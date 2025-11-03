盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！

論壇中心/綜合報導



台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。

＜更多內容請看影片連結＞

民眾黨台中市議員江和樹在《頭家來開講》節目中指出，民眾現在很擔心，如果11/6沒有解封的話，這些在豬肉產業工作的老百姓們，底下還有員工要養，你要他們怎麼辦，這才是最基層的心聲，台中市應該要去協助他們申請補助，江和樹再次呼籲盧秀燕，「環保局長、農業局長、動保處長」這三位不要在留了，他們在不走，盧市長永遠都看不到事情的真相，他們為了保住自己的位置，只能一直掩蓋真相，江和樹更表示，現在中央願意來處理，非常好，我呼籲中央既然接手了就好好做，「不要再相信地方了」，因為百姓只相信你們。

廣告 廣告

原文出處：頭家講(影)／中央接手做了就做好！江和樹：不要相信地方！

更多民視新聞報導

台中烏日縱火案「奪2命」 母親搶救多時仍宣告不治

轟台中2次案例場清消不確實 陳駿季：沒按照中央SOP

最新！台中工人施工不慎「墜18樓」 明顯死亡未送醫

