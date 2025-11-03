盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導
台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。
簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，農業部次長杜文珍今天公布的疫調資料，顯示梧棲清潔隊除了載給豬瘟案場廚餘，也給了C養豬場，但C養豬場是清潔隊「違規流用」給非經許可的養豬場，台中市政府不是告訴大家「都疫調得很清楚」嗎？幸好這個養豬場雖然違規，但還是有落實把廚餘蒸煮90度C、至少維持1小時，不然後果會很恐怖。
關於C養豬場違規使用梧棲清潔隊廚餘，台中市府指出「並非由梧棲清潔隊載運至案例場」，廚餘均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，將追究是否有冒名情形。整起事件衍生出載運羅生門，更讓外界對台中的廚餘管理、盧秀燕市長的市政治理打上問號。
