年底前汰換半數裝備，其餘將於明年全面更新，並研議活動經費編列。中時新聞網 ・ 3 小時前
川普施政滿意度創低！CNN民調：37%滿意 63%不滿意
川普施政滿意度創低！CNN民調：37%滿意 63%不滿意EBC東森新聞 ・ 41 分鐘前
蘋果還有2新品「估本月發表」 明年擬推15款 重磅新機搶先看
蘋果還有2新品「估本月發表」 明年擬推15款 重磅新機搶先看EBC東森新聞 ・ 20 小時前
非洲豬瘟案！ 台中豬農父子涉業務登載不實遭羈押
台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，檢調昨（3）天約談養豬場陳姓父子及兩名養豬協會司機到案，訊後認定豬農父子涉嫌登載不實文書，今（4）天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，而其他兩名司機則已請回。台中市梧棲養豬台視新聞網 ・ 48 分鐘前
賴清德修理林岱樺夠聰明，也夠狠心
綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。 筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。奔騰思潮 ・ 1 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 小時前
點名4台廠將佔主導地位！大摩：2026年將是AI科技硬體之年
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 周一 (3 日) 在最新研究報告中預言，2026 年將成為 AI 科技硬體爆發式成長的關鍵轉捩點，核心驅動力來自 AI 伺服器硬體的需求鉅亨網 ・ 3 小時前
26年懸案破！日女高生「告白遭拒」懷恨20年殺他老婆
26年懸案破！日女高生「告白遭拒」懷恨20年殺他老婆EBC東森新聞 ・ 8 小時前
跟時間賽跑！羅馬中世紀塔樓坍塌 持續救援受困工人
義大利羅馬市中心一座中世紀塔樓部分坍塌，導致一名工人被困，另外有多人受傷。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，義大利當地周一上午11時30分，位在著名的羅馬廣場邊緣，靠近鬥獸場的孔蒂塔樓，部中廣新聞網 ・ 1 小時前
吃光了繼續叫貨！信義豪宅雙屍案 富二代生前向藥頭狂買至少7種毒
檢警偵辦信義豪宅雙屍命案，查出死亡的富二代陳姓男子，生前向藥頭蘇玟云、鍾濠陽買了至少7種毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。太報 ・ 13 小時前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
烏俄無人機之戰啟示錄
自2022年初，俄羅斯以「特別軍事行動之名」大規模入侵烏克蘭至今，已長達3年。從開戰前的「三月亡烏」，到現在雙方陷入僵局。一般咸信，俄羅斯要佔領基輔已經不可能。因為，除了第一年俄軍可以輕易長驅直入烏克蘭境內各處外；在後兩年裡，俄軍大多卡在烏東，且傷亡人數已持續增加至100萬。思想坦克Voicettank ・ 1 小時前
高市早苗與習近平合照笑不出來 和安倍晉三2014年見習近平時如出一轍 與日前會晤川普時笑容燦爛形成強烈對比｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
台中市擅闖豬場清消！陳駿季斥魯莽 他曝大賣場照轟：台中市府又蠢又壞
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。對此，台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。許多人擔憂豬隻的禁宰禁運令解除時間生變，前立委莊競程就PO出大賣場貨架上沒現切豬肉可賣的照片，怒轟台中市府又蠢又壞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 1 小時前