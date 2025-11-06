盧市府非洲豬瘟專報 他畫重點：高官全沒事

▲台中市議會明日將針對非洲豬瘟進行專報，周軒幫畫重點，就是局處首長全部安全下莊，此外市府強調防疫措施成效顯著。（圖／台中市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中成為非洲豬瘟破口，事後應變措施荒腔走板，對此台中市議會要求市府府提出專案報告，如今書面報告出爐，政治工作者周軒今（6）日總結兩重點、兩沒有，造成全台豬農龐大損失，僅有兩基層被懲處，局處首長全部安全下莊，此外強調市府防疫措施成效顯著；但仍舊沒有環保局3次廚餘蒸煮稽查紀錄，也沒有動保處的訪視資料。

台中市議會要求市府明日對非洲豬瘟進行專案報告，如今書面報告也提前出爐，對此周軒總結兩重點、兩沒有。首先是兩個重點，只有兩基層人員被懲處，高官都沒事；另強調市府防疫措施成效顯著。

周軒也說，兩個沒有則是 沒有環保局3次「廚餘蒸煮」稽查紀錄；也沒有農業局動保處的訪視資料。

